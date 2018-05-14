Радіо Свобода Daily: Порошенко про «мега крутого» Ломаченка

«Мега крутий» Ломаченко

Не можемо не розпочати понеділковий огляд з цієї приємної новини. Український боксер Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу з боксу за версією WBA, цього разу в легкій вазі. Увечері 12 травня (в ніч на 13 травня за київським часом) він у бою у Нью-Йорку переміг Хорхе Лінареса з Венесуели – технічним нокдауном у 10-му раунді. Це був 12-й бій Ломаченка у професійному боксі і вже третє за цей час його світове чемпіонство, щоразу в різній ваговій категорії. На цей час професійний боксерський рахунок Василя Ломаченка – 11 перемог (із них 9 нокаутом) і 1 поразка. «Ти – мега крутий!» – написав президент України Петро Порошенко, твітуючи про перемогу Ломаченка.

Далі коротко про те, що:

Силовики змоделювали обстріл Верховної Ради зі зброї, яка, за версією слідства, належить заарештованим наразі голові організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану та народному депутату Надії Савченко.

Підтримувані Росією бойовики з угрупованні «ДНР» внесли голову організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у списки на обмін. «Це говорить про те, для кого він справді є цінним», – сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак.

А тепер теж коротко, але про події у світі:

На «Євробаченні-2018» перемогла Netta з Ізраїлю. Виконавець з України Melovin став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.

Північна Корея повідомила, що планує демонтувати свій полігон для ядерних випробувань до кінця травня.

В Іраку відбулися парламентські вибори, перші після заяви влади країни про перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Але явка була низькою.

У Грузії затримання в нічних клубах переросли в акції протесту. Втім, закінчились вони безрезультатно.

Що змінить відставка Суркова?

Чи справді Владислав Сурков залишить свої обов’язки куратора окупованої частини Донбасу? Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, але російські медіа активно обговорюють можливість заміни Суркова іншим чиновником. Ця заміна не змінить саму суть конфлікту, але може датися взнаки на розвитку ситуації на окупованих територіях. Як саме? Про це у своїй статті розмірковує політичний оглядач Віталій Портников.

Повстання, яке змінило історію

І вже традиційний історичний матеріал. 370 років тому – навесні 1648 року – почалося повстання під проводом Богдана Хмельницького. У ці травневі дні повстання перейшло з підготовчої фази до активної. Козаки разом зі своїми кримськотатарськими союзниками здобули свою першу перемогу в битві під Жовтими водами, яка дозволила їм невдовзі захопити ініціативу. Про ті події, які мали велике значення не лише для української історії, а й для історії Центрально-Східної Європи, Радіо Свобода розмовляло з істориком Віктором Брехуненком.

П'ять думок Бориса Ґудзяка

Чи можна називати успішну людину щасливою людиною? Що таке успіх та чи буде Україна успішнішою? На відкритій зустрічі в Українському католицькому університеті владика Борис Ґудзяк поділився власними міркуваннями про успіх. Радіо Свобода побувало на цій зустрічі і записало п’ять думок єпископа Української греко-католицької церкви, які змушують замислитися. Ними ми й завершуємо цей огляд.

Не женіться лише за матеріальним!

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