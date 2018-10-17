(Друкуємо мовою оригіналу)

«Украинская православная церковь жаждет крови», «Националисты с фашистскими лозунгами будут захватывать храмы»… Подконтрольная России администрация с экранов телевизоров пугает луганчан страшилками о кровопролитиях, которые начнутся из-за якобы «предательства Вселенского патриархата» и «неадекватности» тех, кто стоит во главе Украинской православной церкви. Информационную войну на сепаратистских каналах подхватывают и социальные сети – страницы, похожие на фейковые, с пятницы раскручивают слово «резня» в связи с решением о томосе, и в пример приводят крестовые походы. Радио Донбасс.Реалии узнало, как реагируют на тему томоса рядовые жители оккупированного Луганска.

​– Так называемая «автокефальная украинская церковь» строится на маршах, национальных лозунгах, где-то даже на фашистских, на кровопролитии, на декоммунизации, сносят достопримечательности и архитектуру. И так они считают, что строят святое...

​– Ситуация в стране накаленная. Каждый теперь сам по себе. Православные, которые более трехсот лет были едиными, теперь из-за неканонического предательства Вселенского патриархата…

Это – всего лишь один эфир вечерней программы «Голос Республики 2.0» на сепаратистском канале, который вещает в оккупированном Луганске. «Обычные» заявления ведущих в эфире, которые всеми возможными сравнениями, чуть ли не со слезами на глазах и комом в горле нагнетают обстановку и доносят своим зрителям: в Украине и так все плохо, а теперь, после Томоса, начнется кровопролитие. Эту же волну запугиваний подхватывают и в социальных сетях – один за одним боты пишут под радостными публикациями украинцев про автокефалию: «вот теперь начнется резня».

В комментариях пророссийски настроенных пользователей – однотипные диалоги:

– Лишь бы не было кровопролития.

– Будет.

– Это же Украина! Иначе никак!

– Там же «бандеровцы»!

Кстати, именно «националистами» сейчас пугают жителей оккупированной территории больше всего. Тем более, что и «картинка» для страшилок есть – недавний марш в день рождения УПА: «Вы видели, как они на Крещатике собирались? Лозунги свои кричали. Бандеру прославляли. Этим ничего не стоит, пойти сжечь Киевскую Лавру», – пишут в социальных сетях.

Легко пугать, когда у «ботов» есть якобы «свои источники». Такие сообщения набирают тысячи репостов, и никто не переживает, откуда взята информация. «Прошу максимальный репост! Мой источник из Киева сообщил, что националистами уже подготовлен список храмов для их захвата после 14.10.2018, они только ждут решения Константинопольского патриархата, как команду «фас»... Ниже представлен список храмов, которые будут подвержены нападению», – пишут в Facebook.

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Не смутило комментатора, что в списке присутствуют названия храмов, которые находятся на территории оккупированного Крыма, а значит, сейчас подконтрольны России. Диалог об этом закончился ответом: «Я своему источнику доверяю».

Что же говорят местные?

Таких «доверятелей», рассказывает луганчанка Ирина, в городе сейчас немало. В основном, это пенсионерки, которые смотрят сепаратистские каналы и не могут прочитать альтернативные версии в Интернете.

Я лично знаю женщин, которые никогда не ходили в храмы, даже на праздничные службы. А теперь кричат, что не хотят возвращаться в Украину, потому что у них церковь проклятая

«На самом деле, смотреть на эту ситуацию изнутри и смешно, и страшно. Смешно – потому что я лично знаю женщин, которые никогда не ходили в храмы, и не стояли там даже на праздничные службы. А теперь они кричат, что не хотят возвращаться в Украину, потому что у них церковь проклятая, не с Россией. Страшно, когда понимаешь, что этими мозгами управляют пару людей, которые с экранов сказали: «Фу-фу-фу, Украина» и эти десятки пенсионерок, смотря эти передачи, как собаки Павлова на лампочку, повторили», – говорит Ирина.

Луганчане объясняют, за 4 года устали от войны, но привыкли, что в их городе не стреляют и не убивают. А потому мысль, что может начаться кровопролитие, затуманивает все аналитические возможности человека.

А это нормально, что луганские священники выступают в поддержку боевиков, молятся за них, говорят, что Бог с Россией и Новороссией. Тут нет политики?

«Вы посмотрите, чем они манипулируют. Они выпускают в эфир цитаты, как митрополит сказал, что народ Донбасса сам виноват в происходящем и должен умыться кровью. И тут же ведущие спрашивают: это нормально, что священник лезет в политические вопросы? Естественно, обычные зрители реагируют возмущением. А если вдуматься: а это нормально, что луганские священники выступают в поддержку боевиков, молятся за них, говорят, что Бог с Россией и Новороссией. Тут нет политики?», – рассказывает луганчанин Сергей.

Первыми о кровопролитии заявили в РПЦ – Митрополит Иларион в интервью «Russia Todaу» сказал: «Верующие могут начать защищать крупные монастыри и устроить кровопролитие».

В луганских храмах МП на службе пока про томос не упоминают. Но прихожане этой церкви говорят:

Все новости тут начинаются с запугивания, что в Киеве начнётся захват церквей

«Все немного в шоке, церковь должна объединять, а это вносит дисбаланс», – говорит луганчанка Екатерина.

«Все новости тут начинаются с запугивания, что в Киеве начнётся захват церквей, Киево-Печерской лавры, это идёт первой строкой, пугают, как там все плохо, а тут (в оккупированном Луганске – ред.) все спокойно и типа хорошо», – рассказывает Ирина.

А вот луганчанка Марина принципиально перестала ходить в церковь Московского патриархата, хотя называет себя верующим человеком.

«Других тут нет храмов и церквей. Я сказала священнику: «Вы отталкиваете. Если Вас там не было, было бы хорошо. Мне не нужны посредники между мной и Богом. Наживаются те, кто обслуживает власть. Нужно отдавать откаты», – говорит Марина.

Также жители Луганска рассказали Радио Донбасс.Реалии, что в городе мало обсуждают тему автокефалии украинской церкви: на нее даже «в очередях негласное табу».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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