Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Вересень 2019, Київ 16:17
Культура

Ветеран АТО: «Наша танкова бригада брала участь у розблокуванні Луганського аеропорту»

Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року

Дивитись коментарі

Танкіст Сергій Бондар після контузії та поранень, отриманих у боях за Луганський аеропорт, пройшов тривале лікування та реабілітацію, працював у різних професіях, аж поки не розпочав з нуля власну справу – виготовлення авторських ляльок-реборнів. Це ляльки, які дуже нагадують немовлят і виглядають як реальні маленькі дівчата і хлопчики. Про Майдан, війну, боротьбу за Україну та ляльок, які приносять людям щастя Сергій Бондар розповів Радіо Свобода.

Ветеран АТО, підприємець Сергій Бондар з виготовленою ним лялькою-реборном
Ветеран АТО, підприємець Сергій Бондар з виготовленою ним лялькою-реборном

– Я не стояв на барикадах київського Майдану – я був у загоні самооборони Березняків (житловий район Києва – ред.): ми патрулювали наш мікрорайон. Тоді часто підпалювали машини активістів, і ми разом з автомайданівцями після роботи, вечорами та вночі патрулювали Березняки.

– А коли ухвалили рішення піти боронити Україну?

– Мене призвали у першу хвилю мобілізації. Я раніше не мав бойового досвіду, але служив свого часу у Збройних силах України у танковому підрозділі. І 2014 року мене туди ж і мобілізували – у 1-шу окрему танкову бригаду.

Танкіст Сергій Бондар у зоні АТО. Луганщина, 2014 року
Танкіст Сергій Бондар у зоні АТО. Луганщина, 2014 року

– Де служили у зоні АТО?

– Луганщина: спершу танкова бригада вела бої у районі міста Щастя, потім були бої за розблокування наших підрозділів у Луганському аеропорту. Власне, там, у районі селища Георгіївка, я й отримав контузію, після чого моя участь у бойових діях закінчилася. Моє останнє бойове завдання пам’ятаю добре: ми виконували «прорізання» коридору до Луганського летовища, та мали утримувати цей коридор.

Бойовики російських гібридних сил біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року
Бойовики російських гібридних сил біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року

– Що ще пам’ятаєте з боїв про Луганський аеропорт?

– Як на мене, бої, які точились за Луганський аеропорт, не поступались особливо тим боям, які вели українські воїни за Донецький аеропорт. Просто про оборону Донецького аеропорту було відомо значно більше, а бої за летовище в Луганську відбувались на самому початку війни.

Біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року
Біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року
Луганський аеропорт – це була фактично зона, закрита для журналістів, та і для волонтерів

Луганський аеропорт – це була фактично зона, закрита для журналістів, та і для волонтерів. Тож достеменно, окрім учасників боїв і командування, ніхто і не знав, що там відбувалось.

Коли ми заходили у Луганський аеропорт, він був цілим, чистеньким. Наші бійці, пригадую, у капцях по приміщенню летовища ходили, щоб від берців чорних слідів не залишалось. А після боїв від будівлі лишився сам лише каркас.

Бойовик російських гібридних сил біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року
Бойовик російських гібридних сил біля руїн Міжнародного аеропорту «Луганськ», 11 вересня 2014 року
Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року
Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року
Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року
Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року
Поблизу Луганського аеропорту, 14 липня 2014 року
Поблизу Луганського аеропорту, 14 липня 2014 року
На території Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 14 вересня 2014 року
На території Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 14 вересня 2014 року

– Як довго проходили реабілітацію?

– Повернувся я з війни у вересні 2014 року з серйозною контузією, травмами і пораненнями, провів у госпіталях та на реабілітації близько року. А далі – я знайшов себе як автор ляльок-реборнів, які роблять щасливими інших людей.

Я навчався на майстер-класі і вирішив започаткувати власну справу: виготовляю ляльок, які дуже подібні до немовлят

​Я навчався на майстер-класі і вирішив започаткувати власну справу. Тепер виготовляю ляльок, які дуже подібні до немовлят. Коли «дитинка» готова, я навіть іноді її сам називаю: дивлюся на лялечку і відчуваю, як її треба назвати, яке ім’я її пасує. Але здебільшого імена дають замовники ляльок або ж люди, до яких лялечки переїжджають жити.

– Чи стала для вас ця роботи певною соціальною адаптацією по війні?

– До певної міри так, хоча я просто шукав можливість знайти роботу з нормальною оплатою, щоб підтримати родину. Бо ж мої рідні підтримали мене у найбільш складні часи – і під час Революції гідності, і коли я вирішив іти боронити Україну.

ДОВІДКА:

Назва «реборн» походить від англійського слова reborn, що означає «знову народжений», процес створення ляльок-реборнів називають «реборнінг». А самі ляльки мають назву «реборнерс» (reborners).

/**/ /**/ /**/ Руїни Міжнародного аеропорту «Луганськ» після боїв Збройних сил України із російськими гібридними силами, 11 вересня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вони 146 днів захищали Луганський аеропорт, а інформації про ці бої практично не знайдеш – співавтор книги про оборону

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG