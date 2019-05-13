Радіо Свобода Daily: У команді Зеленського запустили відеоролик за розпуск Верховної Ради

Відеоролик за розпуск Верховної Ради

У команді обраного майбутнього президента України Володимира Зеленського оприлюднили відеоролик, що рекламує достроковий розпуск Верховної Ради України. Як мовиться в дописі до ролика, розпуск Верховної Ради є «одним з головних на «порядку денному» громадян України. Ніяких доказів цьому твердженню не наведено; далі в самому ролику йде відеоопитування на вулицях Києва, показані респонденти якого майже всі говорять про необхідність розпуску парламенту. Відеоролик російською мовою записав один із соратників Зеленського, комедійний актор Руслан Ханумак. Представившись глядачам як «Русік», він, зокрема, твердить, ніби «рівень довіри населення до Верховної Ради становить не більш ніж 4 відсотки», не наводячи ніяких джерел такого твердження. Далі, передчасно називаючи Зеленського «президентом», Ханумак заявляє, що таким чином створює до нього відеопетицію: «Якщо це відео набирає понад мільйон переглядів, «президент» зверне на нього увагу».

Зеркаль про перебіг справи щодо українських моряків

Міжнародний трибунал ООН з морського права – незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права – має оприлюднити 25 травня рішення щодо позову України про захоплення українських кораблів з моряками в Керченській протоці. Росія не була присутня на засіданні у німецькому Гамбурзі, яке відбулося 10 травня, відмовившись від участі у ньому. Україну представляє команда юристів і заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. В ефірі телевізійної програми «Настоящее время» – проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» дипломат розповіла, якого рішення очікує українська делегація.

Антикорупціонер Олександра Дрік про шанси Зеленського не здатися олігархам

Один із найбільших викликів перед президентом Володимиром Зеленським – всевладдя, ненаситність олігархів в Україні. Це зазначила Радіо Свобода активіст з протидії корупції, телеведуча Олександра Дрік. Усе, на що олігархи впливають, усе, що фінансують, працює на них. Вже своїми першими кадровими призначеннями президент Зеленський покаже: він дійсно ламатиме систему, боротиметься з корупцією чи стане черговим олігархічним проектом. Водночас Олександра Дрік наголосила: велике значення матимуть парламентські вибори. Важливо не дати жодного шансу проросійським реваншистам і завадити збереженню впливу на Верховну Раду олігархів. Повне інтерв’ю шукайте за посиланням.

Навіщо Кернесу маршал Жуков?

Обіцянка, яку дав мешканцям Харкова його мер Геннадій Кернес –повернути одному з міських проспектів «історичне найменування» на честь радянського маршала Георгія Жукова – ще один доказ спроб повернути Україну до пострадянської історичної епохи, до 2013 року, зазначає політичний коментатор Віталій Портников. Його статтю читайте за лінком.

І на завершення коротко:

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував анонсований раніше приїзд до Києва для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Він сказав, що «є великі побоювання, що новий президент (України Володимир Зеленський – ред.) оточений людьми, які є ворогами президента (США Дональда Трампа – ред.)».

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Народні депутати взяли під захист волонтерський намет у Харкові, який хоче знести міська влада.

Не бійтеся труднощів та боріться за мрії!

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