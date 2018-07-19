Що відомо про «викрадення» громадян Туреччини в Україні

Від української влади вимагають пояснення «викрадення» турецьких громадян, нібито організованих спецслужбою Туреччини в Україні. «Чи будуть наслідки таких правопорушень?», – запитує євродепутат Ребекка Грамс. Принаймні влада має пояснити суспільству: українські спецслужби діють протизаконно чи просто не контролюють ситуацію з діяльністю іноземних спецслужб в Україні, зауважують експерти. Вони додають, що українська влада лише втрачає, допоки ситуація лишається без пояснення.

Днями зникли в Україні й опинилися під арештом у Туреччині двоє громадян цієї країни: журналіст Юсуф Інан та бізнесмен Селіх Зеки. Про їхнє доправлення з України пишуть турецькі ЗМІ, зокрема агентство «Анадолу», яке оприлюднило фото Інана та Зеки у кайданках, в офісі Турецької національної розвідувальної організації (МІТ).

Вивезених з України громадян Туреччини називають критиками турецької влади та учасниками руху проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації військового перевороту в країні.

Відомств, які можуть пояснити, не знайшлося

Юсуфа Інана затримали в Миколаєві. За словами керівника прес-служби Національної поліції України в Миколаївській області Олени Бережної, турецького громадянина «затримували співробітники СБУ».

У Миколаєві проводили операцію співробітники київського СБУ

«У Миколаєві проводили операцію співробітники київського СБУ. В нас був виклик на 102. Наші поліцейські приїхали, перевірили, що це дійсно співробітники Служби безпеки України, які діють в рамках чинного законодавства, в них є всі документи. Вони затримали громадянина Туреччини. Потім в нас немає повноважень дізнаватися, куди вони його повезли, що вони робили», – повідомила Радіо Свобода речниця миколаївської поліції.

Селіх Зеки зник поблизу Одеси. У ЗМІ пишуть, що його нібито затримували безпосередньо співробітники турецької розвідки. Утім, ні про затримання Інана у Миколаєві, ні про викрадення Заки під Одесою у СБУ не знають, запевняє Радіо Свобода речник відомства Олена Гітлянська.

Звертайтеся в ГПУ. У нас нічого немає

«Звертайтеся у ГПУ. У нас нічого немає. На наші запити чекаємо відповідей. Питаннями екстрадиції займається ГПУ. Ми можемо виконувати такі доручення, але такі моменти не коментуємо, такі моменти коментує той, хто дає доручення», – сказала Гітлянська.

Але і речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявляє, що ні про факти затримання чи викрадення Юсуфа Інана та Селіха Зек, ні про звернення Туреччини щодо екстрадиції цих людей йому нічого не відомо.

У нас такої інформації взагалі немає

«Немає у мене інформації з цього приводу. У нас такої інформації взагалі немає», – наголошує у коментарі для Радіо Свобода Лисенко.

А прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що до Генеральної прокуратури надходили документи про екстрадицію громадянина Туреччини Юсуфа Інана, але прокуратура цим питанням не займалася.

У прес-службі Державної прикордонної служби України кажуть, що тільки вивчають інформацію про Інана.

Жодного повідомлення, чи навіть припущення, що громадяни Туреччини полишили Україну з власної волі, немає. Тим часом українські державні органи та відомств не можуть, або не хочуть, пояснити, як іноземні громадяни зникли з території України.

Чим іноземні спецслужби займаються в Україні?

Якими би не були відносини чи домовленості між Україною та Туреччиною, іноземні громадяни, зокрема турецькі, можуть бути силоміць переміщені з території України до їхньої рідної країни лише за процедурою визначеною українським законодавством, нагадує у коментарі для Радіо Свобода дипломат і громадський діяч Богдан Яременко. Вищими за це, каже він, не можуть бути ніякі домовленості між Україною та Туреччиною, ніякі відносини між спецслужбами двох країн. Вони не можуть пояснити чи виправдати нехтування нормами Конституції України, наголошує експерт.

Влада брала якимось чином у цьому участь, чи вона просто не контролює ситуацію і не знає, чим тут займаються спецслужби Росії, Туреччини, Угорщини?

«Це те, що викликає революції в Україні! Це ігнорування норм права з боку влади. Заради чого, не можна зрозуміти, поки це не прокоментує українська влада. Чи вона була поставлена до відома? Тобто брала якимось чином у цьому участь, чи мовчазно спостерігаючи, чи передаючи поза законом людей в руки турецьких спецслужб? Чи вона просто не контролює ситуацію в Україні і не знає, чим тут займаються спецслужби Росії, Туреччини, Угорщини і, мабуть, усіх держав світу? Тут або одне, або інше. Або треба сказати, що відбулися процедури, просто українська громадськість про них не була поінформована. Якщо це порушення закону, то цей закон так само буде порушуватися й щодо нас, щодо українських громадян», – зауважує Богдан Яременко.

Чи у безпеці українські громадяни?

Крім того, якщо Юсуф Інан та Селіх Зеки були вивезені з України в обхід законних процедур видворення чи екстрадиції, то було порушення і міжнародного права, і угоди з Туреччиною про взаємну правову допомогу, зазначає правозахисник Едуард Багіров. За його словами, це може поставити під сумнів і безпеку українських громадян на турецькій території.

Ця історія нагадує історію громадянина України Павла Гриба, який поїхав до Білорусі і опинився у Росії

«Мені ця історія нагадує історію громадянина України Павла Гриба, який поїхав до Білорусі і опинився у Росії. Це аналогічна ситуація. Якщо українська держава через свої правоохоронні, судові органи не може забезпечити безпеку та права іноземних громадян, треба про це заявити на весь світ, що на території України можуть зникнути не лише громадяни України, але й іноземні громадяни можуть зникнути, бо у нас є елементи корупції», – каже Радіо Свобода Едуард Багіров.

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Тим часом депутат Європарламенту Ребекка Гармс обурилася інформацією про «викрадення» турецьких громадян в Україні та звернулася до голови МЗС України із запитанням: «Чи будуть наслідки?».