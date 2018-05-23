Проходять численні акції на підтримку політв'язня Кремля Олега Сенцова (огляд преси)

Газета «День» розповідає про численні акції на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова, який 14 травня розпочав голодування в російській в'язниці. Газетярі підтримують вимоги до чиновників – менше сиділи в зручних кріслах і робили усе можливе, щоб українські політв’язні в Росії не сиділи. Журналісти нагадують керівництву держави, що процес звільнення українських політв’язнів у Росії та Криму практично зупинився. Правозахисники нараховують 64 «бранців Кремля». Вплив українських посадовців на звільнення політв’язнів може бути обмеженим, але є й практичні питання, вирішити які їм до снаги, зазначає видання. Зокрема, з матеріальною допомогою родинам бранців. Адже цим людям доводиться шукати чималі кошти на адвокатів, передачі і поїздки до своїх рідних, зазначає газета.

Нафта стрімко дорожчає, раз за разом пробиваючи чергову цінову стелю, констатує газета «Україна молода». Видання пише, що питання «Кому вигідно?» у цій ситуації виглядає не так просто, як могло би здаватися. Серед головних бенефіціарів подорожчання експерти газети називають не Росію та інші сировинні держави на кшталт Венесуели, а Сполучені Штати Америки. Нафта по 80 доларів допоможе США витіснити із сировинного ринку Росію. Сприятиме цьому сланцевий видобуток, який навіть без підвищення зростає рекордними темпами.

У цьому ж числі «Україна молода» у статті «Конопляна дилема» стверджує, що традиційна для України агрокультура досі перебуває під патронатом МВС. Видання згадує, що селекціонери Глухівськоі дослідної станції луб’яних культур першими у світі ще у 2009 році створили сорти конопель, які абсолютно не містять наркотичних речовин. Проте промислове їх вирощування в Україні досі гальмується дисонансним законодавством. І винайти спосіб, як висмикнути конопляну тему з-під м’яких місць можновладців-контролерів тіньового ринку-наркотрафіку, український науковцям поки що не вдається, переконує «Україна молода».

Про те, що насправді відбувається «на лінії відносин» Україна-Європа, аналізує газета «День». Автор статті наголошує, що не варто надто сподіватись на сторонню допомогу. Адже доволі часто принципові для України питання вирішуються без Києва – безпосередньо з Москвою. Тож не варто бути наївними щодо начебто цілковитого успіху «політики санкцій». Як і не треба мати інфантильних ілюзій, і не вірити на 100% обіцянкам, що «закордон нам допоможе». Тоді можна розраховувати на перемогу, наголошує газета «День».