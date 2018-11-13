Радіо Свобода Daily: новий поворот у справі Гандзюк

Заарештовано Павловського як ймовірного організатора

Після смерті чиновниці й громадської активістки Катерини Гандзюк, її друзі та однодумці почали поширювати інформацію про причетність до нападу на неї помічника народного депутата. Сам він це спростовував, але все ж таки опинився під арештом: 12 листопада речниця генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про арешт Ігоря Павловського без альтернативи застави. За її даними, арешт здійснений на підставі статей Кримінального кодексу України, в яких ідеться про організатора умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

Ігор Павловський, який до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»), за твердженням деяких херсонських активістів, нібито передав гроші виконавцям нападу. Зі свого боку, сам Ігор Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкинув, стверджуючи, що з Катериною Гандзюк навіть не був знайомий. За лінком нагадуємо хронологію цієї резонансної справи.

Псевдовибори в ОРДЛО. Чи перемогла Росія?

На окупованій частині Донбасу все ж таки провели так звані «вибори» на тлі тверджень про те, що Москва нібито не має ніякого безмежного впливу на ватажків цієї території – обрали «голів» угруповань «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів» до так званих «парламентів» цих угруповань. Центральна виборча комісія України оприлюднила заяву, у якій назвала нелегітимним проведення таких «виборів». Засудили псевдовибори на Донбасі напередодні і президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель на зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі. Натомість Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії, заявив, що у Кремлі до «виборів» поставилися «зі зрозумінням». То чия це «перемога»? Про це розмірковували у програмі «Ваша Свобода».

Турецькі безпілотники в Україні. Чи необхідні вони на Донбасі?

Україна може купити у Туреччини ударні безпілотники. Про це стало відомо за підсумками візиту українського президента до Стамбула. Йдеться про авіакомплекс, який встановив світовий рекорд у своєму класі за тривалістю польоту. Але він, на думку деяких експертів, непридатний для війни на Донбасі. Чи потрібні Україні турецькі БПЛА і чи можуть українські підприємства зробити аналог за менші гроші? Подробиці – у матеріалі спецпроекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Мустафа Джемілєв. Тюремні університети

13 листопада 2018 року лідеру кримськотатарського народу, одному з моральних авторитетів сучасної незалежної України Мустафі Джемілєву виповнюється 75 років. Історик із Криму Гульнара Бекірова підготувала другу публікацію з циклу статей про його життя.

Щоденник демократичних мітингів 1980-х–1990-х років у Радянському Союзі

72-річний мешканець Львівщини, член Української Гельсінської спілки Михайло Сарвас наприкінці 1980-х–початку 1990-х років списав кілька зошитів про тодішні події. Його щоденники розповідають про перші демократичні мітинги не тільки у містах на західних теренах України чи на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, у Криму, на Донбасі, а також у Москві та Ризі. Він був учасником демократичних мітингів з 1988 року до 1993 і описав детально, що на них відбувалось. Наша кореспондентка зустрілася з Михайлом і мала нагоду побачити його щоденники.

Чи відповідальний Петлюра за вбивства 50 тисяч євреїв?

«Петлюра ‒ це людина нацистських поглядів! Антисеміт, який винищував євреїв під час війни» – так у 2017 році президент Росії Володимир Путін відреагував на встановлення в Україні пам’ятника очільнику Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Зробив це Путін у своїй звичній маніпулятивній манері. Але водночас продовжив традиційний європейський стереотип про «Петлюру-антисеміта й погромника», який зародився після випущених впритул п’яти куль на одній із паризьких вуличок більш ніж 90 років тому.

В антиєврейських погромах (1917–1921 років) на території колишньої Російської імперії вбили щонайменше 50 тисяч євреїв. Це відбувалося переважно на території України, яку лідер УНР Симон Петлюра проголошував своєю. Чи винен Петлюра у цих смертях й чи не був безпосереднім організатором їх?

Радіо Свобода на основі маловідомих архівних документів та досліджень провідних іноземних й українських істориків намагається зрозуміти роль Симона Петлюри в антиєврейських погромах часів Української революції.

Ставте більше запитань! Не сприймайте все «на віру», особливо, якщо це стосується історії!

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