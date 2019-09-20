Радіо Свобода Daily: Ахметов монополізував коксохімічну галузь України

«Схеми» про Ахметова

Олігарх Рінат Ахметов – і досі найбагатша людина України. Свою масштабну бізнес-імперію він збудував перш за все за рахунок приватизації, скуповуючи подекуди за безцінь державні заводи та підприємства. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік нинішніх активів олігарха. Він продовжує їх примножувати і досі. Примітно, що Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, утім, подекуди вона доволі примарна. Якщо актив дістається олігарху за сумнівних обставин​, то до моменту його «легалізації» Ахметова у бенефіціарах не побачити. Саме цю схему мільярдер наразі «удосконалює», поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США. Це встановило розслідування Надії Бурдєй, проведене для ГО «Центр протидії корупції» та програми «Схеми».

Формула Штайнмаєра

Фраза «формула Штайнмаєра» стала цими днями настільки часто вживаною, що про неї вже з’явилися жарти… «Якби німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр читав українською, він би дуже здивувався своїй популярності в Україні»… «Формулу Штанмаєра не зміг би пояснити навіть сам Штайнмаєр», зазначає інший дописувач… Хоча насправді тут не до жартів. Бо від того, чи справді саміт «Нормандської четвірки» візьме на озброєння формулу Штайнмаєра, як її потрактують Німеччина та Франція, і чи прийме її Україна – може залежати доля охопленого конфліктом Донбасу і вся територіальна цілісність України у майбутньому. Що означає «формула Штанмаєра» і чому дошкуляє багатьом українцям, з’ясовував наш журналіст.

Тепер коротко:

Ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці.

Верховна Рада підтримала в другому читанні реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора.

Із 19 вересня на дорогах України додали 17 нових ділянок, де використовуються прилади вимірювання швидкості TruCAM.

Колишньому військовому Олексію Бельку не висуватимуть підозру в підготовці теракту через події на мосту Метро в Києві, повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Газові переговори Києва та Москви

Тристоронні переговори між представниками України, Росії та ЄС про можливість продовження транзиту газу через територію України після завершення наприкінці 2019 року чинного контракту завершилися 19 вересня без підписання жодних документів. Віцепрезидент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту відбудеться наприкінці жовтня.

Нічим дихати

Сьогодні Україна долучиться до «кліматичних» страйків, що відбуваються по всьому світу за ініціативи 16-річної шведської активістки Грети Тунберг. На марші з вимогою ефективної екологічної політики у Києві очікують тисячі учасників. Тим часом, столична влада та рятувальники вже кілька тижнів борються із задимленістю і смородом на лівому березі. Від 19 вересня у Києві діє заборона із сьомої до десятої ранку на в’їзд вантажного транспорту з боку Борисполя. Таким чином в КМДА сподіваються зменшити вплив вихлопних газів на стан повітря у столиці: за останні 20 років через зростання кількості автівок концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200% (дані станом на 2018 рік). Більше про це за посиланням.

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