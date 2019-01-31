«10 із 10»: як у Києві виступали Twenty One Pilots

Аншлаг у «Палаці спорту», «бандитські хіти» та обіцянка приїхати ще. 30 січня в Києві вперше відбувся грандіозний концерт американського дуету Twenty One Pilots в рамках туру під назвою «The Bandito». Своїми враженнями від шоу поділились користувачі соцмереж.

Черги на концертний майданчик почали формуватись ще за декілька годин до концерту. Тим не менше, заплановане на 19:00 шоу все одно розпочалося із запізненням.

​Та аудиторія була однозначна в своїй оцінці – такого шоу було варто чекати.

Деякі фанати проявляли креатив у підготовці до концерту.

«Нарешті нам привезли концерт такий, яким він має бути»

«Мені шоу цієї групи описати словами вдалось просто – величезний космічний корабель невідомої цивілізації приземлився в «Палаці спорту»

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​Ну, і не обійшлося без жартів про українського співака Олега Винника.

Гастрольне турне гурту Twenty One Pilots «The Bandito Tour» стартувало 16 жовтня 2018 року в США.