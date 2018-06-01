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01 Червень 2018, Київ 20:35
Новини | Події

Луценко і Грицак пояснили іноземним послам, чому треба було інсценувати вбивство Бабченка – ГПУ

Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки Василь Грицак зустрілися з іноземними послами й розповіли їм про обставини операції, під час якої правоохоронці інсценували вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Згідно з повідомленням прес-служби ГПУ, Луценко й Грицак заявили, що «обрана стратегія» дозволила не лише не допустити загибель журналіста, «припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких, ймовірно, готувалися терористичні акти і вбивства».

У прокуратурі зазначили, що на зустрічі були присутні посли «Групи семи», країн Європейського союзу, Австралії, Норвегії, ЄС та Ради Європи.

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Низка міжнародних організацій розкритикувала інсценування вбивства Бабченка. Зокрема, базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». З подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ називають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

1 червня Служба безпеки України заявила, що отримала інформацію щодо «реальної загрози безпеці» інших громадян під час розслідування справи про замах на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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