Радіо Свобода Daily: Порошенко заявив, що справи проти нього в ДБР інспіровані Портновим

Допит Порошенка в ДБР тривав понад дві години

Справи, в яких фігурує п'ятий президент України, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим. Про це експрезидент Петро Порошенко заявив 12 серпня на пресконференції за підсумками допиту в Державному бюро розслідувань.

«Це є яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною», – сказав Порошенко і додав, що не довіряє ДБР та його керівникові Романові Трубі, який, за словами експрезидента, діє в координації з Портновим.

Водночас він заявив, що не планує ховатися від слідства і готовий пройти допит із поліграфом. Втім, Порошенко запропонував провести цей допит у прямому ефірі телеканалу «Прямий».

Зеленський анонсує звільнення чиновників через схему видобутку бурштину

Президент України Володимир Зеленський запропонував написати заяви на звільнення чиновникам, яких вважає причетними до схеми незаконного видобутку бурштину. З такими словами глава держави виступив на нараді в Житомирі 12 серпня.

«Ми почнемо працювати по всіх прізвищах у цих трьох областях, щоб вони збирали свої речі і змінили адресу свого існування, змінили країну свого життя. Це буде найм’якіший варіант. У цій схемі і Нацполіція, і Служба безпеки, і таке інше. У Житомирській області, я так розумію, Олевський і Овруцький райони. Керівників райвідділів поліції я дуже прошу звільнити», – сказав президент, звертаючись до керівника Національної поліції Сергія Князєва.

Також на цій нараді Зеленський оголосив про призначення головою Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.

Непрохані гості з ОРДЛО: навіщо бойовики засилають «ходоків» у зону розведення сил?

Розведення військ у Станиці Луганській призвело до несподіваних наслідків. На території, яку залишили українські військові та прикордонники, вільно розгулюють представники бойовиків. Чому їх ніхто не затримав і що відбувається на новій «нейтральній смузі» зараз? ​

Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Замість радянських літаків – бразильські: чим може поповнитися бойова авіація України

Українські військові зацікавилися бразильськими літаками Embraer. Делегація на чолі з командувачем повітряними силами вже побувала за океаном – оглянули штурмовики та виробничі потужності. Що за літаки може купити Україна? Як будуть використовувати нову техніку? Чому Embraer-314 Super Tucano критикують експерти? Читайте тут.

Відома мережа гіпермаркетів пояснила появу на своїх полицях щоденника з картою України без Криму

Українська мережа гіпермаркетів Metro відреагувала на повідомлення про появу на своїх торговельних полицях щоденника з картою України без окупованого Росією Криму.

У компанії «Метро Кеш енд Кері Україна» заявили, що, за попередніми результатами внутрішнього розслідування, «щоденник був принесений до ТЦ Мetro ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника». Водночас 14 липня у Facebook компанія «Папірус» – виробник та постачальник товару, заявила, що тираж щоденника, на якому відображена неповна територія України, вийшов через «порушення процедури перевірки дизайнів».

Про те, що українська мережа гіпермаркетів продає дитячі шкільні щоденники з картою України без Криму, повідомляли користувачі соцмереж останніми днями, зокрема 9-го і 11-го серпня. Більше про цю історію читайте за лінком.

Протести в Гонконзі: поліція залучає водомети, активісти заявляють про зловживання

Поліція Гонконгу заявляє, що залучає вантажівки з водометами проти продемократичних протестувальників, які виходять на акції десятий тиждень поспіль.

Під час презентації 12 серпня старший комендант поліції Чан Кін-Квок повідомив депутатам Гонконгу, що правоохоронці використовуватимуть машини в разі «масштабних порушень громадського порядку», які можуть призвести до «нещасних випадків, безпричинного нищення майна або серйозної загрози громадському спокою та безпеці».

Водомети були презентовані, коли стало зрозуміло, що сльозогінний газ та гумові кулі не змогли зупинити демонстрантів, що вже понад два місяці беруть участь в антиурядових протестах у Гонконзі, який є частиною Китаю, але зберігає значну автономію. Детальніше читайте тут.

Синоптики прогнозують в Україні спеку, грози і град

Найближчими днями в низці областей України очікується погіршення погодних умов, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«У зв’язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що найспекотнішим днем тижня буде вівторок 13 серпня. Потім, додає вона, похолодання рухатиметься Україною із заходу на схід.

У відборі від України на премію «Оскар» візьме участь один фільм – комітет

Український оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України.

«Цього року в національному відборі участь братиме один фільм – «Додому» режисера Нарімана Алієва, 96 хвилин», – йдеться в повідомленні комітету.

Згідно з повідомленням, засідання комітету щодо делегування учасника від України на «Оскар» відбудеться 23 серпня.

Частіше дивіться українські фільми!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.