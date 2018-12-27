«Антитіла», «ТіК», Ярмак: хто і що співає про війну

Війна на Донбасі вже п’ятий рік поспіль стає однією з тем українських пісень. Такі композиції виконують і артисти, що збирають палаци в різних містах, під час своїх гастролей, і новачки, яких ці події залишили без домівки, і бійці, які пройшли найгарячіші точки. Для всіх ця війна різна, але кожна пісня болюче б'є в серце, знову і знову нагадуючи про ті страшні події. Радіо Донбас.Реалії зібрало 15 пісень з 2014 року до сьогодні, які не залишать вас байдужими.

Brutto – «Гарри»

Пісня Сергія Міхалка (лідера гуртів «Ляпис Трубецкой» і Brutto) про звичайного хлопця, який змушений через війну покинути сім’ю і їхати захищати рідну землю. Це може бути футбольний хуліган або робітник заводу, який у важку хвилину став флагманом революції і дав відсіч «диким собакам, що на Батьківщину напали», каже Міхалок.

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«Океан Ельзи» – «Не твоя війна»

Українцям протягом багатьох століть нав’язують думки, що робити, як жити і коли воювати. Тому лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук звертається до слухачів: потрібно брати ініціативу на себе, змінювати щось самому, а не чекати на дії від когось. Співак закликає не бути байдужими.

«Багато хто питає: «чому не твоя війна», – але ж хіба ми її почали? Хіба ми її готували? Хіба це ми прийшли на чужу землю зі зброєю? Ні! Це не наша війна, бо не ми її почали, але ми прийняли виклик та саме ми її переможно закінчимо!» – написали на офіційному ютуб-каналі представники «ОЕ».

Христина Панасюк – «Присягу двічі не дають»

До рівнянки Христини Панасюк звернувся поранений боєць із проханням написати пісню. Композиція народилася за один вечір, згадує співачка. А надихнув солдат у шпиталі, який хотів пограти на гітарі, але не міг через поранення руки. Пісня так і починається: «Я хотів обійняти гітару та зіграти на струнах душі. Шкода, що не загоїлись рани». Композицією співачка хотіла подякувати всім захисникам і нагадати, що в Україні вірять і моляться за своїх синів.

Я б хотів обійняти кохану,

Пригорнути до серця дітей,

Вірять люди в нас – це гоїть рани,

А ми віримо в наших людей!

«ТіК» – «Запах війни»

Вони стоять під кулями противника, і їм потрібна підтримка, щоб відчувати: стоять тут недарма. Дитячі малюнки й листи – це справжні обереги для військових. Щирі слова зігрівають бійців, але потрібно подякувати і волонтерам, запевняють у гурті «ТіК». Кліп на пісню «Запах війни» – саме про тих людей, які везуть на передову їжу, ліки, амуніцію і все, що необхідно українським захисникам. Режисером і оператором відео став Ярослав Пілунський, який іще навесні 2014 року, під час анексії Криму, був у російському полоні.

«​Гайдамаки»​, Богдан Кутєпов і Олександр Ткачук – «Укроп»​

Автором слів пісні, ідеї і режисером відео на пісню «Укроп» став Олександр Ткачук – український військовослужбовець, учасник бойових дій на Донбасі. Він каже, що слова писав прямо в окопах, коли бракувало піднесення й мотивації. З’явилося бажання створити пісню, яка б підіймала бойовий дух і нагадувала, хто такі українці і чому вони завжди борються до перемоги.

«Укроп» розшифровується як «український опір», кажуть музиканти. А кліп – це десятки українців різного віку і соціального статусу, й від кожного з них залежить перемога України.

«​Антитіла»​ – «​У книжках»​

Хлопчик чекає на повернення батька з війни. Він обіцяє бути завжди слухняним, не розчаровувати дорослих, вчити вірші і ніколи не забувати слова. Головне – дочекатися батька.

І нарешті тато повернувся

У назвах вулиць,

А він чекав удома…

Він подорослішає, закінчить школу, інститут, закохається, буде радіти кожному дню, але вже ніколи не буде поруч однієї людини – батька, якого він втратив через війну. Гурт назвав цю пісню однією з найважливіших за час існування «Антитіл», фанати – однією з найемоційніших.

«Крихітка» – «Без імені»

Вони можуть навіть ніколи й не бачитися, але ті стосунки, які зароджуються між волонтерами і солдатами, можна назвати товариськими. Ще одна пісня присвячена волонтерам, які щоразу готові знову і знову знаходити все необхідне, щоб допомогти бійцям на фронті. В кліпі використані фрагменти реального листування між українськими волонтерами і військовими.

Христина Панасюк – «Ти підбори змінила на берці»

Державний суверенітет України захищають не лише чоловіки, але й дівчата. Вони змінили звичний вигляд – сукню та підбори – на камуфляж та берці. Замість клубів та святкувань – у них свої «феєрверки» щоразу, коли обстрілює ворог. І, незважаючи на вічний стереотип про «слабку стать», дівчата на фронті терплять біль із чоловіками нарівні.

«Друга ріка» – «Я чую»

Ви не побачите тут кадрів війни та не почуєте про окопи чи танки. Здавалося б, емоційна пісня з надривним вокалом – все в найкращих традиціях «Другої ріки», – проте текст пісні підказує, що саме надихнуло новий склад гурту до такої композиції.

Раз, два, три, чотири кроки

Ти біжиш, а поруч роки

Злі хвилини знищують життя

Хай все закінчується боком

Тут не страшно з другом Богом

Так молюся, поруч йде війна

«Тартак» – «Ніхто, крім нас»/«Висота»

На форумі гурту один із фанатів – десантник – написав, що в Україні немає пісень про повітряно-десантні війська. Сашко Положинський і гурт «Тартак» виправили цю ситуацію, взявши за основу девіз десантників «Ніхто, крім нас». Свій кліп музиканти присвятили захисникам Донецького аеропорту і всім українським військовим.

Ярмак & Tarabarova – «Voin»

Для кожного з цих артистів це вже не перше звернення до теми війни на сході України: у Ярмака вже була композиція «Білий птах», а Tarabarova закликала воїнів «Повертайся живим». Дуетну роботу українські виконавці присвятили «справжнім воїнам», тим, хто постійно бореться за свободу України. Також, за словами артистів, своєю піснею вони намагалися відродити український епос.

Зиновій Медюх & Оксана Муха & «Піккардійська терція» – «Молитва на Різдво»

Одна з композицій, яка складає соціально-мистецький проект #ПісніВійни. Це сучасна колядка, яку написав Зиновій Медюх – український воїн і бард, також відомий як Зеник з Майдану. Коли нацгвардієць повертався з передової минулого року додому на Різдвяні свята, то згадав про всіх хлопців, які залишилися на фронті. Замість того, щоб з родинами збиратися за святковими столами, вони захищають інших українців, які святкуватимуть Різдво.

Бійці АТО – «Дорога на схід»

Ще одна композиція з проекту #ПісніВійни. Її створив Павло Табаков за один вечір. Проте, за його словами, зрозумів, що цю композицію мають виконувати ті, хто дійсно знає, що таке війна. Тож пісня залунала голосами п’ятьох бійців, які пройшли АТО, воюючи в найгарячіших точках на сході України – Тарас Гривул, Богдан Ковальчин, Петро Комендат, Максим Перев’язко та Андрій Шевчук.

Сини повернуться додому

В обійми рідних матерів!

А тим вклонімося в молитвах,

Що не вернулися з боїв…

Борімося безперестанку

З святою вірою в душі,

Хай бачать прапор України

На рідній, звільненій землі!

Аscold & Dioniseva – «Україна понад усе»

Дует студентів із Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році вразив соціальну мережу своєю піснею «Україна понад усе». Слова народилися в студентському гуртожитку Луганська, який розташований біля будівлі СБУ – на той момент її вже захопили сепаратисти. Молодь, яка навчалася на факультеті української філології, просто не мала змоги сидіти й не протестувати. Якщо синьо-жовті прапори миттєво наказували зняти вахтери, то пісню ніхто заборонити не міг.

Ми – не Росія, ми – самостійні,

Ми – українці, сильні, єдині,

Якщо не второпав, повторюю ще –

Від Луганська до Львова – Україна ПОНАД УСЕ!

Balaklava Blues – «Volnovaha»

Канадсько-український гурт, який вважає своєю місією донести за кордоном інформацію про війну на сході України, поєднує зазвичай народні пісні й електронну музику. Але в композиції «Volnovaha» є ще одна складова – розмови російського полковника, який керував операцією, через що і сталася трагедія у місті, з його дружиною й підопічними. Таким чином, гурт створив пісню про дівчину, яка чекає на свого коханого, що поїхав воювати на схід.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)