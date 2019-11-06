«Житниця Європи прямує на ринок» – чеський телеканал про плани продажу землі в Україні

Україна споконвіків відома як житниця Європи, її родючі орні землі площею близько 400 тисяч квадратних кілометрів уп’ятеро перевищують територію Чеської Республіки, однак досі це нерухоме майно продажу не підлягало. Порівняння з територією Чехії робить громадськийінформаційний канал Чеського телебачення – ČT24.

Зараз президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання: зняти мораторій на продаж землі, – інформує сайт ČT24, наводячи і думки міжнародних експертів, які вважають, що цей крок сприятиме зростанню ПДВ в Україні на 1-2 відсотки.

У репортажі на ČT24 мовиться, що український уряд відгукується позитивно на ініціативу президента щодо продажу земель. Один із аргументів – це те, що торгівля орними землями вже відбувається, щоправда нелегально. По-друге, ціна землі через заборону її продажу дуже занижена, та й власники полів через мораторій не мають права розпоряджатися своїм майном.

Однак не всі в Україні з таким рішенням президента Володимира Зеленського погоджуються, – зауважує автор репортажу. Головний аргумент цих людей те, що землі можуть потрапити до рук іноземців, а самі землероби можуть втратити засоби для існування.

ČT24 розповідає і про демонстрації проти скасування мораторію на продаж землі, які проходили в жовтні у Києві. «Учасники вже одного разу виступили разом із націоналістами, висловлюючи побоювання, що їхні землі розділять між собою іноземці на чолі з росіянами, які вже зараз окупують Крим і частину Донбасу. А на початку війни вони не приховували планів анексувати цілий південний схід України, який називають так, як колись цариця Катерина: другою Новоросією», – мовиться у репортажі.

Зі свого боку Володимир Зеленський запевняє, що землі матимуть право купувати лише громадяни України. «Мова про китайців, арабів чи інопланетян, які відвезуть нашу землю в вагонах, це дурниці», – цитує чеський телеканал президента України Володимира Зеленського. Однак, проєкт урядового закону, що стосуватиметься продажу землі, не виключає, що право купівлі землі «могли б мати іноземні фірми, якщо вони працюють в Україні не менш ніж три роки».

В разі скасування мораторію з початком жовтня 2020 року уряд України зможе приступити до розпродажу земель, – інформує ČT24.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.