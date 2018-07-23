Складні газові переговори між Києвом і Москвою (світова преса)

Газета іспанського регіону Каталонія La Vanguardia та швейцарський франкомовний часопис Tribune de Geneve пишуть про відновлення українсько-російських контактів щодо укладання нової угоди про транзит російського газу територією України, адже дія нинішнього закінчується 31 грудня 2019 року. Австралійська газета The Sydney Morning Herald пише про вшанування українською громадою Австралії пам’яті жертв російської агресії на сході України. Сайт американського спортивного мовника ESPN повідомляє про перемогу українського боксера Олександра Усика.

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia публікує статтю «Москва і Київ розпочинають контакти для укладення нової угоди щодо транзиту газу до ЄС». Видання пояснює, що Україна та Росія за посередництва Європейської комісії і уряду Німеччини 17 липня розпочали переговори щодо нової угоди про транзит російського газу територією України до європейських ринків з 2020 року. Каталонська газета наголошує, що українсько-російські переговори ускладнюються протилежними інтересами обох сторін у енергетичній сфері, а також через війну на сході України між українським військом та проросійськими бойовиками, яких підтримує Москва.

Далі часопис пише, що віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович визнав, що переговори доволі складні й заплутані, а час спливає доволі швидко до закінчення 31 грудня 2019 року дії нинішнього контракту на транзит територією України російського газу.

La Vanguardia пише, що Шевчович вважає перші українсько-російські контакти у цьому напрямку важливим першим кроком. Він додав, що ці переговори також мають на меті вибудувати обопільну довіру між Києвом та Москвою, яка була зруйнована через попередні суперечки в цьому питанні і найбільше збройний конфлікт на сході України.

Каталонський часопис додає, що міністр енергетики Німеччини Петер Альтмаєр також висловив своє задоволення відновленням українсько-російських контактів у цій царині, відзначивши, на його думку, конструктивну атмосферу, яка панувала на початку цього процесу. Втім, Альтмаєр підкреслив, що не має цілковитої впевненості у кінцевому результаті українсько-російських переговорів щодо транзиту російського газу до ЄС, хоча, на думку німецького міністра, існує нагальна потреба у досягненні конкретної угоди з цього питання між Києвом і Москвою.

«Москва і Київ розпочинають контакти для укладення нової угоди щодо транзиту газу до ЄС»

Газової українсько-російської тематики торкається також швейцарський франкомовний часопис Tribune de Geneve у матеріалі «Європа і надалі залежить від російського газу». У статті зазначається, що Європейський союз збирає разом представників України та Росії з метою укладення угоди про майбутнє транзиту російського газу територією України, бо, як наголошує женевське видання, Європа використовує дедалі більше російського газу, попри бажання зменшити свою залежність від російських енергоносіїв. Тоді як європейські потреби на газ дещо зменшились між 2010 та 2014 роками, все це знов має тенденцію до збільшення, переважно, як пише газета, через подальший занепад європейського газовидобування, зокрема у Нідерландах. А це, у свою чергу, як вказує женевський часопис, стає у пригоді Росії та її «Газпрому».

Tribune de Geneve зазначає, що «Газпром» буквально «сидить» на 17 відсотках світових покладів природного газу, утримуючи монополію на газопроводи у Росії. Видання додає, що «Газпром» контролює на 50,23% російська держава. Він відіграє роль, як зазначає швейцарська газета, «потужної геополітичної зброї» Кремля, крім того покриває приблизно 35% газових потреб Європи. Часопис пише, що експорт російського газу сягнув піку в 2016–2017 роках через напрочуд холодну зиму. У першому кварталі 2018 року «Газпром» знов оголосив про додаткові 6,6% збільшення своїх газопостачань до Європи. Ба більше, «Газпром» нині намагається прокласти нові газопроводи за фінансової підтримки великих гравців на ринку газу в Європі, щоб мінімізувати обсяги транзиту російського газу територією України. В обхід України планується прокласти принаймні два нові газопроводи до кінця 2019 року: «Турецький потік» через Туреччину та «Північний потік-2» через північну Європу.

Європейська комісія, як пише женевська газета, висловлює свою граничну обережність щодо цих проектів. Не маючи можливостей виступати проти прокладення цих газопроводів, Єврокомісія хоче забезпечити, аби все відбувалось згідно з правилами європейського енергетичного ринку. Часопис наголошує, що Україна, Польща і ще низка східноєвропейських країн виступають проти прокладання цих газопроводів.

«Європа і надалі залежить від російського газу»

Щоденна газета Австралії The Sydney Morning Herald друкує статтю «Українська громада вшановує пам’ять жертв літака рейсу МН17». Видання пише, що на борту літака «Малайзійських авіаліній», який виконував рейс МН17, не було українців. Проте цей пасажирський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над підконтрольною бойовикам, яких підтримує Росія, територією східної України. Сiднейська газета пише, що відтоді українські громади у цілому світі вшановували пам’ять 298 людей, які загинули внаслідок цієї трагедії. Зокрема, українська громада столиці Австралії Канберри зібралась у католицькій церкві Святого Володимира, щоб віддати шану всім загиблим.

Видання наводить слова представниці посольства України в Австралії Галини Юсип’юк: «Коли сталось це лихо, росіяни вже окупували Крим і ввели своє військо у східні райони України. Вони тоді збили два військові літаки. Але це були військові жертви. Це були солдати. І саме тоді, коли росіяни збили пасажирський літак, вперше сталося так, що внаслідок трагедії разом з усіма постраждали і діти».

Це, за словами Юсип’юк, був справжній акт російської агресії, який, у цьому випадку, забрав життя безневинних іноземців та їхніх дітей. Тому, як пише сіднейська газета, українці в Австралії відчувають такий особистий зв’язок з трагедією у східній Україні.

На церемонії у Канберрі виступила також посол Нідерландів в Австралії Еріка Схоутен, яка зазначила, що уряд її країни і надалі вестиме боротьбу за з’ясування правди і здійснення правосуддя у справі розслідування трагедії літака рейсу МН17.

Наприкінці травня міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.

«Українська громада вшановує пам’ять жертв літака рейсу МН17»

Сайт американського спортивного мовника ESPN містить матеріал, присвячений перемозі українського боксера Олександра Усика над росіянином Муратом Гассієвим у Москві. Американський спортивний портал пише, що Олександр Усик постав серйозною загрозою чемпіонам світу у важкій вазі – британцям Ентоні Джошуа та Деонтею Вайлдеру. Українець абсолютно переконливо переміг свого російського опонента Гассієва, ставши чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма, продемонструвавши справжній урок того, як треба боксувати на рингу. ESPN зазначає, що одразу ж після чудової перемоги Усика фахівці з боксу почали закликати українця перейти до наступної, більш важкої вагової категорії.

Сам Олександр Усик висловив зацікавлення зійтися у боксерському двобої з 35-річним британським боксером Тоні Белью. Усик розмістив у соціальних мережах послання до Белью з висловленням своєї готовності зійтися з британцем на рингу.

«Я також готовий!»

Олександр Усик підкреслив, що цілком готовий приїхати до Сполученого Королівства і постати на рингу проти Белью, бо перемога українського боксера над росіянином Гассієвим у Москві стала вже його шостою перемогою поспіль за межами України. При цьому американський спортивний мовник наголошує, що 5 з цих перемог відбулися на «домашньому» рингу опонентів Усика.

«Олександр Усик впевнено переміг Мурата Гассієва і постає небезпекою для Ентоні Джошуа та Вайлдера»