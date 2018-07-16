Денісова звернулася до Порошенка щодо обміну українських рибалок на моряків «Норда»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента Петра Порошенка щодо можливості обміну українських рибалок судна «ЯМК-0041», затриманих в анексованому Росією Криму на моряків «НОРДа», затриманих українськими прикордонниками.

У зверненні Порошенка Денісова повідомила, що до неї минулого тижня звернулися родини членів екіпажу риболовецького судна «ЯМК-0041» і попросили допомогти в поверненні моряків на материкову частину України.

«За наявною у мене інформацією, капітан утримується у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу перебувають у статусі свідків і не мають можливості залишити територію півострова Крим, через вилучення паспортів громадянина Україна для виїзду закордон. Про цьому, відповідно до наявних у мене відомостей, стан здоров’я моряків вкрай незадовільний. На зазначених осіб здійснюється психологічний тиск ті залякування з боку Федеральної служби безпеки РФ», – наголошує уповноважена.

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Судно «Норд» має приписку в окупованому Росією Криму. Українські прикордонники 25 березня затримали в Азовському морі цей рибальський корабель під прапором Росії. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. На борту корабля був екіпаж у складі 10 людей, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі, заявили українські прикордонники.

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) 4 травня на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

Суд в анексованому Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.