Радіо Свобода Daily: Українці дякують Порошенку за 5 років президентства

Українці дякують Порошенку

На Банковій 22 квітня відбулася акція подяки президенту України Петрові Порошенку, чия президентська каденція добігає кінця.

Порошенко вийшов поспілкуватися з прихильниками, які прийшли подякувати йому за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Він подякував їм за підтримку та нагадав, що залишається в політиці, і його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову» після наступних президентських виборів. У відповідь на останню заяву натовп почав скандувати «Через рік!». На що президент зазначив: «Через рік – так через рік».

Ми також зібрали публікації з соцмереж, де користувачі підбивають підсумки 5-річного правління Порошенка. Почитайте наш огляд.

Як українські вибори оцінили міжнародні спостерігачі

Президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод, відзначають міжнародні спостерігачі. Про це представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили 22 квітня на прес-конференції в Києві.

Разом із тим, у кампанії під час обох турів виборів бракувало справжнього обговорення питань, що становлять суспільний інтерес, відзначають експерти.

«Вільні вибори стають нормою в Україні і що люди використовують своє право голосу. Ці вибори свідчать, що демократія в Україні стала більш стабільною. Я вірю, що нова політична динаміка в країні зможе відбити високі очікування виборців. Тепер країна має зосередитися на подальшому економічному розвитку», – вказала голова делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Доріс Барнетт.

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Зеленський приймає привітання

Привітання з перемогою у виборчих перегонах Володимиру Зеленському вже висловили президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, голова Європейської ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ​канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Вірменії Нікол Пашинян (він з вернувся до Зеленського українською мовою), голова МЗС Британії Джеремі Гант та низка інших світових політиків.

Привітав Зеленського і колишній президент України Віктор Янукович. натомість, у штабі Зеленського заявили, що не потребують вітань від колишнього президента.

«Протягом усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану «підтримку» від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань», – сказав агентству «Інтерфакс-Україна» представник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Тим часом у Кремлі заявили, що вважають передчасними вітання президента Росії Володимира Путіна Володимиру Зеленському, який лідирує на виборах президента України.

Крім того, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, наразі зарано говорити про можливість співпраці з Зеленським.

Росія поважає вибір, зроблений громадянами України, проте заявляє про проблеми з «легітимністю цього процесу», додав Пєсков.

Плани Володимира Зеленського

Тим часом лідер президентських перегонів Володимир Зеленський вирішив не гаяти часу та приділити більше уваги вивченню української мови.

Про це дружина політика Олена Зеленська заявила в інтерв’ю українській службі BBC, оприлюдненому 22 квітня.

«Звичайно, ми знаємо українську мову та вільно нею спілкуємось. Але одна справа, коли ти це робиш у звичайній обстановці, швидко знаходиш слова і все добре. Останнім часом він постійно в стресі, постійно під напругою та психологічним тиском. Тому важко», – вказала дружина майбутнього президента.

«Зараз, звичайно, Володимир намагається поглибити свої знання, він вчить. Ми шукаємо викладача, який би допоміг йому набрати швидкість. Адже подивіться, Петро Олексійович (Порошенко – ред.) говорить завжди повільно, з чіткими паузами, розділяючи фрази. Володимир теж так може говорити, але це не його природний темп мови. Він швидко говорить. І коли починає швидко говорити, в цей час перекладає, виникають затримки і з’являється відчуття, що людина говорить не своєю мовою», – розповіла Олена Зеленська.

Чому Львів обрав Порошенка?

Львівська область – єдина, за попередніми результатами другу туру президентських виборів, де Петро Порошенко набрав більше голосів, аніж Володимир Зеленський. Близько 63% виборців, які взяли участь у голосуванні, віддали свої голоси за Порошенка, а понад 30% – за Зеленського. За даними громадської мережі «Опора», у Львові Петрові Порошенку віддали свої голоси понад 70% виборців.

Чому саме ця область вирізнилась на мапі виборців України? Читайте у нашому матеріалі.

Напади на Шрі-Ланці: поліція затримала 24 підозрюваних

Кількість загиблих внаслідок низки вибухів на Шрі-Ланці зросла до щонайменше 290, повідомляє місцева поліція. Ще близько півтисячі людей поранені.​

Поліція затримала 24 людей за підозрою в причетності до серії вибухів.В уряді вважають, що три напади на церкви та три напади на готелі були здійснені смертниками.

За останніми даними, серед 290 жертв нападів у неділю були троє дітей співвласника інтернет-магазину Asos.

Крючкову, який звітував Кононенку про енергетичну аферу, одягли електронний браслет і випустили під заставу

Екс-голову правління «Енергомережі» та колишнього депутата Дмитра Крючкова, який звітував соратнику президента Ігорю Кононенку про афери в енергетиці і якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень, які вніс його адвокат Олександр Лисак. Тепер Крючков зобов'язаний носити електронний браслет.

У коментарі Радіо Свобода Олександр Лисак підтвердив, що внесені як сума застави 7 мільйонів – це його власні кошти.

Захисник вніс ці гроші ще в п’ятницю, 19 квітня, після чого екстрадованому бізнесмену одягнули електронний браслет і того ж дня випустили із СІЗО.

Крім носіння браслету, Крючков зобов’язаний також не відлучатися з Києва без дозволу, здати на зберігання закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та з’являтися до детектива, прокурора або суду за першою вимогою.

Гривня зміцнюється

Тим часом, попри переживання експертів, завершення президентських виборів в Україні позитивно вплинуло на курс гривні щодо долара США, повідомив Національний банк за результатами торгів 22 квітня.

Регулятор встановив на 23 квітня курс 26 гривень 77,5 копійки за долар, це приблизно на 8 копійок менше за попередній показник.​

Вірте в краще!

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