Радіо Свобода Daily: облиту кислотою активістку Гандзюк не вдалося врятувати

Смерть Катерини Гандзюк

«Померла від наслідків, від отриманих опіків, бо на Катю вилили літр кислоти, і це її вбило» –- 4 листопада у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк» з’явилася інформація про смерть активістки. 31 липня її облили концентрованої сірчаною кислотою невідомі нападники. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Катерина Гандзюк пережила низку операцій, але медикам так і не вдалося її врятувати. Коментуючи повідомлення про смерть Гандзюк, голова Національної поліції України Сергій Князєв зазначив: слідчі вже перекваліфікували цю справу як «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Радіо Свобода зібрало коментарі та реакції.

Вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет

Церковного рейдерства хоче в Україні не Київський патріархат, а Росія. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель УПЦ КП Філарет, відкидаючи звинувачення представників Московського патріархату. За словами Філарета, Росія вже «захищала» в Україні російськомовних, а зараз хоче створити умови для «захисту» православних. Захоплення храмів не буде, запевнив предстоятель УПЦ КП. Хто не бажає приєднуватися до незалежної церкви, залишиться у «Російській православній церкві в Україні» та не зазнає гонінь. Філарет також розповів про зняття анафеми Вселенським патріархатом, про колишні невдалі спроби домовитися з УАПЦ стосовно об’єднання і про те, що після Революції гідності до УПЦ КП перейшли близько 150 парафій УПЦ (МП).

А напередодні цієї розмови президент України Петро Порошенко і патріарх Вселенської церкви Варфоломій у Стамбулі уклали угоду про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Всередині конфайнменту: Чорнобильський «звір» у клітці

Потужна арка зі сталі висотою 109 метрів, шириною 150 і довжиною 257 метрів, накрила старий саркофаг 4-го зруйнованого енергоблоку Чорнобильської АЕС у листопаді 2016 року. Не все ще введено в експлуатацію, багато нового устаткування ще встановлюють, доробляють та тестують. Але кореспондентам Радіо Свобода одним із перших вдалося побувати в найрізноманітніших точках усередині нового конфайнменту. Лише погляньте: із висоти близько ста метрів, з-під стелі конфайнменту, їм відкрився надзвичайний краєвид на саркофаг.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Всередині конфайнменту: Чорнобильський «звір» у клітці – фоторепортаж

Масштаби конфайнменту вражають. Його вважають гарантією безпеки ЧАЕС на найближче століття.

Нестор Махно: самородок, військові таланти якого годі пояснити

7 листопада виповниться 130 років від дня народження Нестора Махна. «Батько Махно» і махновці – одна зі значущих сторінок Української революції 1917–1921 років. На офіційному рівні цей ювілей не відзначається, адже в офіційну політику історичної пам’яті Махно вписується зі знаком мінус, як негативний персонаж. Утім, він був однією з найяскравіших постатей тієї доби, і очолюваний ним рух чинив дуже великий вплив на перебіг подій. Діяльність Махна виходить за межі Української революції – він був своєрідною проміжною ланкою між українською національно-визвольною боротьбою і російською громадянською війною. У значній мірі саме Махно двічі, в 1919-му і в 1920 роках, зумовив поразку російського білогвардійського руху.

Про Нестора Махна та очолюваний ним повстанський рух Радіо Свобода говорило з дніпровським істориком Дмитром Архірейським.

«Свідома мода» для українців

І трішки про моду. Індустрія моди є одним із лідерів у забрудненні довкілля. Тож у світі почала поширюватися ініціатива відповідального виробництва та використання речей. Вона має назву «свідома мода». Тенденцію підхопили відомі світові бренди, а нещодавно і в Україні заговорили на широкий загал про «свідому моду» та її поширення. Що це таке і як стати свідомо модним, розповіла гостя студії Радіо Свобода Яна Червінська, дизайнер одягу, засновниця першої української платформи свідомої моди Sustainable Fashion Pad.

Свідомо підходьте не лише до того, що одягаєте, а й до того, що говорите та що робите!

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