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06 листопада 2019, Київ 19:54
Економіка

«Житниця Європи прямує на ринок» – чеський телеканал про плани продажу землі в Україні

Заборона на продаж землі діяла до 1 січня 2019 року

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Україна споконвіків відома як житниця Європи, її родючі орні землі площею близько 400 тисяч квадратних кілометрів уп’ятеро перевищують територію Чеської Республіки, однак досі це нерухоме майно продажу не підлягало. Порівняння з територією Чехії робить громадськийінформаційний канал Чеського телебачення – ČT24.

Зараз президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання: зняти мораторій на продаж землі, – інформує сайт ČT24, наводячи і думки міжнародних експертів, які вважають, що цей крок сприятиме зростанню ПДВ в Україні на 1-2 відсотки.

У репортажі на ČT24 мовиться, що український уряд відгукується позитивно на ініціативу президента щодо продажу земель. Один із аргументів – це те, що торгівля орними землями вже відбувається, щоправда нелегально. По-друге, ціна землі через заборону її продажу дуже занижена, та й власники полів через мораторій не мають права розпоряджатися своїм майном.

Однак не всі в Україні з таким рішенням президента Володимира Зеленського погоджуються, – зауважує автор репортажу. Головний аргумент цих людей те, що землі можуть потрапити до рук іноземців, а самі землероби можуть втратити засоби для існування.

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ČT24 розповідає і про демонстрації проти скасування мораторію на продаж землі, які проходили в жовтні у Києві. «Учасники вже одного разу виступили разом із націоналістами, висловлюючи побоювання, що їхні землі розділять між собою іноземці на чолі з росіянами, які вже зараз окупують Крим і частину Донбасу. А на початку війни вони не приховували планів анексувати цілий південний схід України, який називають так, як колись цариця Катерина: другою Новоросією», – мовиться у репортажі.

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Зі свого боку Володимир Зеленський запевняє, що землі матимуть право купувати лише громадяни України. «Мова про китайців, арабів чи інопланетян, які відвезуть нашу землю в вагонах, це дурниці», – цитує чеський телеканал президента України Володимира Зеленського. Однак, проєкт урядового закону, що стосуватиметься продажу землі, не виключає, що право купівлі землі «могли б мати іноземні фірми, якщо вони працюють в Україні не менш ніж три роки».

В разі скасування мораторію з початком жовтня 2020 року уряд України зможе приступити до розпродажу земель, – інформує ČT24.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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