Радіо Свобода Daily: «Гетьман Сагайдачний» відзначив 25-річчя

Громадянин Ш і вбивство полковника

«Громадянин Ш.» замовив вбивство полковника міліції Романа Єрохіна у 2006 році, аби правоохоронець не перешкоджав його фінансовим оборудкам. Фігурант у минулому був народним депутатом, а зараз перебуває під вартою, заявив на брифінгу головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Єдиним, хто підпадає під такий опис, є Олександр Шепелев. «Безпосередньо депутат надав вогнепальну зброю, автомобільний транспорт та грошові кошти», – відзначив головний військовий прокурор. Все, що треба знати про екс-депутата Шепелева, ми зібрали в одному матеріалі.

Бланк програв «Схемам»

Екс-заступник гендиректора «Укрзалізниці» Максим Бланк остаточно програв суд журналістам «Схем». Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції, що означає, що журналісти програми не публікували недостовірної інформації про колишнього першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка і не виплачуватимуть йому компенсації.

У матеріалі, до якого мав претензії залізничник Максим Бланк, йшлося про олігарха Леоніда Юрушева, колишнього роботодавця цього екс-чиновника, та їхній спільний бізнес. Зокрема, у розслідуванні журналісти зіставили два факти, зауваживши, що з того моменту, коли Бланк потрапив до «Укрзалізниці», Дніпропетровський завод з ремонту й будівництва вагонів, який належить Юрушеву, почав активно вигравати тендери держпідприємства на ремонт пасажирських вагонів.

Три роки Нацполіції

Поліцейська реформа в Україні не припиняється уже три роки, однак, на переконання експертів, до завершення їй ще далеко. До Дня Національної поліції, який із цього року відзначали 4 липня, Радіо Свобода розпитало правозахисників та дослідників про здобутки і провали реформи силового блоку, оновлення системи та експерименти, за проведенням яких потрібно зараз стежити.

25 років фрегату «Гетьман Сагайдачний»

Військові кораблі – як люди. Зі своїми уродинами, власним характером й долею. Днем народження військового корабля вважається не той, коли його було закладено або спущено на воду, а той день, коли включено до складу флоту. Урочистий ритуал із підняттям військово-морського прапора символізує – у флотській родині поповнення. 25 років тому український прапор здійнявся над фрегатом «Гетьман Сагайдачний», збудованим на керченському заводі «Залив» і спущеним на воду за 10 місяців до того.

Розповідь про флагманський корабель Військово-морських сил, який впродовж чверті століття виконує завдання в Чорному, Середземному морях, а також в Індійському океані знайдете за лінком.

Далі мова йтиме про спортивні досягнення українців.

Дискваліфікація за вишиванку?

Чемпіон світу та Європи з шашок, українець Юрій Анікєєв за допомогою Міжнародного спортивного суду в Лозанні (Швейцарія) відстояв своє право на свободу слова та домігся скасування трирічної дискваліфікації, накладеної Міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої розташоване в Санкт-Петербурзі (Росія). І хоча остання офіційно так і не обґрунтувала причини свого рішення щодо українського спортсмена, лише пославшись на «порушення етичного кодексу федерації», неофіційно йшлося про його роздуми на тему розвитку шашок, «висловлювання про Путіна», а також те, що на змаганнях Анікєєв виступав у вишиванці. Як відбувався розгляд справи та у чому її важливість, український шашкіст розповів Радіо Свобода.

Ексклюзивна розмова з Гвоздиком

Він – бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, непереможний учасник «Українських отаманів», а тепер ще й тимчасовий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC. Український боксер Олександр Гвоздик, не зважаючи на свої титули, зізнається, що ще не досяг тих успіхів, про які мріяв. І ось вже 3 листопада з’явиться шанс це змінити – бій проти чинного чемпіона Адоніса Стівенсона. Саме в цей день весь світ нарешті дізнається ім’я найсильнішого у надважкій вазі. Хоча і були чутки, що бій можуть провести в Україні, зустріч двох чемпіонів (тимчасового і діючого) відбудеться в Канаді.

Олександр Гвоздик провів на професійному ринзі 15 боїв, які завершились перемогами. В Україні боксер не частий гість, востаннє був два роки тому. Зараз в Києві допомагає готуватися до бою чемпіону світу за версіями WBO та WBC у першій важкій вазі Олександру Усику. Про свій переїзд до США, родину та історичні перемоги Олександр Гвоздик розповів ексклюзивно Радіо Свобода.

Розвивайтесь й на досягнутому не зупиняйтесь!

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