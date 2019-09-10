Українця судять за звинуваченням у шпигунстві на користь Білорусі протягом майже 15 років

Олена Литвинова

Громадянин України через майже 15 років своєї нібито співпраці з білоруськими спецслужбами зізнався в шпигунстві на користь Білорусі. Відповідну справу розслідувало управління Служби безпеки України у Волинській області та направило до суду.

Громадянину України Олександру Ч. (прізвище відоме) загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Згідно з рішенням Волинського апеляційного суду, обвинувальний акт буде розглядати Луцький міськрайонний суд Волинської області.

«Процедура автоматичного розподілу визначить склад колегії суддів, які будуть розглядати цю справу. Після цього судді призначать дату розгляду справи по суті», – повідомили Білоруській редакції Радіо Свобода у Волинському апеляційному суді.

Слідство звинуватило українця в державній зраді, яка була здійснена навмисно на шкоду державній та інформаційній безпеці України: мова йде про шпигунство і допомогу представникам іноземної держави в проведенні диверсійної діяльності проти України.

Як випливає з матеріалів кримінальної справи, Олександр Ч. наприкінці літа 2004 року надав усну і письмову згоду начальнику відділу розвідки Пінського прикордонного загону «Річиця» про конфіденційну співпрацю. Згідно з угодою, він повинен був передавати білоруській стороні інформацію про систему безпеки державного кордону та особовий склад підрозділів на прикордонних ділянках в Ратнівському та Дубровицькому районах Волинської області. Передача інформації, за даними слідства, здійснювалася за допомогою стільникового зв'язку (у справі зазначається точний номер мобільного телефону).

Таким чином, за даними слідства, Олександр Ч. «вступив в агентурні відносини із зарубіжною спецслужбою і, відповідно, створив умови для іноземних спецслужб для здійснення розвідувальної діяльності на території України».

В обвинувальному акті зазначається, що українець продовжував співпрацю до свого звернення в СБУ, в якому і повідомив про вербування.

Адвокат обвинуваченого Володимир Романовський відмовився уточнювати деталі справи і професійну приналежність свого клієнта: «Я не можу коментувати обставини цієї справи».

В серпні цього року стало відомо, що громадянин України добровільно звернувся в Службу безпеки і назвав ім'я свого вербувальника в Білорусі. Ним нібито був співробітник Управління фінансових розслідувань Комітету державного контролю Брестської області Владислав Л. Цей випадок стався також на Волині.

Це п'ятий випадок нібито вербування українців білоруськими спецслужбами і перший, коли обвинувачення вимагає покарання. До цих пір всіх українців, які добровільно повідомляли про своє вербування, звільняли від кримінальної відповідальності.

Після перших аналогічних історій в пресцентрі Служби безпеки України Білоруській редакції Радіо Свобода заявляли, що такі факти фіксуються «майже систематично». Щоправда, про них ніколи не повідомляють офіційно – всі вони стали відомі після публікації судових рішень про закриття кримінальних справ проти українців, які добровільно повідомили СБУ про своє вербування.

Оригінал – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода