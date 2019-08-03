Радіо Свобода Daily: Генпрокуратура вручила підозри чотирьом суддям

ГПУ вручила підозри чотирьом суддям

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та двоє його колег отримали підозри, зокрема, у винесенні неправосудних рішень та втручанні в роботу судових органів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повідомила Генеральна прокуратура. Крім того, підозру вручили також судді Суворовського суду Одеси.

Йдеться про суддів ОАСК Ігоря Погрібніченка та Євгенія Аблова, а також одеського суддю Івана Шепітка.

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що голова ОАСК та двоє суддів «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі — ВККС)», щоб уникнути обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.​ А суддя Суворовського районного суду міста Одеси виніс завідомо неправосудну ухвалу, якою заборонив членам ВККС проводити оцінювання суддів.

Тепер кілька коротких новин:

Президент України Володимир Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Він уточнив, що станом на 2 серпня не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та детективи місцевої поліції повідомили про підозру п’ятьом членам дільничної виборчої комісії в окрузі, де переміг Балога.

2 серпня обвалився елемент конструкцій пішохідного мосту на Труханів острів у Києві, повідомив представник «Київавтодору» у коментарі Радіо Свобода. Він наголосив, що міст безпечний для пішоходів.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення змін до законодавства, який спрощує отримання посвідки на проживання в Росії.

Луганська «Зоря» у третьому колі кваліфікації Ліги Європи зіграє з болгарським ЦСКА.

Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу

Вечеря на 1900 доларів, екскурсія до Білого дому, листи, дзвінки, зустрічі – лобісти Зеленського та «Слуги народу» відзвітували про виконані роботи у Вашингтоні у квітні – травні 2019 року. Контракт був офіційно закритий 21 травня 2019 року, робота за ним виконана, послуги оплачені. Команда Зеленського твердила, що нікого не наймала. Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року. Відповідно до документів, поданих у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів і відшкодування витрат 9371,8 долара. Детальніше за посиланням.

Шлях відсортованого сміття з контейнерів Києва

У Києві презентували «перезавантаження проекту сортування сміття» на міському рівні. Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, презентував журналістам київське ноу-хау: контейнер для скла із сонячною батареєю. За його словами, контейнер унікальний – сповіщує дистанційно про заповнення. Начебто, навіть в європейських країнах такого немає. Повідомили, що встановили 2,5 тисячі спеціальних контейнерів для роздільного збору сміття і планують встановлювати ще. Кажуть, що спершу встановлюють їх там, де самі жителі будинків прагнуть сортувати, а також у громадських місцях. Більше про це в матеріалі.

Споживайте відповідально, сортуйте сміття!

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