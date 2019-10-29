Британський парламент не підтримав план прем’єра про проведення дострокових виборів. Джонсон не здається

Лондон – Британський парламент не підтримав подання прем’єр-міністра Бориса Джонсона на проведення дострокових загальних виборів. Вже втретє заклик керівника британського уряду до проведення позачергових виборів було провалено у стінах Вестмінстера. Водночас прем’єр Джонсон не демонструє ознак того, що готовий змінювати обраний ним шлях. Прем’єр-міністр Сполученого Королівства знов подасть на розгляд британських парламентарів законопроєкт – уже поправки до ухваленого закону про проведення позачергових виборів.

Вчергове прем’єр-консерватор зазнав болісного удару від британського парламенту на шляху виведення країни з Європейського союзу. План проведення дострокових виборів прем’єра Бориса Джонсона підтримали всі депутати-консерватори, але до провалу цього плану призвело те, що більшість депутатів-лейбористів утримались від голосування разом із депутатами з Шотландської національної партії та Партії демократичних юніоністів.

«Парламент Сполученого Королівства відкидає проведення дочасних виборів у грудні, завдаючи нового удару Джонсонові»

Водночас тут не обійшлось без несподіванки, бо ж є шанс, що британські виборці таки підуть на виборчі дільниці ще перед Різдвом цього року.

Програвши голосування у парламенті, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон одразу ж здійснив свою вже четверту спробу отримати схвалення проведення дострокових загальних виборів у грудні цього року. Прем’єр Джонсон не здається і не вважає себе переможеним. Він знов збирається подати на розгляд парламенту вже у вівторок, 29 жовтня, новий законопроєкт про проведення позачергових виборів 12 грудня, який, втім, не вимагатиме переважної більшості голосів для схвалення. Йтиметься про поправки до вже ухваленого закону про дострокові вибори від 2011 року. Тут британському прем’єрові буде потрібна лише проста більшість.

Провідна опозиційна Лейбористська партія, втім, і надалі виступає проти заклику прем’єра-консерватора до дострокових виборів. Провідник британських лейбористів Джеремі Корбін висловив свої сумніви, що проведення дочасних виборів у час, коли британці будуть заклопотані передріздвяними приготуваннями, матиме сенс. Корбін закликав депутатів-лейбористів утриматись від голосування. Хоча одночасно Корбін заявив, що вибори можна буде проводити, лише коли вихід з ЄС без жодної угоди буде повністю знятий з порядку денного.

«Коли вихід з ЄС без жодної угоди буде знятий з порядку денного, ми підтримаємо проведення виборів, аби наша країна отримала уряд, який:

справжнім чином фінансуватиме наші громадські служби;

зменшить гротескні злидні і нерівність;

приборкає кризу, пов’язану з кліматичними змінами внаслідок Зеленої Промислової Революції»

Прем’єр Джонсон виглядав у парламенті цілковито незворушним і у притаманному йому стилі робив вигляд, що нічого серйозного не відбулось, коли оприлюднили результати голосування. Борис Джонсон наголосив, що зробить все можливе, аби стати на заваді «політичному паралічу».

«Я не дозволю, аби цей «політичний параліч» тривав і далі у той чи інший спосіб. Ми мусимо прямувати безпосередньо до виборів», – заявив прем'єр.

Впевненості Джонсону додала заява керівника депутатської фракції Шотландської національної партії у Вестмінстері Іена Блекфорда, який сказав, що його політична сила підтримає план проведення позачергових виборів 12 грудня, але за умов того, що прем’єр Джонсон надасть свої «залізобетонні» запевнення, що не намагатиметься проштовхнути через парламент його угоду про вихід Британії з ЄС перед проведенням виборів.

Водночас ще одна помітна постать у британському парламенті – лідер Ліберал-демократичної партії Джо Свінсон наголосила, що коли вибори відбуватимуться у грудні, датою їхнього проведення мало б бути 9 грудня. Разом з тим Джо Свінсон заявила, що не довіряє прем’єрові Джонсону саме через те, що побоюється, що він таки здійснить спроби протягти через Вестмінстер його угоду щодо «Брекзиту» ще перед тим, як парламент буде розпущений перед проведенням виборів.

«Я не вірю Борисові Джонсону», – сказала лідер ліберал-демократів Джо Свінсон. Вона також додала, що її партія ознайомиться із законопроєктом дочасних виборів з подачі прем’єра, але ліберал-демократи, попри все, воліють мати вибори 9 грудня, аби Джонсон не провів крізь парламент свій законопроєкт щодо «Брекзиту»

Напередодні голосування голова Ради Європи Дональд Туск оголосив, що Євросоюз погодився з відтермінуванням крайнього терміну «Брекзиту» до 31 січня 2020 року. Втім, Сполучене Королівство зможе залишити Європейський союз і ще перед цим крайнім терміном, якщо угоду про «розлучення» Лондона і Брюсселя схвалить британський парламент. Офіційно погодившись на подовження крайнього терміну, прем’єр-міністр Борис Джонсон, попри його палкі обіцянки «радше померти на узбіччі, аніж погодитись на відтермінування виходу країни з ЄС», втім, заявив, що це останнє подовження йому «накинули» ззовні, і керівник британського уряду закликав не надавати Лондонові більше жодних подовжень.

Тим часом, як наслідок чергового відтермінування крайнього терміну виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, джерела у британському уряді підтвердили, що активну кампанію у ЗМІ «Будьте готові до «Брекзиту» було серйозним чином загальмовано так само, як і призупинено приготування до проведення надзвичайної операції «Вівсянка» на випадок виходу Британії з ЄС без жодної угоди.