Чи стануть дії спецслужб України сценарієм для фільму?

Постановка українськими спецслужбами сцени «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка викликала у світових ЗМІ бурхливі реакції, дехто навіть висловлював ідею – використати цю історію для сценарію майбутнього гостросюжетного фільму, який міг би заслуговувати на успіх. Свого часу одна з постановочних розробок світової спецслужби таки була використана для сценарію фільму, і він згодом навіть отримав кілька премій «Оскар». Цими днями, під враженням київської історії, у світі згадують про цю та інші постановки світових спецслужб.

«У 1980 році Канада врятувала життя 6 американців з обманом у Тегерані (фальшиві канадські паспорти) і завдала поразки терористичній державі Іран», – йдеться у цьому повідомленні в мережі Twitter:

Історія, про яку згадав автор повідомлення, мала розмовну назву «Канадська хитрість» – це була спецоперація уряду Канади і спецслужби США – ЦРУ – зі звільнення шістьох американських дипломатів, яким вдалось врятуватися від радикально налаштованих протестувальників під час революційних подій в Ірані в 1979 році, коли в тій країні скинули шаха і взяли курс на ісламізацію. Шість дипломатів змогли уникнути ролі заручників, в якій опинились інші дипломати посольства США.

Для звільнення цих шести дипломатів, які переховувалися у будинку радника посольства, тодішній прем’єр-міністр Канади Джо Кларк видав секретне розпорядження, яким дозволив виготовити для американців канадські паспорти (з ними вони мали б виїхати з Ірану під виглядом канадської знімальної групи, яка начебто перебувала на території тієї країни, обираючи місце зйомок для майбутнього фільму).

Керував операцією агент ЦРУ Тоні Мендес, який разом із іще одним агентом під кодовим іменем «Хуліо» прибув до Ірану. Паспорти, посвідчення особи, відповідний одяг і всі необхідні для операції матеріали були передані в канадське посольство дипломатичною поштою.

До підготовки легенди-прикриття ЦРУ залучило лауреата премії «Оскар» Джона Чамберса, який створив фіктивну продюсерську студію «Studio Six», котра нібито займалась підготовкою до зйомок фільму «Арго» на підставі сценарію за книгою Роджера Желязни «Князь Світла».

Для більшої правдоподібності Чамберс орендував офіс, провів презентації фільму в кількох нічних клубах Голівуду, розмістив рекламу в журналах «Variety» та «The Hollywood Reporter» і оголошення про прийом на роботу персоналу, найняв справжнього продюсера і зробив справжню розкадровку фільму.

Завдяки операції прикриття, розробленій ЦРУ, американським дипломатам із цими підробленими канадськими паспортами вдалось вилетіти у Швейцарію 28 січня 1980 року. 30 січня американські дипломати прибули на авіабазу США Рамштайн у Німеччині, звідки того ж дня вилетіли на батьківщину.

Як стало відомо вже після втечі американських дипломатів з Ірану, канадський журналіст Жан Пелетьє, на той момент вашингтонський кореспондент канадської газети «La Presse», незважаючи на сувору секретність операції ЦРУ, дізнався про її підготовку, проте свідомо не публікував відомі йому матеріали доти, доки американці не прибули у Швейцарію.

Історію звільнення дипломатів, яку змалював у своїй книжці, під назвою «Майстер маскування», керівник операції агент ЦРУ Тоні Мендес, використали як основу для сценарію фільму «Арго». Його зняв у 2012 році відомий голівудський актор і режисер Бен Аффлек, зігравши в ньому головну роль. Наступного року стрічка виграла три премії «Оскар».

Про іншу історію, яку порівнюють із інсценуванням убивства Аркадія Бабченка, нагадує французьке видання Le Figaro.

У цьому випадку йдеться про справу румунського письменника Вергілія Тенасе. У 1982 році французька контррозвідка змусила всіх повірити у вбивство цього румунського письменника, відомого своїм спротивом режимові Чаушеску.

У 1982 році Тенасе втік до Франції. Управління територіального нагляду (DST) – тодішня служба контррозвідки Франції – було переконане в тому, що румунські спецслужби «Секурітате» хочуть усунути цього опозиціонера режиму, який трьома місяцями раніше отримав французьке громадянство. Публікація вкрай критичної статті проти Ніколае Чаушеску підштовхнула румунського диктатора до віддачі наказу про вбивство Вергілія Тенасе, йдеться в статті.

Жак-Марі Бурже, журналіст і співавтор книжки «Дуже особливі справи» розповідає про цю дивовижну справу. «Було вирішено влаштувати велику містифікацію: необхідно було змусити повірити в смерть Вергілія Тенасе (...), переслідуваного режимом Чаушеску».

«20 травня 1982 року Вергілія Тенасе, який вийшов зі свого паризького будинку, викрали. Його дружина, не маючи про нього ніяких новин, стривожилася і зателефонувала до DST», – описує Бурже.

DST протримало Вергілія Тенасе протягом трьох місяців у «надійному заміському будинку» в Бретані, не перешкоджаючи звинуваченням «Секурітате» в організації його вбивства. 30 серпня обман був розкритий журналістами газети Le matin de Paris. Пізніше Вергілій Тенасе з’явився на публіці і влаштував прес-конференцію.

У 1982 році, в момент зникнення Тенасе, «поняття» фейковий новин «не існувало», нагадує Жак-Марі Бурже. «Ніхто не сумнівався в тому, що він дійсно був ліквідований, і розкриття цієї справи не шокувало громадську думку».

«В очах французької контррозвідки справа виглядала як успіх», – пишуть автори книжки «Дуже особливі справи».

Сьогодні Тенасе 72 років, він живе у Франції і продовжує писати.