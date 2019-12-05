Радіо Свобода Daily: Пожежа в одеському училищі – одна загибла і 23 людини госпіталізовані

Під час пожежі в Одесі загинула студентка, мерія повідомляє про 23 госпіталізованих

Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна студентка, повідомив журналістам головний лікар міської клінічної лікарні №1 Євген Григор’єв.

Представниця Одеської міської ради розповіла журналістам, що за день шпиталізовані 24 людини. «На жаль, одна пацієнтка, яка у дуже важкому стані була госпіталізована до Єврейської лікарні, померла», – повідомила представниця мерії.

Вона зазначила, що серед постраждалих – 10 неповнолітніх.

За словами Григор’єва, студентка померла практично одразу після шпиталізації. При цьому він заперечив інформацію про загибель викладачки.

Адвокатка Закревська припинила голодування

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану.

«Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс», – зазначила вона.

Закревська додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управлінням у справах Майдану.

Хто такий Антон Дробович, новий голова Інституту національної пам'яті?

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті. Новому голові УІНП – 33 роки. Він є кандидатом філософських наук і магістром правознавства.

Що про нього відомо? Ми підготували невелику довідку.

Березові бруньки і «Коктебель». Як виробники горілки і коньяку ділять кримські бренди?

Синьо-жовті прапори для одних і триколор для інших. Виробники горілки Medoff і коньяку «Коктебель» починали працювати в Криму до окупації півострова. Зараз алкогольні напої виробляють і в Криму, і в Росії, і на материковій Україні. Це роблять різні компанії, але їхні засновники пов’язані один з одним і зі збанкрутілим українським холдингом «Союз-Віктан».

Телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» з’ясували, що кримські підприємства цієї групи працювали на півострові з порушенням європейських санкцій. Деякі продовжують їх порушувати й досі.

Другий підозрюваний у вбивстві сина Соболєва заарештований – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва заарештував другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у фейсбуці.

Чоловіка заарештували на два місяці без права на заставу. Перед цим іншому підозрюваному обрали аналогічний запобіжний захід. Засідання відбувалися в закритому режимі.

Президент Казахстану: «Ми не називаємо анексією те, що сталося в Криму»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляє, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

У Міністерстві закордонних справ України заявили 4 грудня, що «глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією»

До Різдва за юліанським календарем українцям пропонують влаштувати чотири вихідних поспіль

Кабінет міністрів України рекомендує керівникам підприємств перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня, щоб влаштувати громадянам з нагоди Різдва 7 січня за юліанським календарем чотири вихідних дні поспіль – із 4 до 7 січня включно.

«Для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2020 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня», – йдеться в розпорядженні.

В уряді вважають, що такі зміни сприятимуть забезпеченню «раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня Різдва Христового».

Також вихідний буде 25 грудня на Різдво за григоріанським календарем.

«Турбота за знижку» – як в Чехії студенти допомагають літнім людям і отримують знижку на житло

Розважаєш бабусь – отримуєш знижку на житло. У Чехії стартував експериментальний проєкт для студентів, які не мають коштів орендувати окреме житло. Їм пропонується по 30 годин на місяць доглядати за літніми людьми у будинках для людей похилого віку. Натомість – чимала знижка на оренду квартири. Ініціативу запустили в одному з районів Праги.

Добро повертається сповна!

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