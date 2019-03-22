Українська армія, допомога США і заява Луценка

Гості програми «Ваша Свобода»: Іван Вінник, народний депутат України (БПП), секретар комітету з питань національної безпеки і оборони; Сергій Соболєв, народний депутат України («Батьківщина»).

Тема армії, оборони, звільнення окупованих територій є у програмі багатьох кандидатів на посаду президента України. Вони обіцяють членство в НАТО, контрактну армію, житло для військових, зменшення кількості генералів і багато іншого, що стосується війська.

Віталій Портников: Напередодні президент України взяв участь у передачі українським військовим нового озброєння, зокрема турецьких ударних безпілотних комплексів оперативно-тактичного рівня Bayraktar TB2, унікальної техніки для нашої країни, для нашої армії.

Пане Вінник, можна говорити про те, що це саме президентський внесок, це нове озброєння? Чи це просто державні зусилля впродовж 5 років, які увінчалися тим, що у нас є нове озброєння, нові можливості для ЗСУ?

«Джавеліни» чи турецькі безпілотники відкривають великий шлях

​Іван Вінник: Мир без перемоги не потрібен. Мир на умовах капітуляції, як деякі кандидати пропонують – не той сценарій, який потрібен Україні. Щоб досягти миру, нам треба перемогти. А щоб перемогти, бо маємо військову агресію, нам треба свою переговорну позицію, навіть дипломатично-політичним шляхом, підтримувати потужною армією.

«Джавеліни» чи турецькі безпілотники, про які згадував президент – це такі маркерні речі, які відкривають великий шлях. Цей апарат може виконувати завдання з бойовим радіусом до 200 кілометрів, він може вражати цілі з висоти біля 4 кілометра і на відстані до 7 кілометрів.

Зараз говоримо про можливу співпрацю по закупівлі або безкоштовній передачі есмінців класу Oliver Hazard Perry, які зняті з озброєння. Дискутуємо, щоб ці есмінці були повноцінно озброєні. Зараз ведемо перемовини з турецькою стороною щодо можливості купівлі підводних човнів, які вони знімають з озброєння, типу 209.

Системна допомога США обчислюється мільярдами доларів

Кількість грошових коштів, які виділяються на розвиток, а не на споживання, тобто не на зарплату чи харчі, а саме на розвиток техніки, озброєння, то його питома вага збільшилася останніми роками фактично в 10 разів. Але цього не достатньо. Системна допомога (США – ред.) обчислюється мільярдами доларів, яку Україна отримала з початку російської агресії, саме у тренування, постачання матеріальних засобів, військових засобів.

Туреччина – безумовно, наш геополітичний союзник. Вона зацікавлена у поверненні Криму під повноцінний контроль України. Тому що мілітаризація Криму, яку зараз зробила Російська Федерація, загрожує турецьким державним інтересам і в Чорному морі, і на сухопутній території. В даному випадку Україна є, очевидно, більш бажаний союзник, ніж Російська Федерація, в Криму.

– У програмі кандидата на посаду президента України Юлії Тимошенко є ідея професійної, контрактної армії. Пане Соболєв, наскільки зараз реальною може бути в Україні контрактна армія?

Мільярди доларів знищили в результаті так і незрозуміло чи то диверсії, чи то халатності

​Сергій Соболєв: Той шлях контрактної армії, який підтримується у тому числі кандидатом в президенти Тимошенко, пропонувався у свій час і президенту Ющенку. Тоді, на жаль, вся нормативна база, яка готувалася до контрактної армії, так і не була затверджена ні РНБО, ні іншими органами при президентові. З яких основ зараз почали створювати і відновлювати контрактну армію? Це стандарти НАТО, які повинні застосовуватися до ЗСУ.

У нас є декілька ключових напрямків. Один із цих стандартів – це безпечність збереження озброєння і снарядів. Те, що сталося в останні роки, коли на мільярди доларів було знищено в результаті так і незрозуміло чи то диверсії, чи то халатності, чи то просто спроби перевести все це у бізнес чи спроби приховати реальну ситуацію з боєприпасами, ті вибухи, які лунали за останні роки, на жаль, так і не завершилися тим, щоб завершити програму повного переоснащення тих складів для збереження і охорони.

– Пане Вінник, ви говорите про підтримку США української армії і про ці програми, які є дуже важливими з точки зору українсько-американського військового співробітництва, а ми другий день, я сказав би, у конфлікті, дипломатичному скандалі зі США після відповідних заяв генпрокурора Юрія Луценка виданню The Hill.

Такі звинувачення на адресу посла США – це не може призвести до якогось охолодження цих контактів? Тому що задіяний Держдеп у структури, які відповідають за допомогу США. Як діяти?

ОПК ще з часів створення незалежної України був поставлений повноцінно в залежність від Росії

​Іван Вінник: Жодним чином публічна дискусія, яка відбувається, не може вплинути на стан міждержавних відносин між стратегічними партнерами – США і Україною, а навіть більше, така дискусія спонукатиме підтримувати розвиток демократії, зокрема боротьби з корупцією в нашій державі. Це остання заява заступника держсекретаря. Тому, думаю, у цьому питанні можна поставити крапку.

Багато чого ми можемо якісного виробляти самостійно або відновлювати. Але у нас є складна ситуація з імпортозаміщенням, тому що наш ОПК ще з часів створення незалежної України був поставлений повноцінно в залежність від Російської Федерації. На 60-70% у нас були перехресні комплектуючі з Російською Федерацією.

(Повна версія програми)

Заяви Луценка руйнують довіру між США і Україною

І перше, в якому питанні ми звернулися до США і ЄС, коли почалася російська агресія, навіть не надати нам зброю, попросили підтримати в питаннях військово-технічного співробітництва, щоб замістити окремі складові частини української зброї високотехнологічні, які раніше ми купували в Росії, умовно, спеціалізовані підшипники, мікросхеми, спеціалізовані труби, які витримують високий тиск і можуть бути використані для виробництва ракет.

У цих питаннях не бачили ефективної співпраці, аж допоки США у 2017 році вже ефективно передали партію «Джавелінів», а потім і військове обладнання відповідне. Завдяки США неоголошений мораторій на постачання високотехнологічних товарів подвійного призначення був пробитий. Зараз ця співпраця почала ставати більш-менш на нормальні рейки.

Сергій Соболєв: Коли генпрокурор робить заяви, які стосуються, принаймні, внутрішнього життя країни, тоді є швидка реакція, як це сталося цими днями, коли ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка за розголошення таємниці справи. Тут – трошки інше. Ми завжди називали США нашим ключовим партнером. Коли генпрокурор дозволяє собі такі заяви, які спростовуються на лише послом, а й Держдепом стосовно якихось існуючих списків, то це є найстрашніше, що руйнує довіру між партнерами і довіру між США і Україною, коли високопосадовці такого рівня дозволяють такі фривольні заяви.