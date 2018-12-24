Радіо Свобода Daily: Філарет розповів про співпрацю церкви і КДБ

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода патріарх Філарет заявив, що його мета – не себе звеличувати, а створити єдину в Україні православну церкву. Інакше, за його словами, зовнішні сили, маючи в Україні свою церкву, будуть здійснювати свій вплив і робити так, «щоб українська держава припинила своє існування і увійшла у склад російської імперії, так званого «русского мира». Він також розповів про те, чому був на Об'єднавчому соборі у чернечому облаченні, про вмовляння митрополита Михаїла, чому обрав своїм наступником митрополита Епіфанія і про те, що у радянські часи від священиків вимагало КДБ. Зокрема, він сказав, що усі православні ієрархи у Радянському Союзі змушені були співпрацювати з Комітетом державної безпеки. В іншому випадку, за його словами, священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов’язки, бо їхні рішення не мали юридичної сили.

Найкращі у воді

Засніжений грудень став переможним «водним» місяцем. Два українські олімпійці переписали спортивну історію: Михайло Романчук став чемпіоном світу з плавання на дистанції 1500 метрів (такого досягнення Україна не здобувала вже шість років), а Єлізавету Яхно визнали найкращою синхроністкою у 2018 році. Про перемоги, новорічний настрій та внесок в історію спортсмени розповіли Радіо Свобода.

Тепер кілька коротких новин:

Президент України Петро Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів Української повстанської армії.

Порошенко також підписав закон, що зобов’язує УПЦ (МП) вилучити із назви слово «українська».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку (третій рівень) в українських горах.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини в Криму. Вона, зокрема, визнає Балуха, Сенцова і Куку політв’язнями.

Вибори до ОТГ в 10 областях

Запровадження воєнного стану унеможливило проведення виборів до окремих територіальних громад (ОТГ) у 10 областях України. Наступна дата проведення голосування, яке мало відбутися 23 грудня, буде визначена після завершення дії правового режиму воєнного стану. Однак у ЦВК констатують, що наразі українське законодавство ще не врегулювало питання перепризначення місцевих виборів у зв’язку з воєнним станом. Що буде з виборами до ОТГ, з'ясовувала наша журналістка.

Як заокеанське золото вплинуло на Європу та Україну

500 років тому, на межі 1518-1519 років, іспанський конкістадор Ернан (Фердинанд) Кортес вирушив із Куби на завоювання імперії ацтеків, що жили на території теперішньої Мексики. Ця тема, здавалося б, далека від української історії та українського контексту: де Америка, а де Україна? Утім, сідаючи за трапезу, зауважте, що такі звичні для нас помідори, картопля, кукурудза, соняшник – це, так би мовити, «побічні» наслідки іспанського підкорення Америки. А що вже казати про золото.

Більше про ті події та їхній вплив на розвиток України читайте за посиланням.

Святий Миколай проти Діда Мороза

Діти знаходять зранку під подушкою солодощі, дорослі дарують подарунки одне одному, обмінюються побажаннями добра, миру та любові. У дитячих будинках – бум благодійності. Так українці святкують День святого Миколая. Звідки взялися ці традиції та чим український святий Миколай відрізняється від американсько-європейського Санта-Клауса і радянського Діда Мороза, дивіться в матеріалі.

Вірте в дива!

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