(Друкуємо мовою оригіналу)
В Константиновском районе Донецкой области из-за недостатка финансирования могут закрыть школу: об этом Радио Донбасс.Реалии рассказывают жители села Александро-Шультино. Если школу закроют, то в другую детям нужно будет ездить за 7 километров, да еще и пересекать блокпост по пути. Почему приняли такое решение?
Родители учеников жалуются: условий для того, чтобы возить детей в другую школу (в соседнее Иванополье) практически нет, к тому же, сельская школа, которую собираются закрывать, хорошая, говорит мать четверых школьников Елена Бабенко.
Дороги там негодные, нужно пересекать блокпост, а он часто бывает закрытЕлена Бабенко
«Дороги там негодные, нужно пересекать блокпост, а он часто бывает закрыт. У нас очень хорошая школа. Районо приезжало к нам, было родительское собрание. Они нам сказали, что на нашу школу потрачено за 4 месяца 2,5 миллиона гривен. Куда эти деньги делись? Я уже 10 лет проживаю в этом селе, и 9 лет тут мой ребёнок учится – я же знаю, какие средства выделяются, они очень маленькие. Школа этих миллионов не видит», – говорит Елена.
На просьбы родителей оставить школу в Александро-Шультино в районном управленнии образования ответили, что профинансировать школу могут максимум еще на год, рассказывает Елена Бабенко. Проблема заключается ещё и в том, что школа работает в комплексе с детским садом. В нее и так привозят детей из других сёл. Как быть теперь – родители просто не знают.
Блокпосты могут обстреливаться! Мне потом сожаления будут не нужны, мне нужны мои детиЕлена Бабенко
«67 детей вместе с садиком, все детки «подвозные». У нас очень много ромов учится. Если здесь они школу посещают, то туда (в Иванополье – ред.) они ездить не будут. К тому же, блокпосты могут обстреливаться, мало ли что! Мне потом сожаления будут не нужны, мне нужны мои дети, рядышком, в нашей прекрасной школе. Дорога разбитая, а когда зима – никто ничего не расчищает», – говорит Елена.
Эти школы нерентабельны и некачественные – администрация
В департаменте науки и образования Донецкой области закрытие школы считают рациональным. Об этом в комментарии Радио Донбасс.Реалии сообщила директор департамента Надежда Оксенчук.
Там не хватает учителей, специалист по одному предмету преподаёт много других предметовНадежда Оксенчук
«Сейчас по всей Украине проходит оптимизация образования. Есть маленькие школы, в которых учится очень мало детей. Эти школы нерентабельны и некачественные. Там не хватает учителей. И специалист по одному предмету преподаёт много других предметов. Из-за этого дети показывают некачественные знания. Решение о закрытии школы принимают органы местного самоуправления. И если такое решение принято, то мы его приветствуем, но при условии, что детям будет предоставлен автобус и сопровождающие лицо», – сказала Оксенчук.
В департаменте образования пообещали проконтролировать состояние дорог, по которым детей будут везти в школу. А Надежда Оксенчук заверила Радио Донбасс.Реалии, что перед тем, как по дороге из Александро-Шультино в Иванополье пустят школьный автобус, она лично проедет маршрутом школьного автобуса.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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