Папа Римський молиться за мир в Україні (світова преса)

Іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia пише про вшанування папою Римським Франциском роковин Голодомору в Україні. Британське видання The Dailly Telegraph повідомляє про російсько-українське протистояння у Керченській протоці. Американський аналітичний центр Atlantic Council, обговорюючи блокування українських суден Росією в Азовському морі, пропонує, аби США заморозили активи російських банків. Газета Великої Британії The Guardian пише про велику загрозу, яку становить Росія для Сполученого Королівства.

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує статтю «Папа Римський молиться за мир в Україні і вшановує рокивини Голодомору». Кореспондент барселонського видання у Ватикані повідомляє, що папа Римський Франциск закликав під час своєї традиційної недільної молитви до миру в Україні, згадавши також у своєму душпастирському слові на площі Святого Петра у Римі роковини Голодомору. Каталонська газета пояснює своїм читачам, що Голодомор став більш ніж 80 років тому трагедією української нації, тоді від голоду, який організував сталінський режим, померли мільйони українців. Каталонський часопис також пояснює своїй читацькій авдиторії значення слова «Голодомор» у перекладі з української, додаючи, що Україна здійснює зусилля на міжнародній арені, аби світова спільнота визнала Голодомор актом геноциду українського народу.

La Vanguardia зазначає, що папа Римський, звертаючись до тисяч вірних, які прийшли до Ватикану, що у центрі Рима, аби послухати його промову з вікна Апостольського палацу, сказав, що в Україні вшановують роковини Голодомору, жахливого штучного голоду, який створив в Україні радянський режим. Це горе, як сказав папа Франциск, призвело до величезної кількості безневинних жертв серед українців, а колективний образ Голодомору в Україні постає надзвичайно болісною картиною. Римський понтифік додав, що бажає, аби ця величезна рана минулого стала дзвоном, який би бив на сполох, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювалися у житті людства. Папа Франциск насамкінець сказав, що молиться за його улюблену Україну і за те, аби в Україні запанував довгоочікуваний мир.

«Україна – папа Римський молиться за мир в Україні і вшановує роковини Голодомору»

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Веб-сайт американського аналітичного центру Atlantic Council публікує матеріал «Російсько-український конфлікт «підігріває» Азовське море: відлуння війни Росії з Грузією?». На думку автора статті Ашиша Кумара Сена подальша ескалація напруження між Росією та Україною в акваторії Азовського моря цілком нагадують провокації Росії, які призвели до війни з Грузією влітку 2008 року.

«Вже впродовж місяців російські сили працювали над тим, аби перетворити Азовське море на внутрішню російську водойму з тим, щоб відрізати східноукраїнські порти і закріпити російське захоплення Криму», – сказав Деймон Вілсон, виконавчий президент Atlantic Council.

Все це нагадує повзучу анексію, яку ми бачили у Грузії 2008 року, додає автор. Сьогодні росіяни, продовжує він, мають за мету залякати Україну, щоб Київ відступив і припинив зусилля зі встановлення свого чіткого доступу до міжнародних вод і своїх портів у регіоні.

Подібність ситуації в Азовському морі з тим, що відбулось у Грузії 2008 року, полягає у тому, що тоді Росія впродовж років здійснювала провокації проти Грузії, що й стало передумовою війни, йдеться у статті.

На думку старшого дослідника Atlantic Council Майкла Карпентера, захоплення Росією українських суден (коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море) постає частиною ширшої російської стратегії здобути контроль над Азовським морем і позбавити українські кораблі можливості проходити через Керченську протоку. Все це, за словами Карпентера, є порушенням міжнародних законів і додає нового виміру війні Росії проти України. Карпентер також закликає США негайно відповісти на все, що відбувається в Азовському морі і Керченській протоці, надавши Україні радари і антикорабельні ракети, аби Київ зміг захистити своє узбережжя Азовського моря. На додаток, Карпентер пропонує, аби Сполучені Штати повністю заморозили активи принаймні одного провідного російського банку або кількох таких банків з умовою відновлення Росією повного доступу України до власних портів на Азовському морі і виведення всіх російських військ з Донбасу.

«США мають повністю заморозити активи основних російських банків, таких як «Сбербанк», «ВТБ» та «Газпромбанк». Накласти санкції на багато банків, якщо Росія не надасть відповіді»

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Періодичне видання Великої Британії The Dailly Telegraph публікує статтю «Росія блокує стратегічні водні шляхи, щоб не дати українським кораблям увійти до Азовського моря». Британський часопис зазначає, що Росія заблокувала стратегічний морський шлях з тим, аби стати на заваді входженню українських військових кораблів до акваторії Азовського моря. Видання вказує, що йдеться про різку ескалацію напруження навколо територіальних вод поблизу узбережжя анексованого Росією українського Криму. Газета повідомляє, що мореплавні шляхи в обох напрямках до та з Азовського моря було заблоковано після того, як росіяни поставили на якір величезне вантажне судно поперек єдиного судноплавного каналу у Керченській затоці. Також було розміщено російські військові кораблі біля Керченського мосту. У повітрі помітна присутність російських військових гелікоптерів та винищувачів.

The Dailly Telegraph пише, що посилення протистояння сталося по тому, як Україна звинуватила російський корабель у спробі протаранити одне з українських суден, яке прямувало через Керченську протоку. Київ повідомив, що російське судно берегової охорони «Дон» врізалось в український корабель, пошкодивши двигун і ще деякі частини того судна.

Втім, як зазначає британська газета, ФСБ Росії, яка керує прикордонними військами тієї країни, у свою чергу, заявила, що український корабель буцімто «протизаконно» увійшов до тимчасово закритої зони російських територіальних вод, звинувативши Київ у неспроможності української сторони повідомити Росію заздалегідь щодо пересування українського корабля. Лондонське видання додає, що Росія визначає як свої територіальні води акваторію навколо анексованого 2014 року Криму, хоча ані Захід, ані Україна цього не визнають.

«Росія блокує стратегічні водні шляхи, щоб не дати українським кораблям увійти до Азовського моря»

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Ще один британський часопис The Guardian друкує статтю з назвою «Росія становить більшу загрозу, аніж «Ісламська держава», попереджає британський військовий командувач». Йдеться про застереження британського генерала Марка Карлтона-Сміта, який став новим командувачем Британських збройних сил. За словами Карлтона-Сміта, Росія справді загрожує національній безпеці Сполученого Королівства у значно більшій мірі, аніж екстремістські організації ісламістів на зразок «Ісламської держави» чи «Аль-Каїди». На думку чільного британського військового, Сполучене Королівство за цих умов не може впадати в стан самозаспокоєння щодо тієї загрози, яку собою являє Росія у разі, як Москві не кидати виклик. Генерал Карлтон-Сміт, який пройшов школу спеціальних штурмових підрозділів британського війська, каже, що Росія вже не криється щодо своєї готовності застосувати силу для досягнення своїх цілей і розширення зони впливу та інтересів.

The Guardian наводить слова британського генерала, який каже, що Росія завжди намагається скористатися вразливістю та слабкістю країн, щойно вони це все помітять. На думку Карлтона-Сміта, на цьому етапі, коли загрозу від ісламського екстремізму було послаблено роками концентрованих міжнародних зусиль, настав час сконцентруватися на Росії, та тій загрозі, яку несе ця країна. Видання нагадує, що Росія стала ціллю міжнародного засудження щодо анексії українського Кримського півострова і подальшою роллю Москви у підтримці збройного конфлікту на сході України. Кремль також було звинувачено у збитті пасажирського літака «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом. На додаток, Москву нині активно звинувачують у кібератаках, включно із втручанням 2016 року у президентські вибори в США. Поліція Британії також підозрює російських агентів ГРУ в застосуванні хімічної зброї в англійському місті Солсбері, нагадує видання.

«Росія справді становить більшу загрозу національній безпеці, аніж «Ісламська держава», каже новий командувач британського війська. Нам треба було доситьб багато часу, аби усвідомити це. Дії говорять гучніше за слова!»

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