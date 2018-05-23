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В Константиновском районе Донецкой области из-за недостатка финансирования могут закрыть школу: об этом Радио Донбасс.Реалии рассказывают жители села Александро-Шультино. Если школу закроют, то в другую детям нужно будет ездить за 7 километров, да еще и пересекать блокпост по пути. Почему приняли такое решение?

Родители учеников жалуются: условий для того, чтобы возить детей в другую школу (в соседнее Иванополье) практически нет, к тому же, сельская школа, которую собираются закрывать, хорошая, говорит мать четверых школьников Елена Бабенко.

Дороги там негодные, нужно пересекать блокпост, а он часто бывает закрыт

«Дороги там негодные, нужно пересекать блокпост, а он часто бывает закрыт. У нас очень хорошая школа. Районо приезжало к нам, было родительское собрание. Они нам сказали, что на нашу школу потрачено за 4 месяца 2,5 миллиона гривен. Куда эти деньги делись? Я уже 10 лет проживаю в этом селе, и 9 лет тут мой ребёнок учится – я же знаю, какие средства выделяются, они очень маленькие. Школа этих миллионов не видит», – говорит Елена.

На просьбы родителей оставить школу в Александро-Шультино в районном управленнии образования ответили, что профинансировать школу могут максимум еще на год, рассказывает Елена Бабенко. Проблема заключается ещё и в том, что школа работает в комплексе с детским садом. В нее и так привозят детей из других сёл. Как быть теперь – родители просто не знают.

Блокпосты могут обстреливаться! Мне потом сожаления будут не нужны, мне нужны мои дети

«67 детей вместе с садиком, все детки «подвозные». У нас очень много ромов учится. Если здесь они школу посещают, то туда (в Иванополье – ред.) они ездить не будут. К тому же, блокпосты могут обстреливаться, мало ли что! Мне потом сожаления будут не нужны, мне нужны мои дети, рядышком, в нашей прекрасной школе. Дорога разбитая, а когда зима – никто ничего не расчищает», – говорит Елена.

Эти школы нерентабельны и некачественные – администрация

В департаменте науки и образования Донецкой области закрытие школы считают рациональным. Об этом в комментарии Радио Донбасс.Реалии сообщила директор департамента Надежда Оксенчук.

Там не хватает учителей, специалист по одному предмету преподаёт много других предметов

​«Сейчас по всей Украине проходит оптимизация образования. Есть маленькие школы, в которых учится очень мало детей. Эти школы нерентабельны и некачественные. Там не хватает учителей. И специалист по одному предмету преподаёт много других предметов. Из-за этого дети показывают некачественные знания. Решение о закрытии школы принимают органы местного самоуправления. И если такое решение принято, то мы его приветствуем, но при условии, что детям будет предоставлен автобус и сопровождающие лицо», – сказала Оксенчук.

В департаменте образования пообещали проконтролировать состояние дорог, по которым детей будут везти в школу. А Надежда Оксенчук заверила Радио Донбасс.Реалии, что перед тем, как по дороге из Александро-Шультино в Иванополье пустят школьный автобус, она лично проедет маршрутом школьного автобуса.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)