Під час сутичок біля Верховної Ради поліція затримала одного протестувальника

Група осіб провокувала бійку біля будівлі парламенту, а одна особа намагалася вдарити народного депутата, повідомляє поліція Києва.

Цього чоловіка доставили до територіального управління поліції для надання пояснень. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

12 липня, протестувальники біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради. В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками та охочими вийти з парламенту журналістами і працівниками Верховної Ради.

Цього дня на порядку денному були питання, пов’язані із вирішенням ситуації з машинами на «євробляхах», але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

Оскільки у п’ятницю, 12 липня, останнє засідання парламенту в цій поточній сесії, а наступна сесія відкриється лише у вересні, то це питання не має перспектив для вирішення до наступної сесії.

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