Радіо Свобода Daily: Вже другий українець захворів на коронавірус на борту Diamond Princess

Коронавірус виявили у другого українця на Diamond Princess, підтверджені 66 нових випадків хвороби

У другого з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, повідомляє офіційний сайт корабля. Всього ж на лайнері зафіксовані 66 нових випадків захворювання, 45 із них зафіксовано у японців.

Загальна кількість заражених людей на кораблі становить понад 130 осіб. Їх евакуюють із судна до місцевих лікарень.

Тих, хто залишився на кораблі, попросили залишатися в каютах, їм дозволяють ненадовго виходити на відкриті палуби. При цьому їх просять носити маски та триматися подалі один від одного поза каютами.

Проєкт пропагандиста Прилєпіна: чи є політичні шанси у «партії «Новоросії»?

Партія письменника, колишнього бойовика угруповання «ДНР» та відвертого пропагандиста «русского мира» Захара Прилєпіна йде в російську політику. Він оголосив про створення руху «За правду», куди увійшли не тільки російські шоумени Юлія Чичеріна, Вадим Самойлов та Іван Охлобистін, а й соратники вбитого ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Які ідеї відстоює новостворений рух та чи є у нього шанси на виборах? У цьому розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Свобода слова і військові: чи можна критикувати Зеленського?

Військовий проти Зеленського. За неповажний пост у соцмережі щодо президента український військовослужбовець отримав сувору догану, але впевнений, що нічого не порушив і буде судитися. Чи можна військовим критикувати керівництво країни, чи вважають це проблемою в армії, та як на схожі ситуації реагують в країнах НАТО? Розбиралися у цьому журналісти телепроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Міністр оборони про розведення військ, викриті схеми, стандарти НАТО і паперову армію​

Прикметник «новий» із різними іменниками чи не найбільш вживане слово в інтерв’ю міністра оборони України. Андрій Загороднюк розповідає про нові підходи, нових командирів, нову техніку і новітнє озброєння.

Про очікувані нові точки розведення сил на Донбасі теж поінформував, хоча при цьому зауважує, що воно має сенс лише з гуманітарної точки зору. Для поліпшення ж безпекової ситуації іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування роззброїтися та розформуватися.

Народжена в Україні британка отримала «Оскар» за найкращий короткий документальний фільм

Британська продюсерка українського походження Елена Андрейчева здобула «Оскар» за стрічку «Навчаючись скейтбордингу в зоні війни (якщо ти дівчина)». Фільм виграв у номінації «Короткий документальний фільм», повідомляє «Голос Америки».

Стрічка розповідає про дівчат у столиці Афганістану Кабулі, які живуть у незаможних районах міста. Вони разом ходять до школи, вчаться читати і писати та водночас навчаються їзди на скейті, таким чином здобуваючи впевненість у собі.

Елена Андрейчева народилась у Києві, зараз живе і працює в Лондоні. До цього вона працювала над створенням документальних фільмів разом із BBC, National Geographic, Discovery Channel. Серед її історій – фільми про роботу медиків у Лесото, життя тюремних банд у США, про шукачів бивнів мамонтів у Сибіру та інші.

«Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це щире бажання дізнатися, як це – жити життям людей, які присутні в моїх фільмах», – пише Андрейчева про себе на власному вебсайті.

Крамп-Карренбауер не стане наступницею Меркель – ЗМІ

Лідер провідної партії німецької правлячої коаліції – Християнсько-демократичного союзу – Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде на виборах у 2021 році балотуватися на посаду федерального канцлера. Про це повідомляють німецькі ЗМІ та інформаційні агентства з посиланням на джерела в партії.

Крамп-Карренбауер у грудні 2018 року змінила Ангелу Меркель на посаді лідера ХДС. Її називали найімовірнішою наступницею Меркель і на посту канцлера – в разі перемоги партії на майбутніх виборах. Крамп-Карренбауер, однак, так і не змогла завоювати достатню популярність як серед публіки, так і у власній партії. Недавній скандал в Тюрінгії, де ХДС підтримала кандидатуру місцевого прем'єра разом із правопопулістською «Альтернативою для Німеччини», також не сприяв популярності лідера партії.

KRUTЬ: про бандуру, війну, дружбу з Монатіком, Віктором Павліком та гуртом «Хамерман знищує віруси»

Вона набрала найбільшу кількість балів як від суддів, так і від глядачів у першому півфіналі відбору на «Євробачення-2020».​

Марина Круть є співачкою, композиторкою, поетесою і музиканткою. Родом із міста Хмельницького, закінчила школу мистецтв за класом «бандура». Після 2016 року розпочала свою сольну кар'єру. У 2017 році взяли участь у талант-шоу «Х-фактор», а в 2020-му вийшла у фінал національного відбору «Євробачення».

Нехай цей день буде сповненим любові!

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