Російським силовикам знову купують квартири в окупованому Криму

У Криму з 2014 року, відколи Росія окупувала півострів, стало складніше вирішити квартирне питання ‒ ціни злетіли й на оренду, й на купівлю нерухомості. Багатьом навіть доводиться шукати вигідніші варіанти за межами півострова. Успішніші у вирішенні квартирного питання кримські силовики. Після переходу на службу Росії їм щороку купують житло за кошти платників податків.

Як ми писали раніше, житло для співробітників російських силових відомств купують у найкращих місцях окупованого півострова ‒ на південному узбережжі, в центральній частині Сімферополя та інших регіонах. Наприклад, на початку року співробітникам Федеральної служби охорони Росії купили 25 квартир у Форосі (Велика Ялта), а прокурорам ‒ дві квартири в Ялті та Алушті. Минулого року новоселами в окупованому Криму також стали 650 співробітників ФСБ Росії.

Найближчим часом квартири отримають ще й інші щасливчики, заради яких з бюджету витратять 11 мільйонів рублів.

Подарунки прокурорам...

Трикімнатну квартиру мають намір купити для службових потреб підконтрольної Кремлю прокуратури у Феодосії. Згідно з умовами тендеру, площа квартири має становити не менше ніж 70 квадратних метрів. «Квартира має розташовуватися в панельному або блоковому, не менше ніж семиповерховому будинку, який введений в експлуатацію не раніше від 2008 року. Вона має розташовуватися не нижче від другого поверху», ‒ йдеться в умовах закупівлі.

Стартова ціна квартири ‒ 3,7 мільйона рублів. Підрядника в цій закупівлі визначать наприкінці червня.

Наразі в Сімферополі готують до заселення ще шість квартир, позначених як «службове житло» підконтрольної Кремлю кримської прокуратури. Вони розташовані в новобудові, яка була зведена неподалік від центру міста. Середня вартість однокімнатної квартири в ній становить 3-4 мільйони рублів. Ще 2,5 мільйони рублів з бюджету в підконтрольній Росії прокуратурі витратять на ремонт цих квартир.

​...і слідчим

Ще дві квартири в Центральному районі Сімферополя куплять для співробітників кримського главку Слідкому Росії. Одна з них ‒ трикімнатна, площею не менше за 65 квадратних метрів. Але якщо в інших подібних тендерах обов'язковою умовою є розташування квартир у новобудовах, то в цьому випадку потрібний будинок, введений в експлуатацію не пізніше ніж у 1980 році.

«Квартира має розташовуватися в межах Сімферополя в Центральному районі. Кількість житлових кімнат ‒ не менше від трьох, площа кухні ‒ не менше за 13 квадратних метрів, наявність не менше від одного балкона або лоджії. Квартира повинна мати належний санітарний та технічний стан, відповідно до вимог чинного законодавства (Росії – ред.), що дозволяє її нормальну експлуатацію без необхідності проведення поточного або капітального ремонту», ‒ йдеться в умовах тендеру.

Майбутнє житло підконтрольних Кремлю кримських слідчих має розташовуватися на будь-якому поверсі, окрім першого та останнього, йдеться в документації.

За таку квартиру в Слідкомі мають намір викласти 4,5 мільйона рублів. Переможець торгів буде визначений наприкінці червня.

Ще одну квартиру для кримського управління Слідкому Росії куплять за 2,5 мільйони рублів ‒ однокімнатну в Сімферополі загальною площею не менше від 31 квадратного метра (житлова площа ‒ не менше за 17 квадратних метрів). У цьому випадку співробітники Слідкому готові жити на будь-якому поверсі, окрім цокольного та мансардного.

Згідно з «традиціями» бюджетних закупівель, підконтрольні Кремлю кримські силовики вважають за краще селитися в комфортабельних квартирах площею 60-70 квадратних метрів, але уникають першого та останнього поверхів.

За допомогою службового житла російська влада розраховує «зацементувати» своїх військових, співробітників спецслужб, правоохоронців та прокурорів в окупованому Криму на випадок непередбаченої ситуації, пояснював раніше в своєму дослідженні експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За його даними, за чотири роки перебування півострова під контролем Росії там збудували десятки тисяч квартир для силовиків.

За його оцінками, заснованими, зокрема, на повідомленнях Росстату, за три роки до Криму з сусідньої Росії прибули щонайменше 50-60 тисяч сімей російських силовиків.