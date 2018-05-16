Радіо Свобода Daily: журналістика і державна зрада – СБУ затримало директора «РИА Новости-Украина»

Обшук «РИА Новости-Украина»

Служба безпеки України провела обшуки в офісі «РИА Новости-Украина». Затримали керівника агенції Кирила Вишинського. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у діях працівників агенції «РИА Новости-Украина» є ознаки державної зради.

«Встановлено, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти готували там матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.Саме за цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою Росії закритим указом президента Росії – медаллю «За повернення Криму», – конкретизував підстави для обшуків і затримання заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

​Ще два місяці для Савченко

Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці термін тримання під вартою народному депутатові України Надії Савченко. Таким чином Савченко перебуватиме під вартою до 13 липня.

Тим часом прокурор у справі заявив, що «в автомобілі «Мерседес», яким голова організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан привіз зброю і боєприпаси з ОРДЛО через КПВВ «Майорськ», виявили біологічні зразки Савченко».

Путін на «Камазі» проїхався Керченським мостом

Російська влада завершила більшу частину робіт на будівництві мосту через Керченську протоку до окупованого Криму. Урочисто відкрив автодорожню частину мосту президент Росії Володимир Путін і навіть проїхався споруджуваним мостом на «Камазі».

Українська реакція не забарилась. Президент України Петро Порошенко заявив, що «міст обов’язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати Крим». На думку президента, «особливо цинічним є той факт, що відкриття мосту відбувається напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», яку відзначають 18 травня.

Також стало відомо, що безпека мосту тільки цього року обійдеться в десятки мільйонів рублів. Охоронятимуть його як режимний об'єкт: із суші, моря та повітря.

Коли варто думати про вакцинацію?

Кір далі шириться країною – близько 14 тисяч випадків захворювання з початку року, за цей час від ускладнень померли 8 осіб. Та спеціалісти прогнозують, що це не єдина хвороба, яка почне вражати українців, якщо не виправити ситуацію зі щепленнями. Як в успішних країнах стимулюють проходити імунізацію і який досвід варто перейняти українцям? Детально розповідаємо у програмі «Свобода в деталях».

Музейники танцюють

І про веселе. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник вийшов до фіналу міжнародного музейного танцювального конкурсу #MuseumDanceOff5. У фіналі українські танцюристи-аматори змагаються з колегами з інших країн – Австралії, Великої Британії, США, Нової Зеландії, Канади, Мексики. Учасники конкурсу з Кам’янця-Подільського зняли своє відео в Музеї грошей, розташованому в місцевій Ратуші. Лише гляньте, який цікавий танець у них вийшов.

Запросіть і Ви когось на танець!

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