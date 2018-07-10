У Росії знову заговорили про створення «альтернативного інтернету». Що це означає?

Уже вкотре за останній рік у Росії заговорили про створення так званого «альтернативного інтернету». Як повідомляє тамтешнє видання «Коммерсант», російська влада активізували над ним роботу.

Президент Росії Володимир Путін на міжнародному конгресі з кібербезпеки в Москві 6 липня заявив, що важливо «виробити єдині правила гри, загальні для всіх міжнародних стандартів, які б максимально враховували права й інтереси всіх держав», тому що «егоїзм окремих країн, спроби діяти лише у власних інтересах і до власної вигоди шкодять світовій інформаційній стабільності».

Російський президент не уточнив, про які саме країни йдеться, але раніше Радбез Росії і тамтешні чиновники висловлювали побоювання через домінуючу, на їхню думку, роль Сполучених Штатів в управлінні Інтернетом.

За словами Путіна, Росія висунула низку ініціатив з питань міжнародного регулювання інтернету і збирається просувати ці ініціативи в ООН.

Раніше представник МЗС Росії розповів, що його країна володіє всім необхідним для створення «альтернативного інтернету», але зробить це лише в крайньому випадку, якщо не вийде досягнути «широкого консенсусу» щодо об’єднання міжнародних зусиль у справі регулювання інтернету.

Що ж таке «альтернативний інтернет» в розумінні Росії?

Хоча сучасний інтернет – децентралізована мережа, вона спирається на систему з найважливіших серверів, їх називають «кореневими DNS-серверам». Кожен із них перетворює зрозумілі людям інтернет-адреси (на кшталт «www.rаdiosvoboda.org») на IP-адреси, зрозумілі для комп’ютерів і мережевого устаткування.

Якщо підмінити або видалити дані з DNS-серверів, то багато користувачів не зможуть потрапити на потрібні сайти.

Хоча дзеркал, або «копій» DNS-серверів по всьому світу розкидано безліч, ключових кореневих DNS-серверів лише 13. З них 10 розташовані в США, два в Європі і один в Японії. Їх контролюють різні організації: від некомерційних інтернет-структур і великих провайдерів до NASA або американської армії.

Російська влада стурбована, що в США розташовані штаб-квартири організацій, які виконують технічне управління інтернетом – на кшталт ICANN або його підрозділу IANA (відповідають за розподіл доменних імен і управління адресним простором інтернету).

Варіантом відповіді, на думку російських чиновників, може стати створення «альтернативного інтернету» – власної системи DNS-серверів, яка зможе працювати незалежно від світової. Експерти попереджають, що це загрожує поділом інтернету, дробленням його на кілька мереж.

Терміни реалізації такого плану і перспективи його підтримки в БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР – ред.) і ООН поки що незрозумілі: з цих країн ніхто – крім Китаю – поки що не заявляв публічно про те, що поділяє побоювання Росії.

Джерела видання «Коммерсант» стверджують, що робота над системою триває, а російська влада вже стала активно взаємодіяти в цій сфері з Китаєм.

За даними видання, Москву зацікавили ідеї головного інженера Центру управління інформаційної безпеки Китаю Фан Біньсіна. Він є творцем системи «Золотий щит» (в її складі і знаменитий «китайський файрвол»), завдяки якій китайська влада може повністю контролювати інтернет у своїй країні.

За інформацією Радіо Свобода, станом на травень 2018 року система заблокувала вісім тисяч сайтів, соціальних мереж і ЗМІ, через які, на думку російської влади, поширювався «небажаний» контент. Серед них – YouTube, Twitter, Instagram і навіть американський телеканал HBO. Останній був заблокований після того, як ведучий гумористичного шоу порівняв голову КНР Сі Цзіньпіна з Вінні-Пухом.

Питання обмеження доступу до контенту, в яких Китай домігся великих успіхів, також можуть зацікавити російських чиновників – особливо після того, як «Роскомнагляд» зазнав фіаско в своїх спробах заблокувати Telegram в Росії.