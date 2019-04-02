Радіо Свобода Daily: ЦВК вийшла на фінішну пряму у підрахунку голосів

ЦВК опрацювала 95% протоколів

Володимир Зеленський набирає 30,23%, Петро Порошенко – 15,94%, Юлія Тимошенко – 13,4%, Юрій Бойко – 11,58%, Анатолій Гриценко – 6,96%, Ігор Смешко – 6,02%, Олег Ляшко – 5,47%, Олександр Вілкул – 4,18%, Руслан Кошулинський – 1,64%, Юрій Тимошенко – 0,62%.

«Сюрпризом» президентських виборів став досить високий рівень підтримки Ігоря Смешка – шостий результат. Соціологи не прогнозували для цього кандидата такого успіху, а сам Смешко не проводив активної передвиборчої кампанії.

Позитивно оцінити українські вибори міжнародні спостерігачі. Перший тур виборів президента України 2019 року відбувся вільно і демократично, попри серйозні ризики та окремі порушення. Таких висновків дійшли представники ОБСЄ, НАТО, Європарламенту та ПАРЄ, які спостерігали за виборчими перегонами і днем голосування. Свої попередні висновки вони озвучили на спільному брифінгу. Кожна з організацій звернула увагу на свої деталі.

Тим часом Національна суспільна телерадіокомпанія України вже запросила кандидатів на посаду президента України, що пройшли в другий тур виборів, узяти участь у дебатах.

Кандидати з пекла та бюлетені у роті

Майже 30 тисяч дільниць були відкриті у день виборів президента України 31 березня. Усі вони, наголошують у ЦВК, працювали без системних порушень. Попри це під час першого туру все ж таки трапилася низка ситуацій, які привернули увагу спостерігачів, правоохоронців та ЗМІ. Ми теж не оминули цю інформацію і зібрали для вас декілька казусів.

Так, у Рубіжному, що на Луганщині, один із виборців підмочив аж три бюлетені своїм пивом, яке тримав у кишені куртки. В результаті усі їх визнали недійсними.

А от у Івано-Франківську кандидату замість голосу залишили ціле послання. «Авансом! Будь розумним», – написав один із виборців навпроти прізвища Петра Порошенка, чим зіпсував бюлетень.

Були й такі, хто залишав привіт усім кандидатам одразу. Наприклад, пишучи про те, що «пекло порожнє», бо «усі біси» – у бюлетенях. Дехто ж вдавався до більш конкретних натяків. Так, у Луцьку «для київської влади» на дільницю принесли мило і мотузку.

Ще радикальніше вчинили на Чернігівщині. На дільниці виборець вкинув не бюлетень в урну, а пляшку з запальною сумішшю у кабінку для голосування.

Відзначились і на Сумщині, де на одній з дільниць виборець спробував винести бюлетень у роті.

А у Чернівецькій області чоловік у виборчу урну кинув ще й свій паспорт.

«Не співати російською для мене зараз принципово» – вокалістка гурту KAZKA

У день голосування на президентських виборах у Празі було дві величезні черги українців. Перша – біля українського консульства, де і була закордонна виборча дільниця. А друга – перед виступом одного з найпопулярніших в Україні гурту KAZKA. До Чехії музиканти завітали вперше у рамках світового туру KARMA, який охоплює 13 країн. Після неймовірного шоу Олександра Зарицька (вокал), Микита Будаш (клавішні, гітара) та Дмитро Мазуряк (сопілкар) розповіли Радіо Свобода про стрімкий успіх, невдачу на «Євробаченні» і про те, чи вдалося проголосувати за кордоном

​Кононенко скасував обіцяне інтерв’ю «Схемам»

Перший заступник фракції партії «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Кононенко, попри домовленості, відмовився від інтерв’ю журналістам програми «Схеми». Раніше про соратника президента йшлося у розслідування «П. дав добро» – що він разом із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго. У матеріалі журналісти оприлюднили записи розмов між фігурантами розслідування. У відповідь щодо обіцяного інтерв’​ю у прес-службі народного депутата у понеділок, 1 квітня, зазначили: «У передвиборчому штабі Ігор Кононенко дуже чітко відповів вашому журналісту: «Зустрінемося у європейському суді». До цього Ігор Кононенко запрошував журналістів «Схем»​ на інтерв’ю на наступний після виходу розслідування тиждень: «до середи включно»​.

«Схеми» планували запитати, у тому числі, чи використовував Кононенко своє становище і наближеність до президента для встановлення лояльного керівництва на обленерго з державною часткою в обмін на фінансову винагороду, а також чи сприяв він бізнесменам Ігорю і Григорію Суркісам та екс-голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову у виведенні грошей з обленерго.

У свою чергу, журналісти проекту зазначають, що не бояться суду, бо ретельно перевірили наведені у своєму розслідуванні факти. Також редакція повідомляє, що на запит Національного антикорупційного бюро вже передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком та братами Суркісами.

Далі три коротенькі новини:

Індійська організація космічних досліджень (ІСРО) вивела на орбіту за один пуск ракети-носія відразу 29 супутників.​

У Берліні триває страйк працівників громадського транспорту.​

А у Грузії почала діяти заборона на одноразові поліетиленові пакети.​

Аналізуйте інформацію з різних джерел, щоб зробити вибір у другому турі президентських виборів!

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