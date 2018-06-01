Генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки Василь Грицак зустрілися з іноземними послами й розповіли їм про обставини операції, під час якої правоохоронці інсценували вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Згідно з повідомленням прес-служби ГПУ, Луценко й Грицак заявили, що «обрана стратегія» дозволила не лише не допустити загибель журналіста, «припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких, ймовірно, готувалися терористичні акти і вбивства».

У прокуратурі зазначили, що на зустрічі були присутні посли «Групи семи», країн Європейського союзу, Австралії, Норвегії, ЄС та Ради Європи.

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Низка міжнародних організацій розкритикувала інсценування вбивства Бабченка. Зокрема, базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». З подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ називають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

1 червня Служба безпеки України заявила, що отримала інформацію щодо «реальної загрози безпеці» інших громадян під час розслідування справи про замах на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.