Радіо Свобода Daily: підвищення тарифів і додаткова допомога багатодітним

Сьогоднішній огляд розпочнемо з цифр.

З 1 квітня багатодітним сім’ям виплачуватимуть додаткову допомогу. «Розмір виплати з 1 квітня 2019 року 1626 гривень на місяць на одну дитину. З 1 липня 2019 року – 1699 гривень на дитину, з 1 грудня 2019 року – 1779 гривень на місяць», – зазначив Рева.

З 1 травня в Києві планують підвищити тарифи на електроенергію та опалення. Тариф на електроенергію може зрости на 24% і становитиме 1,75 гривні за кіловат-годину. Плата за опалення може зрости на 19% – з 964,19 гривні до 1147,2 гривні за гігакалорію.

У перший день виплат субсидій грішми, так званої монетизації, громадянам України перерахували 19,4 мільйони гривень. Як повідомили в Кабінеті міністрів 12 березня, кошти оформили понад 11 тисячами переказів.

Модульні містечка для переселенців

Після підвищення плати за проживання у найбільшому в Україні транзитному містечку для переселенців у Павлограді – не погасивши борги із помешкань виїхало понад три десятка людей. Натомість іншим чотирьом транзитним містечкам Дніпропетровщини мешканців не бракує, а у самому обласному центрі навіть є кількатисячна черга з претендентів. Чому так?

Далі коротенький блок міжнародних новин.

У США розкрили одну з найбільших корупційних схем під час вступу до елітних вишів

Колишнього скарбника Ватикану засудили до шести років ув'язнення за насильство над дітьми

Другий вирок Манафорту

Суд у США ухвалив другий вирок колишньому керівнику виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Його визнали винним у змові проти США і незаконному лобіюванні інтересів колишнього президента України Віктора Януковича. Ще 43 місяці в’язниці будуть додані до майже 4 років ув’язнення за вироком, ухваленим минулого тижня.

Серед пунктів звинувачення Манафорту є неправдиві свідчення спецпрокуророві Роберту Мюллеру. Під час процесу Манафорт вибачився перед судом за свої дії і просив про помилування.

«Бал героїв»

У Запоріжжі тим часом триває підготовка до «Балу героїв», ініційованого місцевими волонтерами. Головними його учасниками і гостями стануть військові, ветерани війни на Донбасі та їхні рідні. Волонтери також нагороджуватимуть мам та дружин військових за те, що впродовж 5 років війни вони підтримували та давали сили бійцям. Радіо Свобода розпитало волонтера та співорганізатора «Балу героїв» Олену Ярошенко, що це за захід та чому такі акції потрібні українському суспільству.

Чорне дзеркало Docudays UA-2019

Як розвиток цифрових технологій впливає на розуміння прав людини, розмірковує цьогорічний фестиваль документального кіно Docudays UA, що стартує 22 березня у Києві. Глядачів чекає 77 фільмів із 38 країн світу, виставки, дискусії та правозахисні кампанії. Щоб не дати загубитися серед дуже насиченої програми, Радіо Свобода зібрало для вас найцікавіше.

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