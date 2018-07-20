Італійські сенатори проситимуть прем’єра Конте вплинути на Путіна задля звільнення українських бранців

Рим – Напередодні візиту прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте до Росії у жовтні парламентарі Італії мають намір підготувати лист, щоб звернути увагу російського президента Володимира Путіна на недотримання прав людини та звільнення українських політичних в’язнів. Про таку ініціативу оголосив у четвер сенатор від італійської опозиції Роберто Рампі під час прес-конференції в Римі на тему порушення громадянських прав і свобод в Росії, Казахстані та Молдові.

Чи не вперше з часу боротьби України за визволення з неволі політичних в’язнів Кремля у стінах італійського Сенату пролунали свідчення про жахливі тортури у російських тюрмах та тиск на адвокатів, які в Росії чи в окупованому Росією українському Криму наважуються захищати українських активістів.

Інформацію про причини й умови перебування в руках російських спецслужб оприлюднив Ігор Котелянець, голова «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» і брат засудженого активіста Євгена Панова. Втім, головна мета його виступу стосувалася звернення до італійських політиків допомогти у визволенні понад 60 арештованих українців і запобігти подібним випадкам надалі.

Чим більше було інформації й резонансу в світі, тоді знущання над нашими рідними припинялися. Отож, більше інформації у світі – наші рідні краще захищені

«Просимо вас оприлюднювати публічні заклики, декларації з вимогою звільнення ув’язнених і поширювати їх через мас-медіа. Це важливо, бо ми маємо свідчення, чим більше було інформації й резонансу в світі, тоді знущання над нашими рідними припинялися. Отож, більше інформації у світі – наші рідні краще захищені. Також ми просимо ініціювати запровадження персональних санкцій проти російських посадовців, які причетні до такого поводження з політичними бранцями. Ми знаємо: вони цих обмежень дуже бояться», – наголосив Ігор Котелянець.

Важлива ініціатива

Важко прогнозувати, як швидко і чи дослухаються до його заклику прямі адресати, політична більшість яких у відносинах з Москвою переймається передусім економічними питаннями зняття євросанкцій проти Росії через анексію Криму та збройну агресію на Донбасі. На конференцію щодо порушення прав політичних активістів в далеких для італійців країнах прийшли лічені зацікавлені слухачі. Та порушення наболілої для України теми у приміщенні верхньої палати парламенту Італії вже можна вважати непересічною подією. Це вже крок вперед, щоб привернути увагу іноземних політиків та громадськості до злочинних дій російської влади, вважають учасники та організатори конференції, серед яких і міжнародна фундація «Відкритий діалог» (Open Dialog Foundation).

Перший обнадійливий сигнал пролунав з уст сенатора від опозиційної Демократичної партії Роберто Рампі. Він оголосив про наміри написати листа главі уряду Джузеппе Конте і зібрати підписи парламентарів у світлі майбутнього візиту прем’єр-міністра Італії до Росії (24 жовтня) на запрошення Володимира Путіна.

Ми будемо просити главу нашого уряду порушити це питання (нехтування правами людини) на зустрічі з президентом Росії

«Ми будемо просити главу нашого уряду порушити це питання (нехтування правами людини) на зустрічі з президентом Росії. Окрім обговорення двосторонніх відносин, думаю, Італія повинна відігравати помітнішу роль щодо захисту цивільних прав у світі. Так, тема санкцій ЄС та США щодо Росії є важливою, але Італія при цьому не повинна нехтувати двома аспектами: порушенням прав людини та недотриманням міжнародного права у цій сфері», – повідомив сенатор Роберто Рампі.

Присутні представники дипломатичного корпусу України назвали надзвичайно позитивною таку ініціативу з боку Сенату. На їхню думку, це особливо важливо на тлі незацікавлення провладних політичних сил українським питанням. Попри численні звернення, урядові партії (особливо праворадикальна «Ліга») наразі уникають діалогу з українськими дипломатами стосовно дискусійної теми політичних бранців.

Громадська думка розділена

Чи буде лист сенаторів відповіддю тим дев’ятьом італійським євродепутатам, які минулого місяця проголосували проти резолюції Європарламенту за звільнення режисера Олега Сенцова та інших бранців?

Слід більше звертати уваги та інформувати всіх про наслідки російського вторгнення до вільної незалежної держави України

Як італійські промовці – активісти у сфері захисту громадянських прав і свобод – пояснюють негативне голосування своїх колег у Європарламенті? На запитання Радіо Свобода відповів політолог Антоніо Станго, голова Італійської федерації захисту прав людини : «Дуже сумно з того факту, (що деякі італійські представники не підтримали резолюцію Європарламенту щодо звільнення режисера Сенцова та інших в’язнів з України). Безумовно, слід більше звертати уваги та інформувати всіх про наслідки російського вторгнення до вільної незалежної держави України».

Під час обговорення на прохання Радіо Свобода була порушена й інша дотична тема: наскільки громадська думка в Італії залишається чутливою до фактів жорстокого порушення прав і свобод людини за кордоном і чи здатні виборці вимагати від своїх політиків рішучих дій для поліпшення ситуації? Cпостерігаючи за радикальними діями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні («Ліга») з протидії масовій міграції африканських біженців, правозахисники наголошують на явному порушенні прав людини та міжнародних зобов’язаннях країни.

І при цьому, за даними різних соціологічних досліджень, рейтинг праворадикалів стрімко зростає. Іншими словами, електорат підтримує дії урядовця, який, попри міжнародні норми, закриває порти і називає подорожі мігрантів «круїзами». Якщо італійський виборець закриває очі на загибель біля своїх кордонів жінок та дітей, знущання над мігрантами у лівійських таборах, то чи може його хвилювати доля без вини засуджених українців у далекому Криму чи в Росії?

Нині громадська думка в Італії, як і в інших країнах, стосовно теми порушення цивільних прав є розділеною. Бо скласти враження про щось або проявити своє ставлення можна лише тоді, коли ти володієш інформацією

«Нині громадська думка в Італії, як і в інших країнах, стосовно теми порушення цивільних прав є розділеною. Бо скласти враження про щось або проявити своє ставлення можна лише тоді, коли ти володієш інформацією. Італійські ЗМІ приділяють надто мало уваги цій темі, а особливо міжнародним подіям. Та все ж, думаю, третина населення таки цікавиться цими питаннями», – висловив думку член італійського сенату Роберто Рампі.

Він додав, що через концентрацію місцевих ЗМІ на проблемах внутрішньої політики пересічний італієць просто не в курсі, що коїться за кордоном, а тому і не може скласти повноцінного ставлення до проблеми. Поважного сенатора запитали ще, чому не лише в Італії, в інших країнах багато громадян і політиків поблажливо ставляться до протиправної агресії Росії в сусідній країні. Тут сенатор Рампі коротко нагадав про нинішню важливу роль Росії на геополітичній шахівниці і підсумував: такою є real politic.