Радіо Свобода Daily: Чи дійсно тюремна система України не виконує свою функцію? Інтерв'ю з міністром юстиції

Міністр юстиції про розвиток пенітенціарної системи

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, його відомство планує відхід від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

«Позбавляти волі мають лише невелику кількість осіб, дуже обмежено. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а вона не пристосована до життя, і вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію», – зазначив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Малюська посилається на досвід країн Європи, що до правопорушників застосовують у вигляді покарання програми корекції, часткову ізоляцію чи обмеження пересування за допомогою електронного браслета.

«Ключова реформа, яку ми задумали – ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було би реально працювати з ув’язненими, які потребують ізоляції», – каже міністр.

Читайте велике інтерв'ю із міністром тут.

Сутичка під посольством і затримання біля консульства. Чому дипустанови Туреччини в Україні захищають від протестів?​

Українські силовики намагаються протидіяти протестам проти воєнної операції Туреччини на півночі Сирії.

Біля турецького посольства в Києві сталася сутичка між учасниками пікету та невідомими громадянами Туреччини, а дії присутніх при цьому службовців Національної гвардії України поки не отримали однозначної оцінки. В Одесі ж українська поліція просто затримує тих, хто влаштовує акції протесту проти воєнних дій у Сирії.

Посольство Туреччини в Україні висловило жаль через інцидент із протестувальниками, які виступали проти воєнної операції Туреччини в Сирії.

Потерпіла в інциденті Анна Циба (у неї гематоми і садна на обличчі) заявила Радіо Свобода, що рухові біля посольства мітингувальники не заважали, як про це кажуть у дипустанові. За її словами, невідомі, перш ніж атакувати мітингувальників, вимагали від нацгвардійців, які забезпечували порядок, забрати у них плакати.

Детальніше про інцидент читайте тут.

Тим часом турецьке військо використало авіацію і артилерію проти загонів курдського опору на півночі Сирії. До операції на боці Анкари приєднався великий загін повстанців, яких підтримує Туреччина. Курди, які протистоять Туреччині, в свою чергу, у відповідь, обстрілюють територію сусідньої держави через кордон.

Директора інтернату підозрюють у використанні дітей як робочої сили – поліція Запоріжжя

Поліція Запорізької області повідомляє про викриття керівника одного з інтернатів області за підозрою в наданні підопічних дітей стороннім для виконання важкої роботи. Про це йдеться в заяві поліції 11 жовтня.

За повідомленням, мешканця Мелітополя, який очолював інтернат, викрили 10 жовтня.

«Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців «КОРД» під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання чотирьох неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське», – йдеться в заяві.

Йованович заявила, що Трамп тиснув на Держдепартамент, вимагаючи її звільнення

Експосол США в Україні Марі Йованович заявила під час спільного засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ і загального нагляду, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.

У своєму вступному слові Йованович заявила, що її «раптово» відкликали у травні і повідомили, що президент втратив до неї довіру. Дипломат зазначила, що про «узгоджену кампанію» проти неї вона дізналася від чиновників. За їх словами, кампанія, під час якої Трамп чинив тиск на посадовців, тривала майже рік, повідомляє Associated Press.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович 11 жовтня прибула до Палати представників американського Конгресу, де вона давала свідчення в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Більшість британців вже проти виходу з Євросоюзу – опитування

Населення Сполученого Королівства у своїй масі повернулося спиною до «Брекзиту» і висловлює бажання, аби країна залишалась у складі Європейського союзу.

Саме про це свідчать дані останнього і наймасштабнішого досі опитування громадської думки британців. Паралельно до цього депутати британського парламенту оголосили про скликання позачергової надзвичайної і безпрецедентної за останні майже 40 років сесії для обговорення тактики на тлі зміни настроїв у країні.

Нобелівська премія миру. Інформація про цьогорічного лауреата

Норвезький Нобелівський комітет присудив щорічну премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Це відбулося в столиці Осло Норвегії, хоча решту Нобелівських премій зазвичай оголошують у Швеції.​

Абій Ахмед був відзначений за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.

Крім того, комітет також відзначив роботу прем’єр-міністра Ефіопії за досягнення миру в регіонах Східної і Південно-Східної Африки.

«Коли Абій Ахмед став прем’єр-міністром у квітні 2018-го, він дав зрозуміти, що хоче продовжити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Абій Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, яка припинила тривале безвихідне становище без миру та оголошеної війни між двома країнами», – зазначили в комітеті.

43-річний Ахмед не тільки запропонував ліберальні реформи для Ефіопії, але й звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць.

Його історію читайте детальніше тут.

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