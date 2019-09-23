Радіо Свобода Daily: Ми не відпустимо ЗСУ – жителі Золотого проти відводу військ

Цивільні в Золотому проти відводу українських військ

Золоте – чергове місце, де планується розведення сил та засобів, відповідно до рамкових рішень у Мінську. Утім, українські військові не бачать необхідності покидати вигідні позиції. Тим часом цивільне населення виступає категорично проти такого розведення, адже побоюються що у Золоте-4 зайдуть контрольовані Росією сили. Відтак, за їхніми словами, на них чекатиме невизначене майбутнє. Більше про це читайте в ексклюзивному репортажі.

Міністр оборони про розведення військ і реформи в ЗСУ

Він займається розробкою плану оборони країни і вважає символічним, що візерунок на старому паркеті його кабінету має емблему НАТО. Він каже, що армія в перспективі має стати контрактною, а військовослужбовець розуміти, яке у нього майбутнє, як це майбутнє буде захищене і забезпечене. Як міністр оборони України планує цього досягти, Андрій Загороднюк розповів у своєму першому на посаді міністра ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Як тренують Сили спецоперацій перед відправленням на Донбас

Іще один ексклюзивний репортаж Радіо Свобода – про те, як тренується підрозділ Збройних сил України, який називають найбільш закритим в українській армії. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік його завдань. Журналісти спеціального проєкту «Донбас.Реалії» отримали ексклюзивну можливість побачити і зафіксувати, як готують групи Сил спеціальних операцій (ССО) до виходу на Донбас і як загартовують новобранців.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського: заяви Байдена і президента США

Президент США Дональд Трамп висловився щодо закликів представника «Демократичної партії» Джо Байдена розслідувати його розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Я абсолютно нічого поганого не сказав. Все було ідеально», – заявив Трамп у розмові з журналістами. За його словами, розмова стосувалася корупції, і у нього не було наміру «нашкодити» Байдену чи його сім’ї.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року 21 вересня закликав розслідувати інформацію про те, що президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським тиснув на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена та його сина. Раніше Байден також закликав оприлюднити розшифровку вказаної розмови.

Порошенко про «путч»

П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко в ефірі «5 каналу» відреагував на інформацію про «путч», який він нібито готує на грудень.

«Саме так і буде. Наш речник із цього приводу… Звати її Ліза, я прізвище не пам’ятаю (народний депутат від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька – ред.). Вона наш речник, вона заздалегідь повідомить, коли буде путч. Єдине що, зараз збирається петиція – я з подивом це побачив на сайті Офісу президента – що є необхідність пересунути путч з грудня на жовтень», – сказав Порошенко. У відповідь на питання про мету путчу він сказав: «Прошу, не відбирайте хліб у пані Богуцької».

Про більш детальну відповідь Порошенка читайте за лінком.

Як Сталін і Ріббентроп про дружбу і кордони домовлялися

80 років тому – 17 вересня 1939 року – Радянський Союз долучився до Другої світової війни. Причому, долучився доволі хитро: адже, з одного боку, Кремль захопив доволі велику територію, а з іншого – ані СРСР нікому не оголосив війни, ані йому ніхто війни не оголошував. А невдовзі Москва і Берлін уклали нову угоду – про дружбу і кордони. Про початок Другої світової війни і тогочасні відносини Німеччини й Радянського Союзу Радіо Свобода поговорило зі співробітником Українського інституту національної пам’яті Максимом Майоровим.

30 років падінню комунізму в Європі

30 років тому в країнах Варшавського договору відбулися революції, які призвели до краху комуністичного режиму в Європі і стали провісником розпаду СРСР. Згадаймо падіння Берлінського муру, Оксамитову революцію в Чехословаччині і повалення режиму Чаушеску в Румунії. Ось як це було.

Захисник Луганського аеропорту відкрив власну справу із виготовлення ляльок

Танкіст Сергій Бондар після контузії та поранень, отриманих у боях за Луганський аеропорт, пройшов тривале лікування та реабілітацію, працював у різних професіях, аж поки не розпочав з нуля власну справу – виготовлення авторських ляльок-реборнів. Це ляльки, які дуже нагадують немовлят і виглядають як реальні маленькі дівчата і хлопчики. Про Майдан, бої за Луганський аеропорт та ляльок, які приносять людям щастя, Сергій Бондар розповів Радіо Свобода.

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