Отруєння в Черкасах: «просять провести слідчі дії з батьками та учнями» – Воронов

Слідчі дії в Черкасах внаслідок отруєння школярів та вчителів тривають, правоохоронні органи також працюватимуть із дітьми та їхніми батьками, запевняє керівник місцевого департаменту освіти і гуманітарної політики Сергій Воронов. Він додає, що в школі раніше фіксували випадки, які можна вважати диверсійними. А за словами представника ДСНС України в Черкаській області Костянтина Проценка, для встановлення речовини, якою отруїлися школярі та вчителі, залучать київських фахівців. За останніми даними ДСНС, у реанімації залишаються 11 потерпілих у Черкасах дітей.​

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що всі необхідні служби займаються визначенням того, що сталося в Черкасах.

Ситуація локалізована, діти йдуть на поправку

«Зі слів лікарів, з якими я спілкувався, ситуація повністю знаходиться під контролем. Перша версія, що відбулось розпилення локально якоїсь речовини, але правоохоронці і лабораторії працюють для того, щоб виявити речовину. По показниках по дітям все зараз перебуває в нормі. Ніяких випадків додаткових по Черкасах в інших закладах немає. Тому ситуація локалізована, діти йдуть на поправку», – заявив прем'єр.

Те, що постраждалі йдуть на поправку, підтверджує й помічник голови Управління ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

«Загальна кількість потерпілих на ранок в нас становить 57 осіб – це 53 школярі та четверо дорослих, всі – вчителі восьмої загальноосвітньої школи. Стан черкаських школярів, які через отруєння невідомою речовиною потрапили на лікарняні ліжка, залишається стабільним, всі знаходяться в свідомості та почуваються задовільно», – розповів він в ефірі Радіо Свобода.

За словами представника ДСНС, на користь версії про локальне розпилення говорить і те, що ані в повітрі, ані у воді по місту не вдалося виявити небезпечних чи отруйних речовин.

Очікується проведення додаткових лабораторних досліджень – біохімія, токсикологія, бактеріологічні дослідження

«Надалі справа за київськими лабораторіями – відповідно до доручення голови уряду, їм необхідно долучитись, аби провести більше ретельне та ґрунтовне дослідження наявних проб. На ранок сьогодні в лікарні очікується проведення додаткових лабораторних досліджень – це біохімія, токсикологія, бактеріологічні дослідження, після чого будуть прийматися рішення щодо виписки дітей, які почуваються вже здоровими», – каже Проценко.

Зі свого боку, запевняє він, черкаська ДСНС зробила все, що могла. Зокрема, перевірила версії про те, що отруєння могло бути пов’язане із черкаським заводом хімічної промисловості «Азот» або військовими складами, які розташовані поруч зі школою.

Залізли під землю, були на землі – дослідили все, що можна було

«Ми перевірили наявність перевезення якихось небезпечних речовин і чи не сталось дорожньо-транспортної пригоди в безпосередньої близькості біля цієї школи. Дослідили інформацію та ситуацію на залізниці. Залізли, що називається, і під землю, були на землі – дослідили фактично все, що можна було», – стверджує він.

Директор департаменту освіти і гуманітарної політики міськради Черкас Сергій Воронов зазначає, що одразу декілька правоохоронних служб долучилися до розслідування цього випадку.

Просять провести слідчі дії з батьками та учнями школи, оскільки ситуація мала локальний характер

«Відбувались слідчі дії від прокуратури, Національної поліції, СБУ дуже плідно взялась за цю справу. Були опитані педагогічні працівники. І на четвер дуже просять провести слідчі дії з батьками та учнями школи, оскільки ця ситуація мала локальний характер, і є вірогідність, і одна з основних версій, що це розпилення якогось газу з балончика на самому місці події. Тому з дітьми буде так само проведена плідна робота», – обіцяє він.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Воронов високо оцінює роботу персоналу школи та всіх структур, які були причетні до ліквідації наслідків отруєння. Водночас Чернігівська школа №8, за словами чиновника, раніше вже привертала до себе увагу.

Мені зазначали певні служби, що є диверсійні моменти і вони очікувались до 8-9 травня

«По цій школі раніше було зафіксоване навіть зняття прапора та інші диверсійні моменти, які вже можна сьогодні розглядати, на той час, можливо, до них було менше прикуто уваги. Але на це все буде звернено увагу й правоохоронців. Оскільки мені зазначали певні служби, що є, можливо, диверсійні моменти і вони очікувались до 8-9 травня», – розповідає Воронов.

Він стверджує: якщо 9 травня не отримає висновків щодо того, наскільки безпечно дітям перебувати в школі, в четвер вона не працюватиме. Крім того, у зв’язку з інцидентом Воронов порушує питання доцільності традиційних шкільних «лінійок».

«Розглядаємо можливість навіть скасування такого поняття, як «лінійка», проведення більш сучасних заходів в наших навчальних закладах, тому що батьки часто почали говорити, що «лінійки» – це якийсь «совковий» рудимент і, можливо, час від нього відходити. Хоча ці дві події між собою, можливо, менш пов’язані, оскільки від нещасних випадків ніхто не застрахований, однак будемо робити висновки з цієї ситуації», – зазначає керівник місцевого департаменту освіти.

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