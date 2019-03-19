(Публікуємо мовою оригіналу)

Классная работа днем и внеклассная – ночью: это формат образовательной программы «ГогольFest-2019» в Мариуполе 27 апреля – 1 мая. «Гимназия» – так называется программа – станет своеобразной дегустацией нового и непонятного, донесет идеи авторов и даст инструменты для понимания современного искусства – ведь оно не всегда понятно зрителю. О том, чему можно учить взрослую аудиторию, а также – почему именно философ проведет экскурсию по городу – Радио Донбасс.Реалии разговаривало с куратором программы «Гимназия» Анастасии Евдокимовой.

У нас будут лекторы, которые проведут гид по миру музыки, современного театра, миру литературы и кино. Это будут новые форматы, которых, возможно, в Мариуполе еще не было

– Один из пунктов программы – guide (руководство, путеводитель – ред.) по современному искусству. У нас будут лекторы, которые проведут гид по миру музыки, современного театра, миру литературы и кино. У нас будет формат общения с людьми, которые занимаются чем-то необычным. Они расскажут о своих проектах и своем опыте, поделятся миром, в котором живут сами. Это будут публичные беседы, где один или два спикера расскажут о своей деятельности в сфере искусства. Это будут новые форматы, которых, возможно, в Мариуполе еще не было.

Или было – как, например, читательский клуб: мы предложим всем прочитать классика мировой литературы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», поговорить об этом с профессиональным литературоведом и выйти, возможно, на какие-то новые темы или заново открыть для себя смысл произведения. Это будут кинопоказы с обсуждениями. Вся программа будет построена так, чтобы показать – каково современное искусство сегодня. Все это будет в программе «Гимназии». Она будет проходить в креативном пространстве «Вежа» ежедневно с 27 апреля по 1 мая.

– Если речь идет о современном искусстве, которое, откровенно говоря, понимают не все, на какую аудиторию вы рассчитываете, кому образовательная программа будет интересна?

Программа «Гимназия» – для всех. Не имеет значения возраст человека

– Программа «Гимназия» – для всех. Не имеет значения возраст человека. Я уверена, что программа будет интересна и старшеклассникам, и студентам, и людям взрослым, и людям разных профессий. Все получат одинаково интересный и понятный контент для понимания чего-то нового.

– Мариуполь станет первым городом, где эта программа состоится, или у вас уже есть опыт? Где вы ее проводили и как реагировали люди?

Формат «Гимназия» мы уже опробовали в Виннице. Сейчас – в Мариуполе. Каждый раз это новый контент, но всегда классная работа днем и внеклассная ночью

– Образовательный формат «Гимназия» мы уже опробовали на фестивале «Air Гогольfest» в Виннице. А сейчас уже во второй раз здесь – в Мариуполе. И дальше он будет ехать в другие города. Каждый раз это новый контент, но всегда классная работа днем и внеклассная ночью. Рядом с ночной сценой около моря у нас будет свое пространство, где будут ночные кинопоказы. То есть днем в «Веже» – ночью около моря. Классная работа в «Веже» – внеклассная около моря. В Виннице у нас был ажиотаж, потому что каждый час на четырех разных локациях у нас происходили разные события. Это была такая гигантомания в Виннице. Это не нудное сидение за какой-то условной партой и слушание какого-то нудного лектора, а всегда интерактив, включение аудитории, всегда «вопрос – ответ». Это – ориентация под людей, их потребности и запросы.

​– Выход на ночной показ ночью – это мариупольская изюминка, а чем еще будете удивлять?

У нас состоятся три уникальные экскурсии по городу. Ни одна из них не повторится, и будет иметь еще истории внутри истории

– Я чуть не забыла, у нас еще будет один формат! Это будет интерактивная экскурсия «Storytelling» (рассказывание историй – ред.) – это два красивых слова, которые можно объединить вместе. Экскурсия, которую по городу проведет философ Вано Крюгер. Он приедет накануне фестиваля и пообщается с местными историками, активистами, сходит в музей, поработает с архивами и разными источниками знакомства с городом и потом состоятся три уникальные экскурсии по городу. Ни одна из них не повторится, и будет иметь еще истории внутри истории.

– Кроме Вано Крюгера – с кем еще встретятся жители Мариуполя, о чем узнают?

– К нам приедет Евгений Стасиневич, известный литературовед и критик, приедет редактор музыкального портала, будет экспедиция UKRAINER, которая расскажет о том, как они познают Украину.

Программа «Навчай для УкраЇни» расскажет, как сегодня каждый может стать учителем и изменить свой город. Это будут разнообразные кинопоказы от «Фестиваля – 86», от урбанистического до современного.

– Какую конечную цель ставите перед собой, что программа даст зрителю?

Все для того, чтобы Мариуполь понял, чего ему еще не хватает и чтобы активные горожане поняли, что они хотят видеть в своем городе

– Я всегда верю в светлое будущее и верю, что мы не просто заинтересуем нашу аудиторию, мы ее спровоцируем «гуглить» дальше. Речь идет о желании прочитать еще и узнать еще. Если вы услышали о путешествии и решили хотя бы узнать, сколько стоит билет – вы сделаете первый шаг. Если вы сделаете второй шаг и поедете – это уже будет победа нашей программы. Это будет означать, что мы смогли настолько повлиять на слушателя, что это будет не только поиск, но и конкретное действие. Все, о чем мы расскажем, расскажем для того, чтобы Мариуполь понял, чего ему еще не хватает и для того, чтобы активные горожане поняли, что они хотят видеть в своем городе.

– Если это гимназия, то ее посещение будет бесплатным удовольствием для учеников или платным?

– Возможно, если нам удастся организовать несколько мастер-классов, которые будут закрытыми или потребуют регистрации или дополнительных денег, мы это (платный вход – ред.) сделаем. Лично я настаиваю на том, что образовательная программа должна быть доступной и открытой для всех. Каждый должен получить возможность узнать новое и познать его.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)