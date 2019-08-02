Радіо Свобода Daily: «Схеми» показали, як Баришівський суд ухвалює рішення, які можуть бути вигідні Коломойському

Ляльковод Баришівського суду

Баришівський суд вже давно відомий і поза межами селища міського типу Баришівка на Київщині, де він розташований. І все – завдяки резонансним рішенням його суддів, які вони взагалі не мали права ухвалювати, та які неможливо виконати. Одне з таких – про призупинення ліцензії лоукостеру SkyUp. Про цю справу «Схеми» вже розповідали раніше. Інше – заборона одній з керівниць Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ і виконувати свої обов’язки. Утім, «Схеми» проаналізували десятки рішень Баришівського районного суду і виявили, як одразу в кількох справах цей суд використали за однією і тією ж схемою. В переліку рішень провінційної Феміди журналісти віднайшли ще кілька – і вони зачіпають офіційне розслідування щодо напівдержавної компанії «Укрнафта». Про що йдеться і як це грає на руку олігарху Ігорю Коломойському?

В оточенні президента заперечують звільнення глави ОП Богдана

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку. Про це Рябошапка сказав у коментарях виданню «НАШ» та інформаційному агентству УНІАН. Зокрема УНІАН наводить думку чиновника, що інформацію про відставку його керівника «спеціально розганяють у ЗМІ».

Один з обраних депутатів від «Слуги народу», який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував. «Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця», – сказав він.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента. «Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», – йдеться в документі, фото якого оприлюднили ЗМІ. Водночас у самому ОП на запит Радіо Свобода цю інформацію відмовилися коментувати.

Кличко звернувся до НАБУ

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро через заяву голови Офісу президента Андрія Богдана щодо нібито запропонованого йому хабаря. Мер Києва очікує, що слідство встановить, «хто, від чийого імені і з якою пропозицією» звертався до Богдана. «Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації», – наголосив мер Києва.

Новий голова ДУС – чоловік депутатки від «Слуги народу», яка має бізнес у Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державного управління справами Сергія Борзова. Його дружина входить до президентською партії «Слуга народу» і перемогла на парламентських виборах на 14-му одномандатному окрузі на Вінниччині. Згідно з декларацією Ірини Борзової, вона є кінцевою бенефіціарною власницею компанії «Профіль-Н», зареєстрованої в Судаку, що в окупованому Криму. Як повідомляє видання «Українська правда», тесть Борзова Наум Баруля є одним із керівників шоу «Ліга сміху», яке випускає заснована Зеленським студія «Квартал 95».

Постійно за кордоном працюють понад три мільйони українців

Понад три мільйони українців працює за кордоном на постійній основі, повідомило Міністерство соціальної політики України. «За експертними оцінками, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйона громадян України, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів осіб», – розповіли у відомстві.

«Наразі попитом користуються висококваліфіковані робітники (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники тощо», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода. Найбільші потоки трудової міграції були до Кіпру, Польщі, Німеччини, Великої Британії та Греції.

Тарас Шевченко «завів» свій Instagram

В Instagram з’явилась сторінка «Тараса Григоровича Шевченка». На ній чоловік, схожий на українського поета, публікує фотографії та відео, а також знімає Instagram-історії про життя Кобзаря в сучасному Києві. Перший допис в ньому з’явився 23 липня – це відео, зняте начебто на Чернечій горі в Каневі – місці, де похований Шевченко. На ньому Кобзар нібито з’являється у повітрі, знаходить чужий смартфон і каже: «Ти диви! Поховали, де просив!»

Всі наступні дописи – про те, як «Тарас Шевченко» знайомиться із сучасним життям у Києві. Він відвідує магазини одягу, публікує селфі, їсть суші, гуляє майданом Незалежності та намагається зрозуміти, як працює ескалатор у метро. «Я був інстаблогером ще задовго до того, як Facebook всіх вас зробив кріпаками», – пише «Кобзар». Крім того, коментує актуальні для України події. Зокрема, захоплення українських моряків, річницю хрещення України-Руси, вибори у Верховну Раду тощо.

«Я воскрес, бо зараз я потрібен Батьківщині більше, ніж на небесах» – сказав «Шевченко» в інтерв‘ю. Більше – за лінком.

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