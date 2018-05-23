США: у світі нема небезпечнішого місця для російськомовних, ніж на сході України

«Протягом останнього тижня було зареєстровано один з найбільших рівнів насильства за рік», ‒ заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт під час брифінгу для преси про становище на сході України.

«Росія заявляє, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник стосовно України Курт Волкер неодноразово зазначав, наразі в світі немає небезпечнішого місця для російськомовного населення, ніж на сході України», ‒ сказала Науерт.

Вона привернула увагу до жертв серед військових та цивільного населення.

«П’ятеро українських військових загинуло і 23 поранено, ‒ заявила вона. ‒ Бойові дії не обійшли і цивільних. Тринадцятирічного хлопчика і його батька було вбито на території, контрольованій урядом України, коли по їхньому будинку вдарив артилерійський снаряд. Артилерійський снаряд влучив і в трубу з хлорним газом біля Донецької фільтраційної станції».

Росія могла б зупинити конфлікт, якщо б хотіла, підкреслила речниця: «Кремль контролює насильство на сході України, і міг би зупинити це насильство вже завтра, якби Кремль цього захотів».

Науерт наголосила, що конфлікт на сході України створено російським урядом з використанням сил, які Росія озброює, яким надає обладнання, якими керує і яких навчає.

«Поки Росія продовжує збурювати конфлікт на сході України, надаючи кошти, ресурси і солдатів у регіон, російська економіка продовжує перебувати у стагнації. Ми закликаємо Росію припинити агресію в Україні та виконати зобов’язання в рамках підписаних мінських угод», ‒ додала речниця Держдепартаменту.