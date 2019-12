Радіо Свобода Daily: Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ оголосив безстрокове голодування

«Нормандська» зустріч: про що саме Зеленський і Путін домовилися в Парижі?

Передумови для проведення місцевих виборів в ОРДЛО мають створити за 4 місяці. Й саме через 4 місяці – у Берліні – запланована наступна «нормандська» зустріч. У Парижі також домовилися про обмін «всіх на всіх» та вже до кінця цього року «інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство». По газу між Україною та Росією угоди наразі немає.

Зеленський не перетнув «червоні лінії» – активісти на Банковій

Організаційний комітет акції «Варта на Банковій» заявив уночі 10 грудня, що президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів лідерів країн «нормандського формату» в Парижі не допустив здачі національних інтересів України. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

«Президент Володимир Зеленський не перетнув жодних «червоних ліній». Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. Саме завдяки масовому невдоволенню в Україні було засвідчено, що більшість українців хочуть миру, але не шляхом поступок агресору», – заявили члени оргкомітету у зверненні зі сцени під будівлею Офісу президента.

«Ми усвідомлюємо, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами «нормандської четвірки», тому ми, представники громадянського суспільства, і далі стежитимемо за розвитком подій. Українська нація здатна реагувати швидко і дієво, як вона це робила неодноразово», – йдеться в заяві.

Керівники «Слуги народу» пропонують зміни до закону про особливий статус Донбасу

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Ця стаття визначає дію закону до 31 грудня 2019 року. Втім, текст законопроєкту наразі не оприлюднений.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві оголосив безстрокове голодування.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, архієпископ Климент вийшов із плакатом «Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму» і заявив, що починає голодування.

«Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: з цього дня я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, гарантування безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність», – сказав архієпископ Климент.

За його словами, він припинить голодування тільки після «виконання низки конкретних дій із боку української влади».

Юрій Лужков, колишній довголітній мер російської столиці, помер у віці 83 років

Колишній мер російської столиці Москви Юрій Лужков помер на 84-му році життя, повідомило 10 грудня посольство Росії у Берліні. Лужков помер у Мюнхені, під час операції на серці. Юрій Лужков очолював Москву 18 років поспіль – із 1992 до 2010 року. Його наступником на посаді мера російської столиці став Сергій Собянін​.

Війна на Донбасі та досвід Хорватії. Детальна розповідь учасниці реінтеграції Подунав’я​

Популярна серед туристів Хорватія в 90-і роки пройшла крізь жорстоку війну та мала на своїй території квазіутворення на зразок ОРДЛО, яка називалася «Республіка Сербська Країна». Більшу частину захоплених земель хорватське військо звільнило 1995 року короткими наступальними операціями «Буря» і «Блискавка». Контроль же над східним регіоном – хорватським Подунав’ям – Загреб повернув шляхом переговорів.

Із 1995 по 1997 рік тривала мирна реінтеграція. Вона стала єдиною подібною операцією ООН, що завершилась успіхом. Радіо Свобода публікує розповідь учасниці тих подій.

Росія: шамана Габишева знову затримали​

У Росії поліція знову затримала якутського шамана Олександра Габишева.

За три години до цього правоохоронці затримали одного із найближчих соратників шамана – Євгена Ростокіна.

10 грудня з’явилася інформація, що поліція в Якутії розшукує Олександра Габишева, який за кілька днів до цього знову вирушив до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна. Ростокін стверджував, що підписка шамана про невиїзд завершилася 14 жовтня.

У березні Габишев вперше вирушив із Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Фінляндія: Санна Марін склала присягу й стала наймолодшим прем’єр-міністром у світі​

34-річна Санна Марін склала присягу прем’єр-міністра Фінляндії та стала наймолодшим головою уряду у світі.

Марін до цього була міністром транспорту. Ще раніше – депутатом, заступником прем’єр-міністра та головою міської ради її рідного Темпере (тоді їй було 27 років).

Другим наймолодшим у світі головою уряду є 35-річний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Солістка Roxette померла у віці 61 року

Шведська музикантка, солістка гурту Roxette Марі Фредрікссон померла у віці 61 року.

Сім’я Фредрікссон повідомила, що жінка померла зранку 9 грудня.

У 2002 році в неї діагностували рак мозку. Втім, за три роки вона вилікувалася. Серед найвідоміших пісень гурту – The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love та Joyride.

