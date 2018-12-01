Радіо Свобода Daily: старосистемні судді беруть участь у відборі до нових Верховного суду та Вищого антикорсуду

Конкурс суддів: назад у майбутнє

Розпочнемо зі свіжого розслідуваня журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», в якому вони нагадують: один із головних стовпів розвиненого демократичного суспільства – незалежні суди. Зараз в Україні триває реформа, в рамках якої йде відбір суддів до нових Верховного суду та Вищого антикорупційного суду. Набір на конкурсній основі. Чи можуть старосистемні судді, які вже скомпрометували себе і мають темні плями в трудовій біографії, потрапити туди? І чи мають шанс потрапити в оновлені найвищі судові інстанції ті судді, яких неможливо корумпувати, які незалежні від зовнішніх впливів, які вільно вершать правосуддя?

Слідчі дії у настоятеля Києво-Печерської лаври

Служба безпеки України повідомила про проведення санкціонованих слідчих дій у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла. В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що СБУ проводить обшуки на території підсобного господарства Києво-Печерської лаври в селі Вороньків Бориспільського району на Київщині. За повідомленням, туди прибули три автобуси з представниками СБУ.

Напередодні УПЦ (МП) повідомила, що Міністерство культури почало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври. А митрополит Павло заявив про відкриті проти нього кримінальні справи і спрогнозував можливі обшуки. Водночас Павло наголосив, що «ніколи не був проти суверенітету своєї держави», а «стояв на основах незалежності ще в 1991 році».

Де полонені моряки?

Українських військових моряків, захоплених російськими силовиками в Чорному морі й арештованих підконтрольними Кремлю кримськими судами, таки перевозили з анексованого Криму в один зі слідчих ізоляторів Москви. Повідомлення про це, які напередодні поширили кримські активісти й адвокати, підтвердила призначена Росією уповноважена з прав людини в окупованому Криму Людмила Лубіна.

Європейський суд з прав людини оприлюднив вимогу від Росії до 3 грудня надати інформацію про місце перебування українських військових, юридичні підстави їхнього затримання, про поранення і надану медичну допомогу.

«Дівчатам вхід вільний»

Доки діє воєнний стан, в Україну не пропускатимуть громадян Росії чоловічої статі, віком від 16 до 60 років. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Причини такої заборони пояснив президент Петро Порошенко. За його словами, це необхідно, щоб Росія «не формувала в Україні загони «приватних» армій», а також, «щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році».

Сексизм, сумні росіяни та підприємливі білоруси. Радіо Свобода зібрало реакції користувачів соцмереж щодо заборони на в’їзд до України росіян-чоловіків.

Чи вистачить доброї волі «Групі двадцяти» домогтися миру в Україні?

Дводенний саміт «Групи двадцяти» у Буенос-Айресі (триватиме й сьогодні) супроводжується несподіванками й сюрпризами. Спочатку, президент США Дональд Трамп, доки «ситуація не буде вирішена», анулював свою двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Потім, стало відомо, що німецька канцлер Анґела Меркель не фігуруватиме на фото з усіма лідерами, через затримку літака із технічною проблемою. Нарешті, французького президента Еманюеля Макрона приймаюча сторона просто забула зустріти: на порожньому летовищі Буенос-Айреса йому не залишалося нічого іншого, як потиснути руку аргентинському прибиральникові.

Тим часом, голова Європейської ради Дональд Туск перед зустрічами у верхах привернув увагу до найнагальніших проблем та закликав світових лідерів до «доброї волі», аби припинити агресію щодо України. Не підтверджуючи можливості впровадження з боку ЄС нових санкцій проти Росії за нещодавню відкриту агресію та затримання українських суден і їхніх екіпажів, Туск запевнив, що, принаймні у грудні чинні санкції будуть продовжені.

«Зливні бачки» і сайти, які поширюють російську пропаганду

Інтернет-видання «Тексти» побудували глибоку нейромережу та навчили її розпізнавати маніпуляційні новини в інформаційному потоці. За допомогою цього інструменту «Тексти» підготували рейтинг так званих «зливних бачків», або сайтів, які публікують маніпулятивні новини. На думку авторів проекту, такі видання є сприятливим середовищем для російської пропаганди в українському інформаційному просторі. Що таке «зливні бачки» в інтернеті? Як інформація звідти потрапляє у якісні ЗМІ? І як українцям не стати жертвою інформаційних диверсій і поширювачів паніки під час війни з Росією? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів головний редактор інтернет-видання «Тексти» Роман Кульчинський.

Пам’ятайте, що інформація – теж зброя. Озброюйтесь правдою!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.