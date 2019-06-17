Радіо Свобода Daily: Як українці зустрічали чемпіонів світу – юнацьку збірну з футболу

Зустріч юнацької збірної з футболу
Юнацька збірна України перемогла у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років. Українська команда здобула перемогу над збірною Південної Кореї з рахунком 3:1. Рахунок у матчі відкрили корейці, реалізувавши пенальті. На 34-й хвилині динамівець Владислав Супряга зрівняв рахунок, він же вивів українську команду вперед на 53-й хвилині. За хвилину до закінчення основного часу відзначився ще один представник київського «Динамо» – Георгій Ціташвілі.
Як зустрічали українську збірну, дивіться в трансляції Радіо Свобода.
Хто ці юні футболісти, які за червень переписали історію українського футболу? Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про вже легендарну U-20! Адже збірна України стала 12-м переможцем в історії чемпіонату світу.
Як обиратимуть депутатів у Раду-2019
Хоча Віктора Януковича давно вже немає на президентській посаді, але справа його досі живе. Майбутні вибори відбудуться за системою, яку ще 8 років тому реанімував президент-утікач. Як вона працює? Чому її критикують, але не змінюють? І хто й як потрапить до Верховної Ради? Пояснюємо за посиланням.
Арахамія про Зеленського, Коломойського і те, як став четвертим номером «Слуги народу»
Ще в березні він дякував президенту Петру Порошенкові, а в червні вже долучився до зміни правил в адміністрації Володимира Зеленського. Він ненавидить дрескоди і каже, що може «лебедя, рака і щуку» змусити одного з одним спілкуватися заради мети. Як все сталося і чим Давид Арахамія, відомий багатьом у соцмережах як David Braun, планує займатися далі, він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
Видача паспортів Росії
Російська Федерація почала видачу паспортів жителям окупованих територій Донбасу. За повідомленням російських медіа, цей процес має організований характер: влада «народних республік» збирається забезпечувати тих, хто бажає отримати паспорти сусідньої країни спеціальним транспортом. Тобто процес видачі паспортів від самого початку не повинен виглядати як виконання бажання окремих громадян. З точки зору російської пропаганди, пише журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, важливо показати, що отримання паспортів – колективне прагнення «населення». А Росія і «народні республіки» допомагають цьому прагненню здійснитися. Повністю матеріал читайте тут.
І на завершення коротко:
- За п’ять років війни на Донбасі від підриву мін загинули 977 цивільних, ще 1528 людей зазнали поранень.
- Колишнього голову фракції Олександра Єфремова, який перебуває під арештом, включили до списку «Опозиційного блоку» замість Володимира Пилипенка.
- Українська дефлімпійська збірна (спортсмени з вадами слуху) стала переможницею чемпіонату Європи з футболу.
Вірте в свої сили, і вам все вдасться!
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