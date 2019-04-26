«Герої Севастополя» «Болгарського морського флоту» – як українські митники виявили контрабанду цигарок із Болгарії

Борис Мітов

На кораблі, орендованому судноплавством «Болгарський морський флот» (БМФ), і який належить болгарським підприємцям – братам Кирилу і Георгію Домусчиєвим, українські прикордонні органи виявили велику партію контрабандних цигарок. В Україні ведеться розслідування, а окружна прокуратура болгарського міста Варна провадить перевірку.

За інформацією Державної прикордонної служби України, під час митного огляду «Героїв Севастополя» виявили більш ніж 20 тисяч пачок контрабандних сигарет. Їх знайшли митники під час поглибленого огляду на верхній палубі в вентиляційних приміщеннях, коли судно висадилося у порту Чорноморськ, у пункті пропуску «Чорноморський морський порт».

Подія мала місце 21 березня, однак більше деталей стало відомо кореспондентам Болгарської служби Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода лише цього тижня.

Теплохід (пором) належить варненській компанії «Болгарський морський кваліфікаційний центр», але судно передали в оренду контрольованому братами Домусчиєвими БМФ, повідомив Радіо Свобода генеральний директор компанії Івайло Гавраїлов.

«Зараз судно працює на Чорному морі. За інформацією, яку ми маємо про цей інцидент, його звільнили відразу ж після встановлення митного порушення та сплати штрафу в Україні», – сказав він.

За словами Гавраїлова, незрозуміло «чи знайдені сигарети належали членам екіпажу чи клієнтам судна – пасажирам, водіям транспортних засобів та обладнання».

На прохання прокоментувати ситуацію, представник БМФ наголосив, що пором не був «затриманий, ані члени екіпажу не були заарештовані».

«Після отримання інформації від судновласника керівництво Болгарського морського флоту вчасно повідомило прокуратуру Варненського району, яка розпочала розслідування цієї справи», – сказав офіцер прес-служби БМФ Атанас Панайотов.

Представник державного обвинувачення підтвердив кореспондентові Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, що 2 квітня була порушена справа, яка має бути завершена протягом двох місяців, однак додаткових деталей не надав.

Судноплавство «Болгарський морський флот» було приватизоване в 2008 році компанією «KG Maritime Shipping», мажоритарним власником якої є «Advance Properties» братів Домусчиєвих. Нещодавно БМФ став приводом для звинувачення керівної більшості парламенту Болгарії в ухваленні законодавства про лобіювання.

Причиною цього стала поправка до Закону про приватизацію, спрямована на те, щоб зекономити штраф, у розмірі близько 58 мільйонів левів (у перерахунку – 33 мільйони доларів США – ред.), який Домусчиєви мали виплатити за невиконане зобов’язання утримувати певну кількість працівників і конкретний тоннаж на судах.

Зрештою, поправку не ухвалили через громадське невдоволення. Проте, прикметною була репліка тодішнього віце-прем’єра Болгарії Валерія Симеонова, що правова зміна, про яку йдеться, має на меті «порятунок рядового Кіро» (одного з братів Домусчиєвих звати Кирило [Кіро] – ред.).

Оригінал статті на сайті Болгарської служби Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Над перекладом і адаптацією тексту працювала Людмила Ваннек