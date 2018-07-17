Радіо Свобода Daily: Під час прес-конференції з Путіним Трамп жодного разу не згадав про Україну

Трамп і Путін. Коротко про головне

Відбулась довгоочікувана та обговорювана зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі. Сенсаційних заяв не прозвучало, але переповімо Вам те, що стосувалося України.

Володимир Путін на прес-конференції сказав, що Дональд Трамп має відому позицію щодо Криму і дотримується її й далі: «приєднання», як називають у Москві анексію українського півострова, незаконне. Путін повторив при цьому свою позицію, що для Росії питання Криму, мовляв, «закрите».

Путін також традиційно називав російську агресію на сході України «внутрішньоукраїнським конфліктом» і заявляв, що Вашингтон мав би натиснути на Київ задля виконання мінських домовленостей – промовчавши, що не виконує їх Москва.

А щодо транзиту газу через Україну до Європи Путін заявив, що в Росії готові продовжити транзитний контракт, що збігає наступного року, «в разі врегулювання спору суб’єктами господарювання у Стокгольмському арбітражному суді».

Трамп, зі свого боку, на прес-конференції жодного разу не згадав про окупований Росією Крим і загалом Україну. Він лише говорив про російський проект газогону «Північний потік-2», що має постачати до Європи газ із Росії в обхід транзитних можливостей України. За його словами, США мають намір конкурувати з цим проектом у забезпеченні Європи газом.

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Чим ще запам’ятається ця зустріч?

За кілька хвилин перед початком прес-конференції із зали вивели чоловіка, який тримав у руках аркуш із написом «Договір про заборону ядерної зброї».

А ще президент Росії Володимир Путін подарував президенту США Дональду Трампу футбольний м'яч Чемпіонату світу 2018 року

У США тим часом низка провідних членів Конгресу, представників обох партій, різко розкритикувала президента США Дональда Трампа за те, що той не зробив Володимирові Путіну твердого попередження щодо втручання в американські вибори. Вони заявляють, що Трамп дав Москві сигнал слабкості.

Далі коротко про те, що відбувалось в цей час в Україні

Генеральний штаб ЗСУ заявив про посилення охорони українських арсеналів зброї. Зокрема, проводять реконструкцію технічної території та огорож, а також почали будівництво додаткових 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів.

Міністр оборони Степан Полторак наказав провести експертизу металу, з якого зроблено ствол міномета М-15 «Молот». Таке доручення міністр віддав під час проведення службового розслідування щодо надзвичайної події, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні й призвела до загибелі людей.

А заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Росія затримала для огляду вже 148 суден, які прямували з та до українських портів через Керченську протоку.

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