Радіо Свобода Daily: Як українці зустрічали чемпіонів світу – юнацьку збірну з футболу

Зустріч юнацької збірної з футболу

Юнацька збірна України перемогла у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років. Українська команда здобула перемогу над збірною Південної Кореї з рахунком 3:1. Рахунок у матчі відкрили корейці, реалізувавши пенальті. На 34-й хвилині динамівець Владислав Супряга зрівняв рахунок, він же вивів українську команду вперед на 53-й хвилині. За хвилину до закінчення основного часу відзначився ще один представник київського «Динамо» – Георгій Ціташвілі.

Як зустрічали українську збірну, дивіться в трансляції Радіо Свобода.

​Хто ці юні футболісти, які за червень переписали історію українського футболу? Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про вже легендарну U-20! Адже збірна України стала 12-м переможцем в історії чемпіонату світу.

Як обиратимуть депутатів у Раду-2019

Хоча Віктора Януковича давно вже немає на президентській посаді, але справа його досі живе. Майбутні вибори відбудуться за системою, яку ще 8 років тому реанімував президент-утікач. Як вона працює? Чому її критикують, але не змінюють? І хто й як потрапить до Верховної Ради? Пояснюємо за посиланням.

Арахамія про Зеленського, Коломойського і те, як став четвертим номером «Слуги народу»

Ще в березні він дякував президенту Петру Порошенкові, а в червні вже долучився до зміни правил в адміністрації Володимира Зеленського. Він ненавидить дрескоди і каже, що може «лебедя, рака і щуку» змусити одного з одним спілкуватися заради мети. Як все сталося і чим Давид Арахамія, відомий багатьом у соцмережах як David Braun, планує займатися далі, він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

​Видача паспортів Росії

Російська Федерація почала видачу паспортів жителям окупованих територій Донбасу. За повідомленням російських медіа, цей процес має організований характер: влада «народних республік» збирається забезпечувати тих, хто бажає отримати паспорти сусідньої країни спеціальним транспортом. Тобто процес видачі паспортів від самого початку не повинен виглядати як виконання бажання окремих громадян. З точки зору російської пропаганди, пише журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, важливо показати, що отримання паспортів – колективне прагнення «населення». А Росія і «народні республіки» допомагають цьому прагненню здійснитися. Повністю матеріал читайте тут.

І на завершення коротко:

За п’ять років війни на Донбасі від підриву мін загинули 977 цивільних, ще 1528 людей зазнали поранень.

Колишнього голову фракції Олександра Єфремова, який перебуває під арештом, включили до списку «Опозиційного блоку» замість Володимира Пилипенка.

Українська дефлімпійська збірна (спортсмени з вадами слуху) стала переможницею чемпіонату Європи з футболу.

Вірте в свої сили, і вам все вдасться!

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