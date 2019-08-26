Радіо Свобода Daily: Екслюзивне інтерв’ю з Муженком

Генерал Муженко про вихід із Іловайська, останні дні оборони Донецького аеропорту і теперішні загрози для України

Коли генерал армії Віктор Муженко очолював Генеральний штаб Збройних сил України (3 липня 2014 року – 21 травня 2019 року), він майже не давав інтерв’ю. Радіо Свобода записало велику розмову у 2018 році. І тоді Віктор Муженко пообіцяв, що коли піде з посади, то розповість про Іловайськ. Тож, напередодні Дня Незалежності 2019 року це сталося. Екслюзивне інтерв'ю з Муженком читайте тут.

Ролик про автора Гімну України до Дня Незалежності

Український інститут національної пам’яті (УІНП) презентував відеоролик про Павла Чубинського, автора слів пісні «Ще не вмерла Україна», перший куплет і приспів якої зараз є українським державним гімном.

Цього року минає 180 років із дня народження Чубинського.

Як повідомив УІНП, ролик створили спільно з Bober Film Studio в рамках кампанії «Люди епохи», куди також увійшли роботи про Людмилу Старицьку-Черняхівську, Євгена Сверстюка, Симона Петлюри, Івана Мазепи та до 1000-ліття початку князювання Ярослава Мудрого.

Радіо Свобода і Акт про незалежність України

«Ворожий голос», «брехуни» – якими лишень епітетами не «нагороджували» Радіо Свобода радянські пропагандисти та спецслужби. Ефір радянська влада намагалася «глушити», а про керівників і журналістів поширювала відверту брехню. Але, попри це, «свободівська» інформація знаходила свого слухача в Україні. А 24 серпня 1991 року Українська редакція Радіо Свобода була одним із перших закордонних ЗМІ, що повідомило про проголошення Незалежності України. Спогади про перші хвилини незалежності та ефір Радіо Свобода читайте за посиланням.

Фоззі про труп УРСР і поміркованого українського націоналіста Зеленського

Українці зустріли черговий День Незалежності у трупі «конячки» під назвою УРСР. Це зазначив соліст гурту «Танок на Майдані Конго», блогер, письменник Олександр Сидоренко (Фоззі), проводячи аналогію із головним героєм фільму «Той, що вижив», зіграним Лео Ді Капріо. Однак Україна почала підніматися, позбуваючись совкового минулого, даючи відсіч імперським зазіханням Росії, додає Фоззі. Говорячи про президента Володимира Зеленського, Олександр Сидоренко згадав приклад Леоніда Кучми. Опинившись на Банковій та осягнувши проблеми держави, «червоний директор» став поміркованим українським націоналістом. Така доля може чекати і на колишнього коміка Зеленського, вважає Фоззі.

«Незалежний» український спорт

Україна відсвяткувала 28-річчя. За цей час синьо-жовтий прапор майорів на Олімпіадах та Паралімпіадах, український гімн лунав на чемпіонатах світу та Європи, а досягнення українських спортсменів увійшли у світову історію. Які перемоги були головними у кожному році? Як дивували українські спортсмени своїх суперників і вболівальників? Як здобували нагороди через біль та коли в них вже ніхто не вірив? Радіо Свобода обрало найцікавіші моменти.

Вдови, молодші за незалежність

«Якось чоловік запитав: «Що ти будеш робити, якщо я помру на війні?». Я відповіла: «Тоді я теж помру», – крізь сльози розповідає вдова морпіха Едуарда Федорова Юлія. Вона втратила коханого у 19 років. Свого Едіка вона поховала, перебуваючи на сьомому місяці вагітності. І тепер, каже: «Сенс має тільки татова копія – донечка Ліза».

Радіо Донбас.Реалії опублікувало монологи трьох вдів українських військових, молодших за незалежність і сильніших за життя.

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G7 і Росія

У Європейському союзі розповіли про труднощі обговорення ідеї президента США Дональда Трампа про повернення Росії до «Групи семи» на саміті цієї групи у французькому Біарріці.

Як повідомило журналістам, акредитованим на саміті, джерело в Євросоюзі на умовах анонімності про це обговорення, що відбулося під час вечері лідерів 24 серпня, Трамп виступав із позиції, що Росія – важливий світовий гравець, який має бути залучений до дискусій.

Але інші учасники, за словами джерела, заявили, що ці переговори з Росією мають відбуватися не у форматі «Групи семи» чи відновленої «Групи восьми», бо це об’єднання – група демократичних країн.

Раніше 25 серпня сам Трамп, виступаючи на заходах під час саміту, кілька разів повертався до питання про можливість повернення Росії до «Групи семи» і відновлення формату «Групи восьми».

При цьому він дав знати, що таку можливість лише обговорювали, але наразі ніякого рішення про те, чи запрошувати Росію на наступний саміт 2020 року, немає.

Раніше Трамп, який і прийматиме той саміт у США, не раз висловлював бажання відновити повну співпрацю з Росією без того, щоб Москва усунула причини, через які була виключена з тодішньої G8.

І на завершення коротко:

Із 25 серпня картку метро припинили продавати і поповнювати у касах 10 станцій столичного метрополітену.

В угорському Сегеді триває чемпіонат світу з параканое. 24 серпня українська збірна здобула дві нагороди найвищого ґатунку.

Українська спортсменка Дар’я Білодід виборола «золото» на чемпіонаті світу з дзюдо в Токіо в категорії до 48 кілограмів.

Працюйте над собою і досягайте цілей!

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