Росія затримала 148 кораблів, що прямували з та до України – Лавренюк

Росія затримала для огляду 148 суден, які прямували з та до українських портів через Керченську протоку, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Про це йдеться на сайті міністерства. За словами Лавренюка, ця кількість зростає щодня.

«Кожен день АМПУ фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду, які прямують з/до портів Маріуполь та Бердянськ. Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден. Так далі не може продовжуватись. Необхідно в найкоротший термін сформувати єдину позицію стосовно подальших дій України у відповідь на незаконні дії Російської Федерації», – сказав заступник міністра.

Читайте також: Контр-адмірал Неїжпапа: спостерігати російські кораблі під час «Сі Бризу» – «майже традиція»

Як повідомляється, Юрій Лавренюк головує 16 липня на нараді за участі представників Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Представництва Президента України в АР Крим, Державної служби з безпеки на транспорті, АМПУ, Морської пошуково-рятувальної служби, Фонду «Майдан Закордонних Справ», де розглядається це питання.