Радіо Свобода Daily: Чого чекати від зустрічі Зеленського і Трампа?

Чотириденний візит Зеленського до США

Участь у 74-й Генеральній асамблеї ООН, зокрема – у саміті щодо цілей сталого розвитку, а також – зустріч із президентом США Дональдом Трампом та з іншими іноземними лідерами, а також із представниками американського бізнесу. Такою є програма візиту до Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського, який розпочався 23 вересня. Які наслідки матиме ця поїздка для України та для її відносин зі Сполученими Штатами зокрема, особливо – в контексті протистояння між Трампом та його головним конкурентом на виборах президента США 2020 року, кандидатом від демократів Джозефом Байденом? Частина експертів визнає, що Україна та її лідер опинилися поміж Сциллою та Харибдою та що простого виходу із ситуації немає; частина – закликає не надто переоцінювати значення першого візиту Зеленського до США. Детальніше в матеріалі.

Відставка Князєва

Голова Нацполіції Сергій Князєв оголосив про намір піти у відставку із займаної посади. «Я ухвалив рішення подати у відставку. Тільки що повернувся, передавши міністру заяву. Честь маю», – сказав Князєв на брифінгу. Він не став пояснювати причину ухваленого рішення. Сергій Князєв став головою Нацполіції у лютому 2017 року.​

Напередодні з його іменем опосередковано пов’язали ситуацію із ексдружиною Вікторією Князєвою на кордоні. Повідомлялося, що вона буцімто спільно із ще кількома особами не задекларувала при виїзді за кордон значну суму грошей. Сам голова Нацполіції назвав це повідомлення «дезінформацією» та «інформаційною атакою», вказавши, що відповідальність за ці гроші ніс власник будівельної компанії, на якого працює його колишня дружина.

Уляна Супрун про погрози, хабарі, боротьбу з міфами, Скалецьку та Сенцова

Уляна Супрун більше не очолює МОЗ, але збирається і надалі працювати на поліпшення української системи охорони здоров'я. У програмі «Ньюзрум-інтерв’ю» вона розповіла про те, чому погрожували їй та її чоловіку, чи брала вона хабарі та що думає про свою правонаступницю Зоряну Скалецьку.

І трохи коротко:

Європейський суд скасував продовження санкцій Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича за 2018–2019 роки. Водночас санкції ЄС проти Януковича й надалі залишаються чинними, оскільки в березні Рада Європейського союзу продовжила ці санкції до 6 березня 2020 року.

Держслужбовці Міністерства охорони здоров’я виступили з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому вказують, що дії нового керівництва відомства загрожують продовженню реформи охорони здоров’я в Україні.

Обсяги газу в українських підземних сховищах перевищили 20 мільярдів кубометрів, повідомила 24 вересня компанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз», яка входить до НАК «Нафтогаз України».

«Ми на початку масового вимирання»

16-річна екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберґ виступила в ООН з емоційною промовою, в якій вона розкритикувала світових лідерів, звинувативши їх у зраді молоді через нездатність впоратися із забрудненням атмосфери. «Моє послання вам: ми будемо стежити за тим, що ви робите, – заявила Грета Тунберґ, звертаючись до присутніх у залі політиків і дипломатів. – Все, що відбувається – неправильно. Мене взагалі не повинно було бути в цьому залі. Я повинна бути в школі по інший бік океану. Але саме ви звертаєтеся до нас, молоді, за надією! Як ви взагалі смієте це робити? Ви, саме ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми розмовами! А все, про що ви можете думати – це гроші і казки про вічне економічне зростання!»

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