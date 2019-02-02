Радіо Свобода Daily: медійники створили ініціативу «34» після звільнення Аласанії

Рух проти цензури після звільнення Аласанії

Незалежні журналісти виступили на підтримку голови правління НСТУ Зураба Аласанії, з яким Наглядова рада «Суспільного» на засіданні 31 січня 2019 року достроково розірвала договір, та оголосили про створення неформальної спільноти для протидії цензурі під назвою Ініціатива «34» (саме 34-а стаття Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань).

Підписанти заявили, що вважають рішення щодо звільнення Аласанії неприйнятним, бо воно, як зазначають вони, здійснене «непрозорим, таємним голосуванням з очевидним порушенням процедури, духу закону про суспільне мовлення, функцій незалежної Наглядової ради та здорового глузду». А голосування Наглядової ради називають «огидним проявом боягузтва та підлабузництва».

Історія, насправді, заплутана і не позбавлена інтриг та суперечностей. Тож спробуємо розібратися на підставі тої інформації, яку маємо.

Далі про головні події у заголовках.

Кандидата у президенти України, народного депутата Олександра Вілкула облили зеленкою у Бердянську біля будівлі, де політик планував провести зустріч з однопартійцями.

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко, адвокати якого напередодні заявили про його зникнення, не з’явився на судове засідання до Оболонського районного суду Києва.

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні відмовилася коментувати слова президента України Петра Порошенка про те, що Київ подасть заявку на членство в Євросоюзі у 2024 році.

США, як і попереджали, оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через, як наголошено, його порушення з боку Москви.

Командувач ВМС України про Керченський міст і захоплених моряків

«Це був спланований перехід для виконання рішення Ради національної безпеки про нарощування нашого корабельно-катерного угруповання. Вони, відповідно до плану, здійснювали перехід із пункту базування «Одеса» в пункт базування «Бердянськ» і «Маріуполь».Той факт, що на борту катерів були курсанти нашого військового інституту на стажуванні, ще раз підтверджує, що ми робили мирний перехід», – так командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко відповів кореспонденту спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» на запитання про інцидент 25 листопада в Керченській протоці. А от що він думає про стан українського флоту та що йому відомо про захоплених Росією українських моряків – за лінком.

Побачити гори замість териконів

Побачити гори замість териконів; насолоджуватися неймовірними звуками природи замість постійних звуків снарядів; перевірити, чи вийде з тебе справжній альпініст та підкорити нові вершини під синьо-жовтим прапором. Це реально! В Україні стартував набір до першої реабілітаційної експедиції в Гімалаї для дітей, які постраждали від війни на сході України. Хто може стати учасником та які сюрпризи чекають на дітей, розповідає наша колега у завершальному матеріалі на сьогодні.

Розширюйте горизонти й дітям, і собі!

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